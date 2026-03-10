Toyota Urban Cruiser zná české ceny. Co obnáší bonus 112.600 korun?
Toyota rozšiřuje nabídku o elektrický crossover urban cruiser. Dvojče Suzuki e Vitara nabízí dvě výbavy, dvě velikosti baterie a dva pohony.
Toyota prohlubuje spolupráci s automobilkou Suzuki. Zatímco Suzuki Across je „jen“ přeznačenou Toyotou RAV 4, v případě nového urban cruiseru je tomu přesně naopak. Jeho základem je Suzuki e Vitara, první globální elektromobil značky Suzuki. Co se týče globální nabídky elektromobilu, tak tuhle roli u Toyoty plní model bZ4X, který je pro změnu klonem Subaru Solterra.
Urban cruiser je horkou novinkou českého trhu. Tuzemský dovozce jej nabízí ve dvou výbavách – Style a Executive. Prvně jmenovaná je k dispozici se všemi pohony. To znamená s menší baterií s kapacitou 49 kWh a pohonem předních kol. A dále s větším akumulátorem 61 kWh, a to jak s poháněnou přední nápravou, tak také s pohonem všech kol. Vyšší stupeň výbavy Executive je k dispozici pouze s větší trakční baterií a i tady můžete zvolit pohon předních nebo všech kol. Obě baterie jsou typu LFP (lithium železo fosfátové).
Nejlevněji pořídíte urban cruiser za 859.000 korun. Executive začíná na částce 949.000 korun. Pokud chcete verzi s pohonem všech kol, tak ve výbavě Style stojí 949.000 korun, respektive 999.000 korun (Executive). Pokud ale využijete akční nabídku, můžete mít vůz s cenovým zvýhodněním až 112.600 korun. Skládá se ze zvýhodnění 50.000 korun, bonusu za výkup stávajícího vozu v hodnotě rovněž 50.000 korun a dále vybraného příslušenství v ceně 12.600 korun zdarma.
Technika zcela odpovídá e Vitaře. Verze s poháněnou přední nápravou má jen jeden přední elektromotor s redukcí a nabízí výkon 106 kW. Ve verzi s větší baterií nabízí přední elektromotor nejvyšší výkon 128 kW. A pokud zvolíte čtyřkolku, pak se k němu přidává ještě zadní motor nabízející 48 kW. Výkony obou elektromotorů nelze aritmeticky sčítat (důvodem jsou mimo jiné různé nápravové převody), takže systémový výkon u verze s pohonem všech kol činí 135 kW.
Verze s pohonem předních kol a menší baterií má dojezd na jedno nabití 344 km, s větším akumulátorem se prodlouží na 426 km. Verze s pohonem všech kol jej má 395 km. Rychlonabíjení baterii dobije z 10 na 80 procent stavu nabití za 45 minut. V případě menší baterie je výkon nabíječky DC 53 kW, u větší je to 67 kW. Proto je uvedený čas stejný u obou velikostí baterie. Výkon palubní nabíječky pro střídavý proud a tedy pomalé nabíjení 11 kW.
Z výbavy stojí za zmínku posuvná zadní lavice v rozsahu 160 mm, přičemž lze nezávisle posouvat levou a pravou část v poměru 60:40. Pokud jde ale o sklápění opěradla, tak to je dělené v poměru 40:20:40, čímž můžete vyrazit na lyže ve čtyřech lidech i bez střešního nosiče.
Nejbližším konkurentem je pro urban cruiser jeho „dárce orgánů“ Suzuki e Vitara. Ačkoliv jsme v ní jeli na podzim loňského roku a seděli dokonce touhle dobou na jaře (tedy v roce 2025), dodnes neznáme české ceny.
Kia EV3: S předním pohonem
Ideově má k urban cruiseru nejblíže kromě Suzuki e Vitara korejská Kia EV3. Nabízí se s dvěma bateriemi o kapacitě 58,3, respektive 81,4 kWh. K dispozici jsou tři výbavy – Air, Earth a GT-Line, přičemž nejvyšší GT-Line se dodává pouze s větším akumulátorem.
Poháněná jsou vždy přední kola elektromotorem o výkonu 150 kW. Pokud využijete cenové zvýhodnění 50.000 korun, můžete mít základní výbavu Air s menší baterií už za cenu 849.980 korun. Na opačném konci stojí GT-Line, za níž korejský výrobce požaduje se zmíněným cenovým zvýhodněním 1.199.980 korun. Výhodou auta je dlouhý dojezd na jedno nabití, jenž u verze s větší baterií činí až 605 km.
