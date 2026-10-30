Žádný hybrid ani přeplňování! Toyota testuje nový točivý dvoulitr pro sporťáky
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K nečekanému odhalení nového atmosférického dvoulitru od Toyoty došlo na šestém závodu japonské vytrvalostní série Super Taikyu v Okajamě. Motor se navíc neodhalil na stojanu či v naleštěném designérském cvičení, ale přímo v akci pod prodlouženou kapotou upraveného kupé GR86. Na sériovou výrobu si ale ještě počkáme.
Že má Toyota v plánu zatím nespecifikované množství nových sportovních modelů, se ozývá z útrob automobilky už docela dlouho. Zatím ani nevíme, co přijde první – zda nástupce legendární celicy, nová generace modelu GR86 či čtvrté vydání kupé MR2 s motorem umístěným uprostřed.
Vidíme ale, že pohonná jednotka pro tyto vozy je ve velmi pokročilém stádiu přípravy, jak značka ukázala na šestém podniku vytrvalostní série Super Taikyu v Okajamě. Mimo nabušeného speciálu GR Yaris-style M Concept se tam totiž ukázal prototyp výrazně upravené GR86 s dvoulitrovým řadovým čtyřválcem umístěným vpředu podélně. Vůz dostal jméno GR86 Future FR Concept a jak název napovídá, zkoumá možnosti pohonu s motorem vpředu a pohonem zadních kol s anglickým akronymem "FR" (Front-Rear Layout, tedy motor vpředu, pohon zadních kol).
Sám předseda představenstva automobilky Akio Toyoda (závodící pod pseudonymem Morizo) vůz trefně označil za „nezávislý výzkumný projekt Kazujiho Óšimy“. Prototyp vznikl přímo na základě podnětů závodních jezdců s cílem prověřit možnosti sportovních zadokolek nové generace. V týmovém zázemí si auto vysloužilo přezdívku „Levin“, což pravděpodobně odkazuje na kultovní kupé Corolla AE86 s podobnou architekturou. Stejně jako u něj, hlavní devizou novinky má být lehká příď v kombinaci s bezprostředním projevem atmosférického motoru.
Točí víc, než sami čekali
Srdcem konceptu je nově vyvinutý řadový čtyřválec G20E, odvozený z přeplňovaného agregátu původně vyvíjeného pro zmíněný M Concept. Odstraněním turba a nutným zvýšením kompresního poměru vznikla jednotka, která podle všeho využívá i mírně odlišný blok motoru. Výkon se pohybuje kolem 220 koní, což je méně než u dříve testovaného tříválce G16E-GTS o objemu 1,6 litru. Daní za nižší absolutní výkon je však citelná úspora hmotnosti na přední nápravě, nulová prodleva plynu a plynulý zátah v jakýchkoliv otáčkách.
K vývoji motoru se vyjádřil i sám Kazuja Óšima. Prohlásil, že „točí podstatně výš, než jsme původně očekávali“. Oproti dosavadním jednotkám řady M20 má nový motor G20E pravděpodobně kratší zdvih, díky čemuž se s chutí a lehkostí vytáčí až k omezovači.
Jiný je i podvozek
Zásadní proměnou prošel také podvozek, jehož přední náprava využívá dvojitá lichoběžníková ramena uchycená pomocí frézovaných dílů. To naznačuje, že inženýři ideální geometrii vozu ještě ladí. Vzadu bychom rovněž našli dvojitá lichoběžníková ramena, avšak s jednoduchou a přímočarou kinematikou, která usnadňuje rychlé úpravy jízdní dynamiky.
Příď vozu je konstrukčně zcela odlišná od původního vozu, což otevírá otázku pro případnou souběžnou produkci na stejné lince se sesterským Subaru s motorem boxer. Bude proto nesmírně zajímavé sledovat, jak si inženýři divize Gazoo Racing s těmito výzvami v budoucnu poradí, pokud se idea atmosférického dvoulitru skutečně stane realitou i v produkční verzi oblíbeného kupé. Držíme jim v tom palce, cíl mají vznešený.
Zdroj: Car Watch