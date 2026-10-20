Toyota chce v Evropě novou třídu pro spalovací auta. Měla by výhody elektromobilů
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Že to mají spalovací motory nahnuté, je i přes dění z posledních měsíců jasné. Ne každý se s tím chce smířit a podle Toyoty by se jim ještě měla dát šance. Pomoci by mělo syntetické palivo a speciální kategorie.
Není dnes většího zastánce spalovacích motorů než je Toyota. Jako jedna z posledních masivně investuje do vývoje nových jednotek, a to včetně osmiválců. Také se snaží prosadit spalování jiných paliv než benzínu a nafty a její jednotky umí pracovat i na vodík. S tím se ale pojí složitá infrastruktura a nákladná výroba, Toyota proto zkouší i syntetickou formu klasických paliv.
Na několika místech včetně Evropy už tato paliva testuje, pořád se s nimi ale pojí jeden zásadní problém. Podle pravidel Evropské unie jsou stále brány jako klasické spalovací motory a hrozí jim tedy relativně brzký zákaz. To chce Toyota změnit zavedením nové kategorie.
Podle japonského návrhu by se mohla jmenovat VEEF, což znamená „Vozidla jezdící výhradně na způsobilá paliva“ (Vehicles running Exclusively on Eligible Fuels). Automobilům se spalovacími motory poháněnými obnovitelnými palivy by přiznala stejné pobídky jako bateriovým elektromobilům. Reaguje tím na skutečnost, že z hlediska celkového životního cyklu „od těžby po kola“ (well-to-wheel) mohou podle Toyoty dosáhnout srovnatelného snížení emisí CO₂.
Toyota uvedla, že obnovitelná paliva by měla být Evropskou unií oficiálně uznána jako bezemisní řešení. Legislativní podpora této nové kategorie by Evropě umožnila dramaticky snížit emise z přibližně 300 milionů vozidel se spalovacími motory, které zde dnes jezdí, a urychlit dekarbonizační úsilí současně s masovějším přijímáním elektrických alternativ.
Toyota také přiznala, že výroba obnovitelných paliv je v současnosti příliš nízká na to, aby mohla pohánět vozidla v jakémkoli významnějším měřítku. Vytvoření nového legislativního rámce pro VEEF by však dalo základ k tomu, aby průmysl tuto výrobu navýšil. Konkrétním palivem, které Toyota navrhuje jako alternativu k bateriím nebo vodíku, je biopalivo druhé generace vyráběné z organických odpadních zbytků. Jeho výroba je výrazně levnější než v případě plně syntetického e-paliva, které vyrábí například Porsche.
Tyto zbytky se termochemickými procesy či hydrofrakováním přeměňují na čisté uhlovodíky. Výsledné plně syntetizované palivo chemickou strukturou odpovídá běžnému benzinu, díky čemuž funguje jako tzv. „drop-in“ řešení: lze ho bez jakýchkoliv mechanických úprav tankovat do stávajících spalovacích motorů i využívat v síti běžných čerpacích stanic.
Znamená to ale také podobné emise CO2 vypouštěné z výfuku vozu. Zásadní rozdíl však spočívá v celkové bilanci „od zdroje po kola“. Palivo uvolňuje pouze ten uhlík, který vstupní biomasa dříve navázala z atmosféry během svého růstu. Vzniká tak uzavřený koloběh, který snižuje čisté emise skleníkových plynů o 80 až 90 %. Díky absenci síry a těžkých aromátů navíc palivo hoří čistěji, což v kombinaci s moderními katalyzátory a filtry pevných částic přispívá i k nižší tvorbě sazí a škodlivin.
Toyota odhaduje, že při současné úrovni je v Evropě dostatek biomasy k udržení regionálního parku vozidel se spalovacími motory až do roku 2040. „Pokud to s co největším a nejrychlejším snížením emisí uhlíku myslíme vážně, mají v tom obnovitelná paliva velkou roli,“ řekl technický ředitel Toyota Europe Shinichi Yasui.
Šéf výzkumu a vývoje Thiebault Paquet k tomu dodal, že ve srovnání s BEV a FCEV tato paliva „nevyžadují velké investice na straně vozidla, protože jde o paliva typu ‚drop-in‘ – lze je jednoduše použít a nemusíme nic měnit. Není to jako 100% ethanol, kde musíte mít jiné vstřikovače, chránit sedla ventilů atd.“
Kromě ekologických přínosů Toyota uvedla, že přijetí obnovitelných paliv by snížilo závislost Evropy na dovážených fosilních palivech, a tím zmírnilo dopady geopolitických událostí na motoristy. Společnost zároveň pracuje na nové generaci hybridního systému kompatibilního s obnovitelnými palivy, který slibuje 15% zlepšení spotřeby paliva oproti současné technologii. Tento pohon si odbude premiéru v nové corolle během následujících tří let.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Auto.cz