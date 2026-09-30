Toyota Woven City má za sebou první rok. Běží tu třicet experimentů a technologie už míří za brány města
Experimentální město pod horou Fudži se za rok posunulo od prvních obyvatel k systematickému testování. Přibyli roboti, AI, nové firmy i druhá fáze výstavby, zatímco jeden z bezpečnostních systémů se chystá do provozu v celé prefektuře Šizuoka.
Když jsme se letos v lednu do Woven City podívali naposledy, bylo nejzajímavější sledovat, jak se v experimentálním městě Toyoty skutečně žije. O osm měsíců později už dává větší smysl ptát se, co se v něm podařilo rozjet. Odpověď je poměrně konkrétní: k září 2026 běželo přibližně třicet ověřovacích projektů, jejichž testování se účastnilo 160 takzvaných Weaverů z osmi desítek domácností.
Toyota Woven City oficiálně odstartovalo 25. září 2025 jako „zkušební trať pro mobilitu“. Nejde přitom jen o auta. Toyota pojem mobilita používá podstatně šířeji – zahrnuje pohyb lidí, zboží, energie i informací. První rok ukazuje, že město se postupně mění z výkladní skříně futuristických technologií na skutečnou vývojovou platformu.
Roboti uklízejí, káva měří soustředění
Dobře to ukazují konkrétní experimenty. Sdružení AI Robot Association nasadilo domácí roboty do jedenácti domácností. Pomáhají například s úklidem nebo přenášením věcí a dosud absolvovali přes tisíc testovacích úkolů.
Jiným směrem jde UCC Japan, provozovatel kavárny Ueshima Coffee Lounge. Firma vyvinula metodu, která umí převést víc než tři stovky bodů behaviorálních dat návštěvníků do grafické podoby. V další fázi chce zkoumat, zda a jak různé druhy kávy ovlivňují míru soustředění.
Důležitou roli má také Woven City AI Vision Engine, tedy systém umělé inteligence schopný rozumět obrazovým datům a popsat, co se v reálném prostředí odehrává. V bezpečnostním systému Integrated ANZEN System například pracuje se záběry z kamer vozidel a dopravní infrastruktury, sleduje pohyb lidí a dopravních prostředků a pomáhá odhadovat jejich další chování. Verze 2.0 má jít dál: vedle rozpoznání a popisu situace má lépe pracovat s jejími souvislostmi a hledat, proč k určitému ději došlo. Toyota uvádí, že nový model dosáhl špičkových výsledků ve více než deseti standardizovaných testech schopnosti AI porozumět obrazu a videu a nad jejich obsahem uvažovat.
První technologie míří ven z města
Ještě podstatnější je, že část vývoje už nemá zůstat uzavřená jen uvnitř Woven City. Toyota začátkem září uzavřela partnerství s prefekturou Šizuoka a Integrated ANZEN System se má během fiskálního roku 2026 začít testovat i mimo samotný areál.
Zařízení se budou instalovat také do služebních vozidel prefektury a systém má sbírat data v běžném provozu. Právě to je jeden z nejzajímavějších posunů oproti době, kdy se Woven City teprve zabydlovalo: technologie vyzkoušená v kontrolovaném prostředí se začíná přesouvat do skutečného světa.
Pomáhá tomu i vývojový řetězec, který Toyota letos doplnila otevřením Inventor Garage. V ní mohou partnerské firmy vytvářet prototypy, poté je v kontrolovaném prostředí ověřit a nakonec je nasadit mezi skutečné obyvatele. Město tak funguje jako tříkrokový systém od prototypu přes zkoušky až po reálný provoz.
Partnerů přibývá a město roste
Rozšiřuje se také skupina takzvaných vynálezců, tedy firem a organizací, které ve Woven City vyvíjejí a ověřují vlastní řešení. Sedm nových členů zvýšilo jejich celkový počet na 31.
Rozptyl témat je značný. Aerial Base chce testovat logistiku pomocí dronů a speciálních doručovacích boxů, Aillis se zaměřuje na zdravotnické technologie s umělou inteligencí, JOYCLE na lokální zpracování odpadu a NationX na AI platformu pro rozhodování na úrovni celého města. Daihatsu se má věnovat propojení mobility a energetických mikrosítí, Chubu Electric Power Miraiz řízení spotřeby elektřiny a Hitachi Construction Machinery budoucí podobě stavenišť.
Zvětšuje se i samotné Woven City. V září začala výstavba druhé fáze o rozloze přibližně 52 tisíc metrů čtverečních. Hotová má být do konce listopadu 2028 a počítá s kapacitou kolem šesti set obyvatel. První už existující fáze má zhruba 47 tisíc metrů čtverečních a plánovanou kapacitu přibližně tři sta lidí. Celý areál má v konečné podobě pojmout asi dva tisíce osob.
Současně se město postupně otevírá lidem mimo původní okruh Toyoty. Od 1. října se mohou na návštěvu registrovat zájemci z celého Japonska. Ještě důležitější je srpnový nábor nových rezidentů z prefektury Šizuoka: o zhruba 25 domácností projevilo zájem přes tisícovku uchazečů a vybraní obyvatelé se mají nastěhovat kolem března 2027.
Po prvním roce je tak mnohem lépe vidět, k čemu Woven City Toyotě skutečně slouží. Víc než o vzor města budoucnosti, který by se měl jednoduše kopírovat, se jedná o vývojovou laboratoř, kde lze technologie vytvářet, bezpečně vyzkoušet a následně je vypustit mezi skutečné uživatele. A rok 2026 přinesl první jasné známky, že část těchto experimentů už začíná překračovat hranice samotného města.
Zdroj: Toyota, Woven City