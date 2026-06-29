Toyota C-HR slaví deset let. Jak se vyvíjelo sportovně laděné SUV?
V roce 2016 představila Toyota model C-HR. Sportovně střižený crossover se na trhu rychle ujal a záhy tak zaznamenal velmi dobrý prodejní úspěch. V nabídce byla čtyřkolka a postupně také dva hybridní pohony.
Toyoty C-HR se od roku 2016 do současnosti prodalo celosvětově 2,1 milionu kusů. Z toho celých 1,2 milionu tvořily prodeje v Evropě. Velký úspěch zaznamenalo tohle auto také v Česku, kde se pro sličný crossover rozhodlo necelých 12.000 zákazníků. Dlouhodobě se tak jedná o tržní podíl v segmentu C-SUV, tedy v mimořádně nabité kategorii, 7,7 procenta.
Navíc se ukazuje, že zákazníci jsou s Toyotou C-HR vesměs spokojeni. Největšího úspěchu v přebírání zákazníků konkurenci, řečeno s jistou nadsázkou, model dosáhl v roce 2019. V tom roce byl pro 67 % zákazníků C-HR tento model první toyotou vůbec.
Manuál, čtyřkolka, hybrid
První generace uvedená na trh v roce 2016 tvarově vycházela z konceptu uvedeného v Paříži v roce 2014 a následně v roce 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem. Tvary vozu záměrně evokovaly kupé, na což zákazníci slyšeli. Zajímavá byla také kabina. Na první pohled se tvářila trochu chaoticky, ve skutečnosti nabídla velmi dobrou ergonomii i kvalitu zpracování, byť s průměrnými materiály.
Design vozu byl velmi zajímavý, ovšem pokud se podíváte do historie Toyoty, zjistíte, že japonská značka se nikdy nebála experimentovat. Dokazuje to třeba v Evropě nenabízený model Sera ze začátku 90. let, jehož zvláštností byly dopředu se vyklápějící dveře.
Design s důrazem na kupé měl ale i stinné stránky. Těmi byl velmi omezený výhled cestujících bočními skly ve druhé řadě sedadel. Být to klasické kupé se dvěma bočními dveřmi, asi bychom to ani nezmiňovali. Jenže mnozí uživatelé používali C-HR jako běžné rodinné auto, a tedy i k vození dětí. Nešlo jen o komfort cestujících vzadu, ale také o bezpečnost. Jednou z mála slabin jinak skvělého auta byl také omezený výhled šikmo vzad. Příčinou byl design zadní části spolu s velmi širokým sloupkem C.
Stejně jako design byla zajímavá také technika. C-HR bylo prvním modelem značky Toyota postaveným na moderní modulární platformě TNGA-C, na níž posléze vyjela také současná corolla.
Do modernizace vůz poháněly dvě pohonné jednotky. Kromě obligátní 1.8 VVT-i Hybrid, která se pojila výhradně s pohonem předních kol a převodovkou e-CVT, to byl také přeplňovaný zážehový čtyřválec 1.2 Turbo s výkonem 85 kW. V Evropě šlo o jediný neelektrifikovaný motor. Standardně se pojil s manuální šestistupňovou převodovkou, alternativně také se samočinnou. Tou byl nepříliš obvyklý variátor, tedy CVT. Aby to bylo ještě zajímavější, tak do roku 2019 mohla mít tahle motorizace také pohon všech kol v kombinaci s oběma převodovkami.
V uvedeném roce pohon všech kol z nabídky vypadl bez náhrady, zároveň ale dorazil nový motor 2.0 VVT-i Hybrid. Dvoulitrový čtyřválec M20A-FXE používal na rozdíl od menší 1.8 VVT-i Hybrid přímé vstřikování benzinu. Dynamika i jízdní projev byly výrazně lepší, vlastně skvělé, takže tenhle motor nejlépe plnil to, co sliboval dynamický zevnějšek C-HR. Bohužel za to žádal zvýšený příděl benzinu, běžně kolem šesti litrů na 100 km, a to je o 1,5 až 2 litry více než u menší hybridní jednotky. Ta naopak vynikala hospodárností také zásluhou vysoké termodynamické účinnosti, až 40 procent.
Více elektrifikace
Od roku 2023 se vyrábí druhá generace C-HR, která ideově i tvarově navázala na původní vydání. Zachovala si také velmi dobré jízdní vlastnosti, jakkoliv takový šok, jako z první generace, jsme už v tomhle případě nezaznamenali.
Tvůrci nové karoserie zapracovali zejména na zlepšení objektivních nedostatků původního vydání. Přitom se už ve fázi příprav na vývoj opírali o názory a připomínky majitelů původní verze, stejně jako o postřehy novinářů.
Šlo zejména o výše zmíněný pocitově stísněný prostor ve druhé řadě. Druhá generace dostala sloupek C sice řešený obdobně, avšak díky digitálnímu modelu byl optimalizován tak, že nyní by se za ním nemělo schovat průměrně velké auto segmentu B. Čili třeba nová Toyota Yaris.
Vůz nabídl poprvé také třeba zapouštěné kliky dveří, dynamické ambientní osvětlení kabiny nebo chytré panoramatické střešní okno, které se tak obejde bez sluneční clony.
Z hlediska techniky byl novinkou plug-in hybridní pohon převzatý ze soudobého priusu. Jeho základem je dvoulitrový čtyřválec známý už z předchozího hybridu. Také ostatní agregáty byly od začátku výhradně elektrifikované, konkrétně 1.8 Hybrid, 2.0 Hybrid. Větší motor se může pojit také s pohonem všech kol, který je zde řešený samostatným elektromotorem pohonu zadní nápravy. Ale to už jsme v současnosti.
Pro zájemce o plug-in hybridní pohon je v současnosti v akci Toyota C-HR, kterou je možné v rámci akční nabídky Limited Edition pořídit s výbavou Style už za cenu 879.900 Kč, což je o 140.000 Kč méně oproti běžné ceně. Ještě více, tedy částku 200.000 Kč, je možné ušetřit při nákupu varianty Tokyo Edition, která teď vychází na 979.900 Kč. Hybridní verzi modelu Toyota C-HR s výbavou Comfort je pak možné pořídit už za 649.900 Kč, což znamená cenové zvýhodnění 160.000 Kč.
Zdroj: Magazín Toyota Life, Wikipedie, starší autorské články