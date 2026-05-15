Toyota a Lexus chystají v Hradci Králové přehlídku mobility. Nabídne spoustu premiér na jednom místě
Druhý ročník Festivalu firemní mobility nabídne firmám unikátní příležitost otestovat kompletní modelovou řadu značek Toyota a Lexus, včetně osmi českých premiér.
Současný trh vyžaduje flexibilitu, schopnost reagovat na emisní normy a zároveň udržet ekonomiku provozu v rozumných mezích. Právě na tyto výzvy odpovídá letošní Festival firemní mobility Toyota & Lexus, který se uskuteční v pátek 29. května na polygonu hradeckého letiště. Akce je určena pro zástupce firem.
Hlavním lákadlem letošního ročníku je koncentrace novinek na jednom místě. Toyota zde poprvé v České republice veřejnosti představí osm premiérových modelů, které pokrývají celé spektrum trhu. Půjde o reálné zkušenosti za volantem a efektivní správu vozového parku.
Ke zkušebním jízdám budou k dispozici rozmanité modely Toyoty od malého Ayga x přes oblíbené crossovery Yaris Cross a C-HR+ až po robustní legendu v podobě Toyoty Hilux. Pozornost zaslouží také elektrická řada bZ4X a nový Urban Cruiser, které ukazují, jakým směrem se bude ubírat městská bezemisní doprava.
Lexus na akci přiveze svou interpretaci prémiového cestování, jejímž středobodem bude nový sedan ES. Ten dlouhodobě patří mezi pilíře fleetových prodejů díky svému komfortu a nízkým provozním nákladům.
Technické nadšence by potom měla zajímat zejména jízda s modelem Lexus RZ, je totiž vybavený inovativním systémem řízení steer-by-wire, který dokáže měnit řízení podle potřeby, od dlouhého dálničního převodu po strmější nastavení do města.
Jízdy v provozu i terénu
Kromě testovacích jízd na silnici bude připraven speciální offroad polygon pro vozy s pohonem všech kol. Experti z toyoty budou připraveni konzultovat konkrétní potřeby firem, od možností financování a správy fleetu přes operativní leasing až po specifické přestavby a logistická řešení v rámci divize Toyota Material Handling.
Aby den na letišti nebyl jen o úsporách a tabulkách, nabídne festival i ochutnávku vrcholného motorsportu. Divize Toyota Gazoo Racing Czech přiveze speciály z Dakaru a WRC, přičemž zájemci budou mít příležitost zažít adrenalinovou spolujízdu s profíkem.
Celé zázemí bude laděno v duchu japonské pohostinnosti Omotenashi, která v lounge zónách zajistí prostor pro neformální rozhovory a odpočinek. Areál letiště v Hradci Králové je díky dálnici D11 snadno dostupný. Pro návštěvníky bude otevřen po celý den od devíti ráno do pěti odpoledne.
