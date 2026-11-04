Továrna naruby: Auta tu nejen vznikají, ale i „umírají“ pro dobrou věc
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Továrna Volkswagenu ve Cvikově, kde se dnes vyrábějí výhradně elektromobily, spustila linku na demontáž vozů. Zaměří se na stále použitelné náhradní díly.
Koncern Volkswagen se připravuje na největší restrukturalizaci ve své historii. Její součástí je i uzavření, prodej či proměna některých továren s nízkým využitím. Patří mezi ně například areály v Hannoveru či v Neckarsulmu, o jejichž budoucnosti se bude jednat. Naproti tomu továrna ve Cvikově má program na příští rok zřejmě pevně daný, ačkoliv ani nová výzva jí nemusí zcela zachránit.
Ze spalováků na elektromobily
Původně zde vznikaly výhradně automobily se spalovacími motory, v roce 2018 si ovšem Volkswagen tohle místo vybral pro svou elektrickou ofenzivu. Přestavba závodu stála 1,2 miliardy eur (asi 29,2 miliardy korun současným kurzem), přičemž v listopadu 2019 se zde rozjela výroba hatchbacku ID.3. Poslední spalovací auto z linky sjelo v červnu 2020 a přeměna skončila v lednu 2022 s modelem ID.5. Dnes se ve Cvikově vyrábí šest elektromobilů na platformě MEB s emblémy Volkswagenu, Audi a Cupry.
Další zdroj příjmů
Vedle toho zde ovšem německá automobilka otevřela novou linku, která bude zpočátku zpracovávat předsériová vozidla, později také auta na konci životnosti. Od roku 2027 má na dvě směny zvládnout 4100 vozů ročně. Pracovat na ní bude sto zaměstnanců. Volkswagen také uvádí, že dokázal znovu využít část výrobního vybavení, čímž snížil náklady.
Podle automobilky se použité originální díly ze Cvikova prodávají už od července. Největší zájem je údajně o dveře, nárazníky, motory a součásti převodovek. Dostupné jsou přes dealerskou a servisní síť, nezávislé dílny i prodejce náhradních dílů.
Cílem je zlevnit opravy natolik, aby se starší auta nemusela kvůli drahému dílu odepisovat. Volkswagen ovšem neuvedl, z jakých vozů dosud prodané díly pocházejí, a nezveřejnil ceny, objemy prodeje, záruční podmínky ani způsob kontroly dílů před dalším prodejem.
Další příjem má přinést recyklace materiálů. Při třídění plastů před recyklací si podle firmy zachovají vlastnosti využitelné pro nové komponenty. Plast získaný z jednoho auta může podle Volkswagenu částečně přispět recyklovaným materiálem až do tří nových vozů.
Až 90 milionů eur a tisíc pracovních míst
Volkswagen chce recyklační byznys dál rozšiřovat a plánuje investovat až 90 milionů eur (2,2 miliardy korun). Saská vláda k tomu přispěje 10,7 milionu eur, tedy asi 260 miliony korun. V budoucnu by tento segment mohl zaměstnávat až tisíc lidí. Pro Cvikov přitom po roce 2031 není v současné době naplánována žádná výroba aut, takže dlouhodobá budoucnost závodu zůstává nejistá.
Nejistota přichází ve chvíli, kdy rostoucí prodej elektromobilů tlačí na marže Volkswagenu, protože tyto modely jsou stále méně ziskové než spalovací. Firma kvůli tomu mimo jiné pozastavila vývoj elektrického golfu, dokud si investici nebude moci dovolit. Zda demontáž přinese dost práce i zisku, aby to pro závod mělo skutečný význam, se teprve ukáže.
Zdroj: Volkswagen, InsideEVs, foto: Volkswagen, video: BMW