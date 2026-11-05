Továrna, ve které se vyráběl motor PureTech skončila. Nástupce vzniká v Maďarsku
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Málokterý motor si v poslední době udělal tak špatné jméno jako PureTech od PSA a později Stellantisu. Automobilka ale za jeho historií dělá tlustou čáru, která začala uvedením nového motoru, zrušením jména PureTech, omluvou šéfa a teď i zavřením továrny, kde se motor vyráběl.
Je tomu jen pár týdnů, co se nový šéf Stellantisu John Elkann omluvil za problémy spojené s tříválcovým motorem PureTech. Na konci minulého měsíce také končí továrna, kde se většina těchto motorů vyrobila. Po 57 letech provozu a více než 52 milionech vyrobených motorů francouzský závod v Douvrinu v departementu Pas-de-Calais definitivně zavírá své brány.
Její historie začala v roce 1969, kdy síly spojily konkurenční automobilky Peugeot a Renault a založily podnik Française de Mécanique. Nová fabrika byla hotová o dva roky později a první motory z řady X odsud vyjely v roce 1972. Tento celohliníkový čtyřválec s rozvodem OHC byl určen pro malé modely obou automobilek, v autech byl uložený napříč a skloněný dozadu pod úhlem 72 stupňů. Jeho největší konstrukční zvláštností bylo umístění čtyřstupňové převodovky přímo pod blokem motoru a sdílení jedné společné olejové náplně pro motor i převodovku.
Později zde vznikala řada motorů, která byla známá právě pod označením Douvrin. Opět ji používaly obě automobilky, ale naopak ve větších modelech. Celohliníkový čtyřválec se stal páteří francouzské střední a vyšší třídy od konce 70. do poloviny 90. let. Ve stejném období se tu vyráběl také šestiválec známý pod zkratkou PRV, který zamířil do ještě vyšších sfér trhu.
Kromě Peugeotu a Renaultu se na něm podílelo i Volvo. Motor byl původně projektován jako velký třílitrový osmiválec V8 s rozevřením válců 90°. Když však v roce 1973 udeřila první ropná krize a přišla daňová znevýhodnění velkých motorů, projekt se narychlo přepracoval na šestiválec. Blok s neobvyklým úhlem 90 stupňů však zůstal zachován.
Nasazení se dočkal ve vozech jako Peugeot 505, 604 nebo 605, Citroën XM, Renault 25, v Alpině GTA, v Lancii Thema, Talbotu Tagora nebo ve volvech 260, 760 a 780. Asi nejznámější je ale jeho použití ve voze DMC DeLorean, známém z filmu Návrat do budoucnosti. Zde si ale získal negativní pověst kvůli nízkému výkonu a vysoké váze. Šestiválec PRV se přesto udržel ve výrobě až do roku 1998.
V Douvrinu však vznikalo mnoho dalších motorů, včetně proslulé řady TU, které se do roku 2013 vyrobilo více než 15,6 milionu kusů. Během uplynulých desetiletí se Douvrin vypracoval v jedno z předních evropských center výroby spalovacích motorů. V době svého největšího rozmachu závod zaměstnával téměř 5.800 lidí.
V listopadu 2013 Renault prodal svůj poloviční podíl skupině PSA Peugeot Citroën, čímž se PSA stala jediným vlastníkem celého areálu. Od té doby se tam vyráběly už výhradně motory pro značky koncernu PSA a dnešního Stellantisu. Znamená to zejména tříválce 1.2 PureTech (EB) a čtyřválce 1.6 PureTech (EP/Prince).
Samotný motor známý jako PureTech letos skončil a plně jej nahradila jeho nová evoluce, která slibuje řešení všech jeho známých problémů. Uzavření závodu v Douvrinu není spojeno s problémy malého tříválce, bylo plánováno již několik let. Montáž motorů již byla dříve ukončena a dobíhaly zde už jen nějaké obráběcí operace. Pro samotný motor to ale konec neznamená. Tříválec 1.2 EB2 třetí generace – který se již neoznačuje jako PureTech a pohání celou řadu evropských modelů koncernu Stellantis – se i nadále vyrábí v jiném závodě Stellantisu v maďarském Szentgotthárdu, a to po boku čtyřválce 1.6 EP6.
Zdroj: Stellantis, zdroj foto: Stellentis, zdroj videa: Auto.cz