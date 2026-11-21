Toyota uvedla novou corollu. Poprvé dostala verzi pick-up
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Toyota Corolla už prošla mnohými karoseriemi, oficiálně ale nikdy nebyla pick-upem. To se právě mění s uvedením nové verze nazvané Corolla Deck. Největší zástupce nejprodávanější modelové řady dostal samonosnou karoserii a hybridní pohon.
Toyota Corolla letos slaví 60 let od uvedení první generace. Od té doby vyjelo generací hned dvanáct a vystřídala se na nich spousta karoserií. Začalo se sedanem, kombíkem a kupé, později se přidal také liftback, hatchback, více typů kupé, MPV Verso či užitkový van. Velká změna přišla v roce 2020, kdy se jméno Corolla poprvé objevilo na SUV, model Corolla Cross zamířil i do Evropy a stal se dokonce jedním z nejprodávanějších vozů světa.
Právě cross letos dostává další variantu, jakou jméno Corolla dosud nezná. Nová Corolla Deck je totiž pickup se samonosnou karoserií. Deck vychází přímo z SUV cross a sdílí s ním modulární platformu TNGA-C i přední část karoserie až po B-sloupek. Zatímco standardní Corolla Cross má rozvor 2640 mm a délku kolem 4460 mm, Corolla Deck má prodloužený rozvor i zadní převis.
Plné představení ještě neproběhlo a Toyota spíše jen ukázala, jak novinka vypadá. Přesné milimetry Toyota také tají, ale celková délka vozu má dosahovat zhruba 4,9 metru, což z něj dělá největší corollu všech dob. V angličtině se slovem deck označuje paluba nebo otevřená ložná plocha. Corolla Deck má klasickou pětimístnou čtyřdveřovou kabinu s krátkou korbou naroubovanou hned za ní.
Standardní Corolla Cross s pohonem předních kol (včetně brazilské a základní evropské verze) používá jednoduchou zadní nápravu s torzní příčkou. Corolla Deck však dostala nezávislé víceprvkové zavěšení zadních kol, které má Corolla Cross pouze ve verzích s pohonem všech kol.
Přední světlomety, kapota a blatníky odpovídají crossu, přední nárazník je převzatý z jejího čínského dvojčete Toyota Frontlander. Záď je zcela nová a má propojený LED světelný pás přes celou šířku víka korby, kryt ložné plochy a zadní nárazník s integrovaným nášlapem pro snazší přístup na korbu.
Toyota zatím nezveřejnila kompletní tabulku parametrů, ale vozy na prezentaci nesly označení HEV. V Brazílii by mělo jít o 1,8litrový flex-fuel hybrid, schopný spalovat benzin i ethanol E100, o výkonu 90 kW, spojený s převodovkou e-CVT a pohonem předních kol. Později by se v nabídce mohl objevit i atmosférický dvoulitr nebo silnější 2,0litrový hybrid s možností pohonu všech kol.
Pokud se vám návrat klasického samonosného pick-upu líbí, máte smůlu. Corolla Deck byla představena v Brazílii a je určena pouze pro trhy Jižní Ameriky. Právě tam je podobný styl pick-upu velmi populární a nabízí jej spousta automobilek. V poslední době se zde představily třeba podobně střižené novinky Volkswagen Tukan a Renault Niagara.
Pár let se zde prodává i Ram Rampage, mechanicky příbuzný s minulou generací Jeepu Compass. Ten na rozdíl od všech ostatních tamních pick-upů zamíří i na český trh, a to ještě letos. Svůj plug-in hybridní příspěvek nazvaný mako vyvíjí také BYD, jasně nejprodávanější zůstává i nadále Fiat s modelem toro. Výroba Corolly Deck v brazilském závodě Sorocaba se rozběhne v první polovině roku 2027 a do tamních showroomů dorazí v polovině roku 2027.
Zdroj: Toyota, zdroj foto a video: Toyota