Toyota láká na nový hybridní čtyřválec. Slibuje pohádkovou spotřebu a stylové proporce
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Toyota vyvíjí hybrid nové generace pro budoucí platformy vozidel s různými typy pohonu. Společná architektura pro vozy BEV, PHEV i HEV pomůže z hlediska výrobních nákladů, kompaktní rozměry nové pohonné jednotky zase z hlediska designu přídě.
Nikdo nemůže vyvrátit, že právě Toyota je jedním z největších průkopníků hybridní technologie vůbec. Dlouho se bránila uvedení čistě elektrických modelů, ale dnes již kouká na elektrifikaci trochu jinak a nabízí svým zákazníkům možnost volby. A zatímco stávající nabídku tvoří motorizace, které byly pro hybridní aplikaci adaptovány, pod kapotou nové generace vozidel se objeví zcela nová rodina motorů o objemu 1,5 litru.
Toyota říká, že jde o motor nové konstrukce, který byl vyvinut společně s hybridním systémem a řídicí elektronikou jako jeden integrovaný celek. Díky tomu je agregát menší a ještě efektivnější než stávající tříválcové i čtyřválcové motory o objemu 1,5, resp. 1,8 litru. Oba zmíněné má nová motorizace postupně nahradit, a to jak v atmosférické, tak v turbodmychadlem přeplňované formě.
Pro mimoevropské trhy automobilka vyvíjí také větší dvoulitrovou variantu, která má nahradit současný čtyřválec o objemu 2,4 litru. Ten automobilka montuje do modelů Highlander, Grand Highlander, 4Runner, Land Cruiser, Crown Hybrid Max a také do některých variant modelů značky Lexus.
Automobilka cílí na spotřebu nižší o více než 15 %, což by například u modelu Corolla mohlo normovanou spotřebu dostat hluboko pod 4 litry na 100 km. Tohoto výsledku má být dosaženo díky nižšímu mechanickému tření, lepšímu tepelnému managementu a snížení elektrických ztrát. Toyota vyzdvihuje užší integraci všech klíčových komponent.
Kromě toho má ale efektivitě chystaných modelů pomoci také nižší koeficient aerodynamického odporu (Cd). Kompaktní agregát chce Toyota integrovat do stejné základní architektury, aniž by to ovlivnilo siluetu vozidla, vnitřní prostor nebo vlastnosti vozidla. Mohli bychom se tedy dočkat nižší kapoty a dynamičtějších proporcí vozidla, i když do nynějška proporce vozidel postavených na multienergetické platformě trpěly především kvůli tlusté baterii umístěné v podlaze čistě elektrické varianty. Bude zajímavé sledovat, jak toto designéři vyřeší. Dle automobilky jim totiž nový hybridní agregát umožňuje navrhovat nová auta s volnější rukou.
Společná architektura pro všechny typy elektrifikovaných pohonů automobilce umožní uplatnit větší finanční a technické úspory z rozsahu. Kromě toho má pomoci bezproblémově přizpůsobit výrobní mix pohonných jednotek poptávce zákazníků.
Toyota chce z nově vyvinuté rodiny motorů navíc profitovat také nabídkou motorů konkurenčním automobilkám – podle serveru AutoNews automobilka očekává získat prodejem motorů přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun) ročně. Mezi potenciální zákazníky patří Lexus, Daihatsu, Subaru či Mazda.
Do jakého vlastního modelu Toyota novou motorizaci umístí nejdříve? To zatím není jasné, i když s velkou pravděpodobností bude nový hybrid hrát klíčovou roli v globálním modelu Corolla. Jeho nová generace se má představit do dvou let. Při pohledu na koncept představený v roce 2025 na Tokijském autosalonu to vypadá na radikální změny nejen v oblasti techniky.
Zdroje: Toyota, AutoExpress, Motor1, AutoNews