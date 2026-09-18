Toyota ukázala vodíkový Hilux pro Dakar 2027. Benzinový motor nahradily palivové články
Japonský výrobce připravuje speciál DKR GR FC Hilux s elektrickým pohonem napájeným vodíkovým palivovým článkem. V lednu 2027 jej vyšle na Dakar, kde má během třinácti etap absolvovat tisíc soutěžních kilometrů a prověřit novou techniku v extrémních podmínkách.
Vůz se postaví na start Dakar Future Mission 1000, tedy paralelně se jedoucí soutěže určené pro vozy s alternativním pohonem. Model DKR GR FC Hilux vychází ze závodního DKR GR Hilux, který už Toyota používá v nejvyšší kategorii Dakaru. Zásadní rozdíl se skrývá v pohonu. Benzinový motor nahradil systém vodíkových palivových článků, který vyrábí elektřinu pro elektrický pohon. Při jízdě tak vůz přímo nevypouští CO₂, produktem reakce v palivovém článku je voda.
Prototyp vyvíjí evropské výzkumné a vývojové centrum Toyoty v Belgii. V polovině září ještě probíhala jeho finální montáž, po níž má následovat postupný testovací program před startem rallye.
Toyota zatím většinu důležitých technických údajů tají. Neznáme výkon elektrického pohonu, kapacitu pomocného akumulátoru, množství převáženého vodíku ani dojezd na jedno natankování. Výrobce nezveřejnil ani podrobnosti o konstrukci a uspořádání vodíkového systému.
Dakar jako vývojová laboratoř
Hlavním cílem projektu není boj o celkové vítězství. DKR GR FC Hilux nastoupí v experimentální kategorii, která slouží k ověřování alternativních pohonů a nových technologií.
Toyota se chce při vývoji soustředit především na zmenšení systému palivových článků, účinnější chlazení a zvýšení odolnosti. Právě vysoké zatížení, teploty, písek, vibrace a dlouhé etapy dělají z Dakaru mimořádně náročný test pro celý pohonný systém.
Vodíkový Hilux má během soutěže absolvovat třináct etap a celkem tisícovkou měřených kilometrů. Dakar 2027 se pojede v Saúdské Arábii od 1. do 15. ledna. Kategorie Mission 1000 se zároveň postupně přibližuje klasickému závodnímu formátu a vedle spolehlivosti a dojezdu má čím dál větší roli hrát také samotný výkon vozidel.
Projekt přitom není jen izolovaným závodním experimentem. Toyota už potvrdila přípravu sériového Hiluxu FCEV, který chce uvést v roce 2028.
Pro produkční vůz zatím uvádí předběžný cíl dojezdu přes čtyři sta kilometrů podle WLTP a schopnost táhnout přívěs o hmotnosti až 2,5 tuny. Nelze ovšem předpokládat, že závodní DKR GR FC Hilux používá stejný palivový článek, elektromotor, akumulátor nebo vodíkové nádrže jako připravovaný sériový model.
Zdroj: Toyota, GAZOO Racing