Touto nenápadnou součástkou je možné snadno sledovat moderní auta. A tím i konkrétní osoby
Aktivní měření tlaku v pneumatikách používá rádiovou komunikaci, skrz niž je možné zmapovat pohyby konkrétního auta, zjistili španělští výzkumníci. Přiřazení ke konkrétní osobě dále není velkým problémem.
Sledování tlaku v pneumatikách se dá provést dvěma způsoby – pasivně skrz čidla otáček kol, anebo aktivně pomocí senzorů, které jsou součástí ventilků. Jejich pomocí se dozvíte tlak přesně a často spolu s teplotou. Jenže mají úskalí, a to poměrně nečekané na takto jednoduchou technologii – dá se přes ně auto sledovat.
Senzory v pneumatikách komunikují s přijímačem na palubě vozu rádiovým signálem. Jak zjistili výzkumníci ze španělského institutu IMDEA, ten signál není zabezpečený a obsahuje unikátní identifikátor, který velmi dlouhou dobu zůstává stejný. A právě skrz něj je možné auto sledovat.
Podél konkrétních silnic a parkovišť rozmístili rádiové přijímače v ceně zhruba 2000 korun za kus, a to ve vzdálenosti zhruba 20 metrů od vozovky. Po deset týdnů sledovali 12 konkrétních aut a úspěšnost byla velmi vysoká. Kromě toho zaznamenali na 20 tisíc dalších, výzkumu se neúčastnících aut.
Při dostatečně širokém pokrytí rádiovými přijímači by tak bylo možné zmapovat pohyb aut třeba po celém městě. A nejde jen o silnice, některé signály se podařilo zachytit i z padesátimetrové vzdálenosti skrz zdi budovy.
Samozřejmě, samotný rádiový signál nestačí k tomu, aby útočník či stalker identifikoval konkrétní osobu, která auto řídí. Jenže dnešní města jsou skrznaskrz prolezlá kamerovými systémy a na zpracování obřího objemu dat tu máme umělou inteligenci.
„Je vcelku snadné v praxi spojit signál z čidel tlaku v pneu s konkrétní osobou. Signál z čidel může být propojen s kamerou, anebo pokud je známa domovská adresa osoby, cílené přijímání signálu u jejího bydliště může odhalit unikátní identifikátor senzorů jejího vozu,“ stojí v závěru studie.
Ve studii chybí informace o tom, které modely aut se konkrétně výzkumu účastnily a z jakých byly modelových let. EU od loňského roku žádá kybernetické zabezpečení nových aut v homologačních předpisech; požadavek na zabezpečení se týká i rádiové komunikace TPMS. „Návrhy na zlepšení soukromí čidel tlaku v pneumatikách existují, ale skutečné nasazení v autech jsme nenašli,“ uzavírají výzkumníci s tím, že by zákonodárci i výrobci aut měli zabezpečení zlepšit.
Zdroj: IMDEA | foto, video: Auto.cz