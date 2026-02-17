Toužíte po novém Bugatti EB110? Jedno takové je nyní na prodej
Desetikusová série modelu Centodieci oslavující model EB110 se již vyprodala. Proč ale nechtít rovnou originál? Na prodej je teď nádherný kus po pečlivé renovaci.
Společnosti Bugatti se v posledních dnech na internetu objevuje především v souvislosti s modelem Chiron Pur Sport, který měl nehodu. Nyní se fialový exemplář známý YouTuber Mat Armstrong snaží sám opravit, což se Bugatti nelíbí. Dávno před všemi kontroverzemi, sociálními sítěmi a dokonce rok před oficiálním spuštěném internetové sítě v tehdejším Československu však společnost Bugatti představila model EB110.
Model se stal pro značku symbolem jejího znovuzrození na konci osmdesátých let a jeho název vzdal hold zakladateli společnosti. Tomu by v den představení modelu v Paříži bylo přesně 110 let, odtud celý název EB110. Proti tehdejší konkurenci v podobě Lamborghini Diablo, Ferrari F50 nebo Jaguaru XJ220 skrývaly útroby EB110 sice malý, zato pořádně komplikovaný dvanáctiválcový motor o objemu 3,5 litru se čtyřmi turbodmychadly.
Model EB110 se nabízel ve dvou variantách. První představená varianta GT odrážela zaměření vozu na luxus a pohodlné cestování ve vysokých rychlostech, které jsou pro Bugatti typické dodnes. Verze SS byla oproti variantě GT o 150 kg lehčí a jejím cílem byla co nejvyšší rychlost. Maximálně dosáhla na 351 km/h, což je sice o 2 km/h více než předchozí držitel rekordu v podobě Jaguaru XJ220, ovšem světový rekord Bugatti sebral příchod McLarenu F1.
Právě variantu GT nyní nabízí společnost Art&Revs po kompletní renovaci. Nádherná hluboce vínová barva exteriéru Rosso Scuro je originální, auto v ní bylo dodáno v roce 1994 do Monaka. První majitel s autem za dobu svého vlastnictví ujel 7045 kilometrů a v roce 2005 ho aukční síň Bonhams vydražila za 225.000 eur (tehdy zhruba 5,5 milionu korun, po započtení inflace částka odpovídá dnešním přibližně 8,6 milionu korun).
V útrobách jeho šedého interiéru se skrývá prémiové rádio Nakamichi s dálkovým ovládáním, nádherná vzpomínka na dobu, kdy existence tabletů přilepených na palubní desku nikoho ani ve snu nenapadla. Auto zároveň zdobil volant a hlavice řadicí páky Nardi, které připomínají, že Bugatti nebylo vždy úspěšnou společností, kterou je dnes. Součástí prodeje v roce 2005 byla také servisní sada dodávaná s autem. To kdyby si majetní majitelé chtěli něco opravit.
Kupcem byl v roce 2005 nadcházející kuvajtský ministr, šejk Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah, který automobil zařadil do své sbírky. V ní se ale téměř nepohybovalo, nájezd se do dalšího prodeje zvýšil o pouhých 60 kilometrů. Po 17 letech vlastnictví znovu změnilo majitele v roce 2023 a přes plně funkční stav vozu auto po takové době přece jen pochytá nějaké neduhy.
V případě této konkrétní EB110 šlo o nadměrné množství prachu, povrchovou korozi pravděpodobně způsobenou uložením sbírky blízko moře a samozřejmě časovou degradaci mechanických komponentů vozu. Hadice ztrácejí pružnost, těsnění křehnou, celkově motor bez pravidelného používání trpí více, než by se na první pohled mohlo zdát. Nový majitel se naštěstí rozhodl pro jeho kompletní renovaci a krásné EB110 bylo rozebráno a pečlivě restaurováno.
Společnost Art&Revs o renovaci tvrdí, že auto je nyní ve stavu nového, přestože na odometru svítí nájezd lehce přes 7000 kilometrů. Po pohledu do galerie je ale jasné, že v pořadí 71. vyrobené EB110 opravdu dostalo kompletní péči. Svou krásu ukázalo také na prestižních soutěžích, jako je Quail Concours v roce 2024 nebo pařížské Rétromobile v roce 2025.
Nyní je tento konkrétní kus znovu na prodej. Cena není uvedena, ale jisté je, že cenovce kolem šesti milionů korun z roku 2005 určitě odpovídat nebude. A pokud se vám investice do prakticky nového EB110 zrovna nehodí do portfolia, můžete s námi alespoň obdivovat preciznost a detaily zpracování modelu, který takto do detailu zdokumentovaný moc vidět nebývá.
Zdroje: Art&Revs, Bonhams, Bugatti, AutoMotor&Sport