Toyota shodila 760kilový karavan z devíti metrů na elektrický Hilux. Pick-up pak odjel
Japonská značka se rozhodla poněkud netradičně ověřit, zda elektrifikace neubrala hiluxu na jeho pověstné odolnosti. Inspirována ikonickým britským pořadem Top Gear nechala na nový bateriový pick-up spadnout karavan. Testy budou i nadále pokračovat.
Akce se odehrála na bývalém vojenském letišti Bentwaters v britském Suffolku. Karavan o hmotnosti 760 kilogramů zavěšený na jeřábu vystoupal do výšky třiceti stop, tedy přibližně 9,1 metru, a poté dopadl přímo na kabinu hiluxu. Podle Toyoty technici po nárazu zjistili jen omezené poškození karoserie, vůz se bez problémů zapnul a z místa odjel. Nešlo samozřejmě o standardizovaný nárazový test ani zkoušku bezpečnosti posádky, ale o marketingovou demonstraci odolnosti auta.
Ani způsob destrukce si tentokrát nevymyslela sama automobilka. Toyota nechala hlasovat britské uživatele Redditu, zda má elektrický hilux opakovaně dostávat zásahy tunovou demoliční koulí, nebo na něj má spadnout karavan. Stovky hlasujících zvolily druhou možnost.
Top Gear se o totéž pokusil už před 23 lety
Na karavan přitom volba nepadla náhodou. Toyota vědomě zopakovala část jednoho z nejslavnějších testů v historii pořadu Top Gear. V roce 2003 jeho tvůrci koupili za tisíc liber starý hilux a snažili se zjistit, co všechno vydrží. Utopení v moři, požár, právě pád karavanu nebo úder demoliční koulí nakonec nestačily. V poslední fázi nechali pick-up stát na střeše 23patrové budovy, kterou následně odstřelili. Ani poté se však životní pouť hiluxu neuzavřela.
Právě tahle série pomohla vytvořit pověst hiluxu jako téměř nezničitelného auta, kterou Toyota dnes vědomě přenáší i do elektrické éry. Nový Hilux BEV je první čistě elektrickou verzí modelu a zároveň první bateriovou Toyotou s klasickou rámovou konstrukcí. Akumulátor s kapacitou 59,2 kWh je chráněn uvnitř rámu; při vývoji Toyota zkoušela mimo jiné jízdu hlubokou vodou, náročný terén i úplné ponoření baterie. Brodivost sedm set milimetrů zůstala stejná jako u ostatních verzí hiluxu.
Smysl celé podívané je tedy poměrně přímočarý: elektrický hilux má ukázat, že baterie a vysokonapěťová technika z něj neudělaly křehčí pracovní auto. Pád karavanu sice nic takového vědecky nedokazuje, vůz ale po mimořádně tvrdém zásahu zůstal provozuschopný. Toyota tím říká, že ani elektrická verze nepřišla o tradiční pověst nezničitelného hiluxu.
Tím ale příběh nekončí. Toyota už klíče od stejného auta předala právě kanálu Top Gear na YouTube, který s ním má pokračovat v dalších zkouškách. Automobilka pád karavanu označuje jen za rozehřátí. A aby po celé akci nezůstal jen rozbitý obytný přívěs na letišti, všechny jeho zbytky podle Toyoty posbírali a odvezli do autorizovaného recyklačního zařízení.
Zdroj: Toyota, Top Gear