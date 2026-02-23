Toyota bude v Polsku recyklovat auta. Ročně jich zpracuje 20.000
Toyota posiluje oběhové hospodářství a v Polsku připravuje nové centrum pro zpracování vozů na konci životnosti. Zaměří se na posuzování dílů pro repasi a druhotné využití i na získávání surovin, které se mohou vracet zpět do výroby nových aut.
Se zvyšujícím se objemem dopravy rostou i nároky na její likvidaci. I když vůz jako celek už dosloužil a nevyplatí se jej udržovat v provozu, stále je dobrým zdrojem surovin a komponentů pro moderní automobily. Jen za letošní rok bylo z českých silnic vyřazeno 167.690 vozů.
Cirkulární ekonomika se stává součástí strategie velkých značek. Cupra a Seat zprovoznily recyklační zařízení v barcelonském areálu Zona Franca a Toyota otevřela ve britském Burnastonu továrnu, která se stala výzkumnou laboratoří pro rozvoj aktivit na poli cirkulární ekonomiky. Nyní Toyota zakládá další kapitolu v Polsku na pozemku o rozloze 25.000 m² s roční kapacitou zpracování 20.000 vozů s ukončenou životností.
Automobilka si Polsko vybrala kvůli silnému tržnímu potenciálu v oblasti vozů na konci životnosti a rozsáhlým možnostem recyklace v dodavatelském i odběratelském řetězci. Dalším prvkem skládačky je dostupnost zavedené evropské infrastruktury, kterou Toyota v následujících letech finančně podpoří v rámci svého dalšího rozvoje.
Ve Valbřichu budou komponenty jako baterie a kola posuzovány pro repasi, druhotné využití nebo recyklaci. Toyota zde bude z aut získávat také prvky jako měď, ocel, hliník a různé plasty pro následné posouzení a případné zařazení do výroby konvenčních i hybridních aut.
Zdroj: Toyota, Seat I Video: Toyota