Toyota má dnes přes 70 modelů. Nový šéf chce ale osekat nabídku
Víte, která automobilka má globálně nejvíce modelů? Většina asi uhodne správně, že Toyota. Spolu s širokou škálou motorizací to ale dělá problém, který se nový šéf snaží vyřešit omezením nabídky.
Úspěch Toyoty se začíná v posledních letech projevovat i v Evropě a na českém trhu. Největší automobilka světa je ale naprostý globální fenomén, který lze jen těžko s něčím dalším srovnávat. V některých regionech jsou toyoty jasně nejčastějšími auty, hlavně v jihovýchodní Asii nebo na Blízkém východě, kde mají i přes třetinový podíl na celkových prodejích.
Navíc dnes v podstatě nenajdete zemi, kde by se Toyota neprodávala, pokud zrovna ona země není na nějakém podstatném sankčním seznamu – Rusko, Severní Korea, Írán nebo podobně, i zde se ale samozřejmě toyoty ve velkém vozí. Toyota je také jediná automobilka, po které byl pojmenován válečný konflikt. A její způsob výroby just-in-time dnes využívá v podstatě celý automobilový průmysl.
Největší světová automobilka nabízí také pořádnou řádku modelů, což se nelíbí jejímu novému šéfovi. Kenta Kon totiž hledá způsoby, jak firmu dostat do lepší kondice. Po návštěvě výzkumných a vývojových center si prý uvědomil, že inženýři jsou příliš přetížení kvůli obrovskému množství modelů a jejich derivátů. Došel tak k závěru, že by pomohlo prořezání nabídky:
„Když přijdete do vývojové divize, vidíte problémy, jako je rostoucí počet různých specifikací a variant, které se vytvářejí, což následně zvyšuje náklady. Pokud v rámci těchto činností existují oblasti, které nepřinášejí skutečnou přidanou hodnotu, nebo kde se práce nedělá efektivně, pak se na ně musíme podívat blíže.“
Kenta Kon nastoupil do funkce CEO teprve v dubnu 2026, předtím působil jako dlouholetý finanční ředitel Toyoty. Pro automobilku je to obrovský kulturní šok, poslední dekády ji totiž vedli lidé s obrovskou vášní pro auta. Akio Toyoda se dodnes profiluje jako závodník, jeho nástupce Koji Sato je zase inženýr. Kon je čistokrevný finančník zaměřený na efektivitu a osekávání nákladů.
Pravděpodobně ale nesáhne na nízkoobjemové sportovní modely, jako jsou GR Supra, GR 86 nebo GR Corolla. Ty jsou totiž chráněné samotným Akio Toyodou, který zůstává předsedou správní rady. Kon se zaměří spíše na varianty objemových modelů. Příkladem je minulá generace SUV RAV4, která se prodávala se 12 různými kombinacemi motorů a pohonů v závislosti na regionu. Současná generace už ale má variací jen 6 a cílem je, aby jedno auto mělo globálně co nejméně odlišných specifikací, což drasticky zlevní vývoj, testování a logistiku dílů.
V pohonech je Toyota také unikátní. V nabídce jsou spalovací motory se třemi až osmi válci, atmosférické i přeplňované, benzinové i dieselové a na některých trzích i s továrním LPG. Kromě toho má ale také mild-hybridy, full-hybridy a plug-in hybridy. Ve velkém se už vrhla i do elektromobilů, ale stále také věří vodíku. V tom se věnuje nejen palivovým článkům, ale chystá také sériovou produkci spalovacího motoru na vodík.
V Česku má dnes Toyota 21 osobních a užitkových modelů, což je samo o sobě slušné číslo. Globálně ale Toyota nabízí 70 osobních modelů a 18 užitkových, což je rekordní počet dnes i historicky. A to počítáme pouze vozy s logy Toyota. Pod automobilku patří také prémiová odnož Lexus (dnes 14 modelů), na malé vozy zaměřené Daihatsu (18 modelů) a užitkové Hino, menší podíly má i v Suzuki nebo Subaru.
Spousta z modelů má také několik karosářských verzí a samozřejmě také na výběr z mnoha pohonů – těch také Toyota dělá více než většina ostatních automobilek. Některé modely se také značně odlišují v závislosti na konkrétním trhu. Například pod jménem yaris se dnes vyrábějí tři velmi odlišné modely a k tomu také sportovní GR Yaris. A to nepočítáme Yaris Cross, pod čímž se také ukrývají dva velmi odlišné vozy pro opačné strany planety.
Ne všechny modely si Toyota vyrábí sama, například kei vozy pro ni dělá Daihatsu a užitkové vozy pro Evropu Stellantis. A naopak některé modely zase Toyota vyrábí pro jiné značky. I z Evropy známe už ukončené modely Suzuki Across a Swace nebo stále prodávanou Mazdu 2 Hybrid. MPV Toyota Veloz se prodává také jako Daihatsu Xenia nebo Perodua Alza, dodávka HiAce nebo kombík ProBox mohou zase nosit loga Mazdy.
Některé z toyot jsou na trhu už velmi dlouho, každý asi zná rekordmana Land Cruiser 70, který se bez větších změn vyrábí od roku 1984. V globální nabídce je ale také malý náklaďáček a dodávka LiteAce a TownAce, které se v současné generaci vyrábějí od roku 2008. Ještě o 4 roky starší je stále vyráběná pátá generace dodávky HiAce, ačkoliv v prodeji je už 7 let i její nástupce. Malý kombík ProBox má základ v roce 2002, i když mu pomohl velký facelift v roce 2014.
Žádná jiná značka takovou nabídku nemá, i když Volkswagen nebo BYD se jí blíží. Německá značka má dnes 50 osobních modelů a 7 užitkových, hodně z toho ale dělá čínský trh. Tam má VW dva hlavní společné podniky, které vyrábějí velmi podobné modely s odlišnými názvy. BYD má pod svou hlavní značkou 48 osobních modelů, orientaci v nich ale komplikuje zmatený systém pojmenování a rozdělení EV a PHEV modelů. A jen pro srovnání, Škoda má dnes globálně jen 13 modelů.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Auto.cz