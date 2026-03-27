Toyota zřejmě ladí novou MR2. Techniku testuje na GR Yarisu s motorem uprostřed
Toyota zjevně plánuje rozšíření svých aktivit na poli sportovních vozů. V zákulisí se rýsuje projekt, který by mohl vrátit do hry jedno ze slavných sportovních jmen a zároveň ukázat, kam se posouvá technika Gazoo Racing.
Vývojová oddělení Toyoty pracují na plné obrátky. Nedávno nám přinesla novou RAV4 a modely Urban Cruiser a bZ4X Touring s elektrickým pohonem. Díky vysoké úrovni hybridizace portfolia vytváří prostor ve flotilových emisních limitech na to, aby mohla dělat zábavná auta pro řidiče prostřednictvím značky Toyota Gazoo Racing.
Ta očividně pracuje na novém kupé s motorem uprostřed, které na silnice vrátí jméno MR2. Koncept a techniku ladí na prototypu Toyota Yaris M, odhaleném loni na tokijském autosalonu. Vůz je vybaven dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem, u něhož se hovoří o výkonovém rozpětí 336-447 kW v závislosti na naladění. Už nyní je úspěchem vítězství v japonské závodní sérii Super Taikyu, kde koncept vyhrál svou třídu a porazil například speciál Subaru High Performance X Version II.
Evidentně je vývoj v plném proudu. Marketingový manažer týmu Gazoo Racing, Mikio Hajaši, prozradil redakci Auto Express, že auto každý den vylepšují. Data a zpětná vazba získaná v motorsportu budou použity „do jiného sériového vozu určeného na silnice“. Jestli to bude skutečně MR2, se uvidí, ale Hajaši se na tuto přímou otázku jen pousmál a poděkoval za návrh.
Generální manažer projektu GR Hirojuki Jamada zase redakci řekl, že integrace požadovaného pohonu všech kol přináší komplikace při tomto umístění motoru. Ale už teď je auto řidičsky obratnější než současný GR Yaris. Pro lepší srovnání s konkurencí si vývojový tým vzal jako „předlohu“ Porsche 718 Cayman, tak uvidíme, jak vše dopadne.
Zdroj: Auto Express, Toyota I Video: Toyota