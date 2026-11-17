Toyota oživuje značku Scion. Chce prodávat malé japonské pickupy Američanům
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Toyotě se daří a ke svým třem existujícím značkám letos přidává další tři. Žádná z nich není zcela nová, návrat amerického Scionu je ale překvapením. Značka zaměřená kdysi na mladé zákazníky je ale v nové podobě značně odlišná.
Není tomu až tak dávno, co japonské automobilky rozjížděly nové značky podobným tempem jako dnes ty čínské. Uchytilo se jich ale jen málo a větší úspěch zažívá jen Lexus. Přesto se Toyota znovu vrhá do pokusů a letos oznámila vznik samostatných značek Century a GR. Ještě překvapivější je ale návrat Scionu, který už to jednou zkoušel.
Značku Scion, což znamená potomek nebo následník, Toyota založila v roce 2003. Cílem bylo k japonské automobilce v Severní Americe přitáhnout mladší zákazníky, než jaké lákaly její vozy s logy Toyoty nebo Lexusu. Projekt Exodus, jak byl znám ještě před uvedením, byl reakcí na dřívější projekt Genesis. Ten měl také přilákat mladší zákazníky, ale přímo k vozům s logem Toyoty, což ale skončilo zásadním neúspěchem.
Podobný pokus existoval i v Japonsku, kde chtěla Toyota mladší zákazníky nalákat na novou značku Will. Ta nabídla několik odvážně tvarovaných modelů postavených na technice běžných toyot, skončila ale po pouhých pěti letech na trhu. To Scion v Americe vydržel o kus déle.
První dva modely, hatchbacky xA a xB, byly uvedeny v lednu 2003 a o dva roky později se přidalo také kupé tC. To na rozdíl od prvních dvou modelů nemělo mimo USA alternativu s logem Toyoty, vzniklo opravdu pouze pro Scion. Dvoudveřové kupé s pohonem předních kol se stalo nejprodávanějším modelem nové značky.
Modelů nakonec vzniklo dohromady osm, pouze tC ale zůstalo originálem. Jeho druhá generace se už navíc prodávala i mimo USA jako Toyota Zelas. Prodeje značky Scion se rychle dostaly na 160.000 kusů, a to už tři roky po jejím založení. Jenže pak už přišel jen rychlý pád. V roce 2010 se prodalo jen 45.000 vozů, uvedení několika nových modelů v roce 2012 je krátce vyhouplo na 73.000 kusů.
V roce 2016 to ještě vypadalo na nový pokus o získání prodejů. Scion uvedl dva nové modely, iA jako přeznačkovanou Mazdu 2 Sedan a iM jako přeznačkovanou Toyotu Auris. Navíc se ukázal také koncept Scion C-HR, první crossover mladé značky. Jenže stejný rok Toyota rozhodla, že projekt Scion končí, a existující modely značky přešly do portfolia Toyoty.
Proto bylo velkým překvapením, když se loni ukázaly dva nové koncepty nesoucí jméno Scion. SxS Concept je terénní bugina poháněná přeplňovaným čtyřválcovým hybridem o výkonu 220 kW, která je určená pro rychlou jízdu v poušti i šplhání po skalách. BKE Concept je zase kompaktní terénní elektrický skútr.
Nový Scion je podle Toyoty zamýšlen jako experimentální značka, doslova „laboratoř svobody pro zkoumání nových přístupů k mobilitě, dobrodružství a osobnímu vyjádření prostřednictvím automobilových konceptů a designů“. Dva představené koncepty ale zatím nemají jisté, že se někdy dostanou do sériové výroby.
Prvním produkčním Scionem, který se teď oficiálně jmenuje Scion by Toyota, se stane malinký náklaďáček KEI-01. Jak už jméno napovídá, jde o jeden z modelů třídy Kei, která je unikátní pro Japonsko. Pro Toyotu většinu Kei modelů vyrábí její dceřiná společnost Daihatsu a novinka Scionu je přeznačkovaným Daihatsu Hijet.
Vyrábět se bude v americké továrně Toyoty v Indianě a překvapivě mu zůstane volant vpravo. Nebude ostatně homologován jako klasický automobil, ale jako „nízkorychlostní vozidlo“ (LSV), což je tamní obdoba evropské třídy L6e. Znamená to ale omezení maximální rychlosti na 40 km/h a zákaz vjezdu na dálnice i silnice s rychlostním limitem přes 45 mil za hodinu.
Nemusí ale projít nárazovými testy a nevztahují se na něj další požadavky pro běžné vozy, které by japonský náklaďáček dlouhý jen 3,4 metru jistě nesplnil. Zůstává mu motor o objemu 660 ccm, převodovka CVT a pohon všech kol. Novinka se bude prodávat v síti Toyoty, ale jen u vybraných prodejců. Zpočátku si navíc budou moci KEI-01 pořídit jen firmy, prodej soukromníkům se teprve zvažuje.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota