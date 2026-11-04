Toyota pořádá poslední akční víkend roku: Zvýhodnění přes dvě stě tisíc i stovky skladových aut
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Akce proběhne 7. a 8. listopadu ve všech showroomech značky. Ta nabídne zvýhodnění vybraných hybridních, plug-in i elektrických modelů, k tomu přidá bonusy na zhruba osm set skladových vozů. Hlavní novinkou bude elektrická bZ4X Touring.
Zájemci o novou toyotu si mohou o nadcházejícím víkendu prohlédnout akční nabídku i vyzkoušet vybrané vozy. Hlavní pozornost tentokrát míří k elektrickému modelu bZ4X Touring, na nějž je připraveno celkové zvýhodnění až 154.650 Kč. Z toho 80.000 Kč představuje finanční zvýhodnění, dalších 50.000 Kč bonus za výkup dosavadního vozu a příslušenství v hodnotě 24.650 Kč. U standardní bZ4X dosahuje součet výhod až 208.600 Kč. Zahrnuje mimo jiné příslušenství za 35.800 Kč a domácí wallbox v hodnotě 22.800 Kč.
Akce se neomezuje na elektromobily. Toyota zvýhodňuje také hybridní crossovery, malé městské vozy a jednotlivé karosářské varianty Corolly. Konkrétní maximální částky shrnuje následující přehled.
Model
Zvýhodnění až
Co se do nabídky započítává
bZ4X Touring
154.650 Kč
Finanční zvýhodnění 80.000 Kč, výkup 50.000 Kč, příslušenství 24.650 Kč
bZ4X
208.600 Kč
Příslušenství 35.800 Kč a wallbox 22.800 Kč
Corolla Cross
154.900 Kč
Vybrané skladové 2.0 Hybrid; výkup, zimní kola a akční bonus
Yaris Cross
74.900 Kč
Výkup 25.000 Kč, zimní kola 47.900 Kč, příslušenství 2000 Kč
Yaris Cross Limited Edition
77.000 Kč
Comfort: finanční zvýhodnění 75.000 Kč a příslušenství 2000 Kč
C-HR Hybrid
167.640 Kč
Výkupní bonus, finanční zvýhodnění, zimní kola a příslušenství
C-HR Limited Edition
199.160 Kč
Maximum u plug-in hybridní varianty
C-HR+
106.960 Kč
Elektrický model; kombinace zvýhodnění, výkupu a příslušenství
Yaris
91.700 Kč
Celkové zvýhodnění podle vybrané verze
Aygo X
73.460 Kč
Celkové zvýhodnění podle vybrané verze
Corolla
172.100 Kč
Sedan, Hatchback a Touring Sports
Uvedené částky jsou maximální celková zvýhodnění, nikoli nutně slevy odečítané z ceníkové ceny. Toyota do nich podle modelu započítává také bonus za výkup staršího auta, zimní kola, příslušenství nebo nabíjecí wallbox.
Vedle modelových akcí přidává značka zvláštní bonus na přibližně osm set skladových vozů. U vybraných aut činí dalších 10.000 až 70.000 Kč a podle automobilky jej lze kombinovat s dalšími aktuálními kampaněmi. Výhodou je také okamžitá dostupnost.
Toyota umožňuje rezervovat si na webu konkrétní vůz i čas zkušební jízdy, aby návštěvníci showroomů nemuseli čekat. Zájemci mohou před cestou také projít dostupné skladové vozy.
Výběr v tabulce přitom není úplným výčtem víkendové nabídky. Na akční stránce značka uvádí také plug-in hybridní Prius s celkovým zvýhodněním až 290.500 Kč, elektrický Urban Cruiser až 116.850 Kč nebo hybridní Camry až 124.730 Kč. Akce zahrnuje i vybrané varianty RAV4. Přesné podmínky jednotlivých nabídek je proto vhodné ověřit u prodejce.
Zdroj: Toyota