Trasy na dovolenou autem: Kde čekat letní trable?
Někdo vyrazil v červenci, další vlna se chystá v srpnu – hlavní tahy na cestě k moři teď zažívají zkoušku ohněm. Co je na nich o letošních prázdninách nového?
Je to už víc než měsíc, co jsme podrobně zmapovali nejvytíženější cestu Čechů autem k moři: tu přes Vídeň, Štýrský Hradec, Maribor a Lublaň do Chorvatska. Ukázala, že hlavně ve Slovinsku je kvůli velkým opravám letos kolon víc než jindy.
Jak je to na dalších trasách? V dalších zemích? Co Čekat v Polsku, Slovensku, Maďarsku? „Mnoho komplikací začíná už v Čechách a na Moravě, a to na výjezdu z Prahy, u Brna, na dálnici směrem na Bratislavu, na D5 do Německa a na rozpracovaných úsecích dálniční sítě,“ říká dopravní expert Roman Budský. „Je zřejmé, že Češi nejedou na dovolenou jednou trasou. Volí několik proudů: k Jadranu, do Itálie, k Baltu, do Alp i na Balkán. Společné mají jedno. Vyrazíte-li ve chvíli, kdy vyrážejí všichni, musíte počítat s tím, že dovolená začne kolonou. Nejkratší trasa v navigaci nemusí být nejrychlejší, a už vůbec ne nejpohodovější,“ upozorňuje Budský.
„Komplikacím na cestě k moři se nedá úplně zabránit, ale dá se na ně připravit. Základem je nevyjíždět v nejsilnější vlně, mít alternativní trasu, koupit známky a mýto předem, a hlavně nepřecenit síly řidiče. Nejlepší dovolenková trasa není ta nejkratší v kilometrech, ale ta, po které dojedete bez zbytečných nervů do cíle,“ uzavírá Roman Budský z Platformy Vize 0, s níž jsme připravili následující přehled.
Chorvatsko
Praha – Brno – Vídeň – Štýrský Hradec – Maribor – Záhřeb – Dalmácie: Nejsilnější dovolenková osa. Vyhýbá se placeným rakouským tunelům, ale ve Slovinsku a pak u Záhřebu čekejte hodně kolon. Podle našich nedávných zkušeností je to náročné kolem Lublaně a v napojení na Chorvatsko.
České Budějovice – Linec – Salzburg – Villach – Lublaň – Istrie, Kvarner, Dalmácie: Logická trasa pro Jihočechy a Západočechy. Plusem je přímý tah na Istrii a Slovinsko. Nevýhodou alpský úsek, placené rakouské tunely s mýtnicemi. Velmi citlivá je A10 Tauern Autobahn – rakouské ministerstvo dopravy uvádí, že jde o jednu z nejvytíženějších dovolenkových tras a kapacita nestačí, takže vznikají hodinová zdržení. Tunel Karavanky má od března 2026 novou tunelovou rouru, ale stará se následně opravuje, takže odstranění kolon čekat nelze.
Morava a Slezsko – Bratislava – Maďarsko – Letenye/Goričan – Záhřeb: Výhodou je jízda bez rakouských placených tunelů, nevýhodou delší jízda přes Maďarsko, hlavně špičky na M1/M7 a u Budapešti. V Chorvatsku je třeba počítat s kolonami na tahu A2/A4 směrem k Záhřebu, na obchvatu Záhřebu, u mýtnic Lučko/Demerje, na A1 směrem na Zadar, Split a Makarskou i u trajektů.
Itálie
Čechy – Linec – Villach – Tarvisio – Udine – Bibione: Klasická cesta na severní Jadran.
Morava – Vídeň – Klagenfurt – Tarvisio – Udine: Dobrá volba pro Moravu a Slezsko.
Rozvadov – Norimberk, Mnichov – Innsbruck – Brenner – Verona, Garda: Silná trasa pro Gardu, Jižní Tyrolsko a severozápad Itálie. Na cestě přes Brenner je zásadní problém most Lueg na A13. Asfinag uvádí, že kvůli stavu mostu je běžně provoz veden jedním pruhem v každém směru, druhý se otevírá jen ve vybrané dny se silným provozem. To z Brenneru dělá pro léto 2026 jeden z nejcitlivějších alpských bodů. Při cestě přes Německo je nutné počítat s hustým provozem, stavební sezonou a hraničními kontrolami. ADAC upozorňuje na zhruba tisíc dálničních staveb v Německu, mezi velmi vytížené řadí A3, A5, A6, A7, A8, A9 a koridory k Rakousku a Itálii.
Polsko
Praha – Hradec Králové – D11 – Lubawka – S3 – Vratislav, Svinoústí, Kolobřeh: Význam této trasy rok od roku roste, k Baltu míří víc a víc lidí. České napojení ještě není ideální. ŘSD v dubnu 2026 zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku D11 Jaroměř – Trutnov. Celá D11 k polským hranicím má být hotová až v roce 2029. V Česku navíc do léta vstupují opravy na D11 mezi Poděbrady a Sadskou a další omezení na hlavních tazích.
Ostrava – polská A1 – Katovice – Łódź – Toruň – Gdaňsk, Sopoty: Nejlogičtější volba pro východní část polského pobřeží. V Polsku mohou vznikat kolony hlavně kolem velkých aglomerací – Vratislav, Katovice, Łódź, Trojměstí – a v nástupních i návratových víkendech. Polsko má v létě také omezení jízd nákladních vozidel, které může v některých časech osobní dopravě pomoci, ale zároveň mění rozložení tranzitu.
Drážďany, Berlín – Štětín – pobřeží západního Polska: Alternativa pro západní Balt, zejména ze západních a severních Čech.
Slovensko, Maďarsko
D1/D2 – Brno – Bratislava – Slovensko – Maďarsko: Nabízí se nejen pro Slovensko, ale také pro Balaton, Budapešť i jako varianta do Chorvatska. Slabinou je už český začátek: D1, Brno a napojení na D2. K tomu se přidává hustý provoz kolem Bratislavy, maďarské M1/M7 a případně M0 kolem Budapešti. U cest dále na Balkán přibývají hranice mimo Schengen, tedy možnost reálného čekání, nikoli jen zpomalení.
Alpy
Praha – Rozvadov – Norimberk/Mnichov – Alpy, Francie: Německo je teď v létě problémové. ADAC upozorňuje na silný provoz, stavební práce a možné čekání při kontrolách na německých hranicích. Zmiňuje mimo jiné přechody Suben, Walserberg, Kiefersfelden, Ludwigsdorf, Frankfurt/Oder a Forst. Obecně největší potíží nebývá délka trasy.
10 rad na cestu
1. Zvolte netradiční čas: My pro letošní cestu na Jadran zvolili brzké čtvrteční ráno – a Českem a Rakouskem doslova proletěli. To se vám rozhodně nestane v pátek odpoledne nebo v sobotu ráno. Jde o čas, kdy se potkávají dovolenkáři, běžný víkendový provoz, kamiony, opravy a lokální doprava. Všechny ostatní časy jsou lepší: ve čtvrtek či sobotu večer, podle Vize 0 jsou úplně nejlepší dny na cestu neděle až úterý.
2. Mějte po ruce alternativu: Řidič by neměl spoléhat jen na jednu navigaci a jednu nejrychlejší trasu. U cest k Jadranu, do Itálie, Polska nebo přes Německo se situace může změnit během desítek minut. Před cestou doporučujeme mrknout na oficiální dopravní informace: v Česku je to Dopravní info, v Rakousku Asfinag, ve Slovinsku Promet.si, v Chorvatsku HAK.
3. Známky a mýto předem: Spousta zdržení vzniká tím, že se v mobilu zkomplikuje vyřizování poplatků až na cestě. Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko – všude fungují elektronické dálniční známky a není problém si je vyřídit předem doma. Pozor na speciální úseky: třeba tunel Karavanky je zpoplatněn zvlášť a není zahrnut do slovinské známky. U karavanu, přívěsu nebo těžšího vozidla je nutné ověřit i správnou kategorii.
4. Nepodceňte začátek: Letní opravy výrazně omezují jízdu po D1, D5 a D11. Od vás čtenářů dobře víme, že dovolená se nezasekne v Chorvatsku, ale spíš u Brna.
5. Připravte auto: Před odjezdem je dobré zkontrolovat hlavně pneumatiky, nárok na tlak při plném zatížení je vyšší. Naložené auto se chová jinak než prázdné auto při cestě do práce. Důležité je správné naložení: těžké věci dolů a co nejblíže k opěradlům, nic tvrdého volně v kabině, žádné tablety, láhve, termosky či foťáky na zadním platě.
6. Mějte vlastní plán: Nejslabším článkem většinou bývá člověk, zvlášť na monotónních dálnicích, při jízdě v noci. Rady? Vyrazit odpočatý, dělat pravidelné přestávky, pamatovat na pitný režim, nejíst těžká jídla, za volantem se střídat. „Mikrospánek se neptá, jestli máme zaplacený apartmán od sobotního rána. Prostě přijde,“ varuje Roman Budský.
7. Doklady po ruce: Před odjezdem je vhodné zkontrolovat pas či občanku, řidičák, osvědčení o registraci auta, zelenou kartu, doklady dětí, evropský průkaz zdravotního pojištění, asistenční kartu, kontakt na pojišťovnu. U půjčeného auta se vyplatí mít písemný souhlas s užíváním, ideálně v angličtině. Při kontrole to může výrazně zjednodušit život.
8. Nejeďte na krev: Navigace ukazují optimistický čas bez rezerv. Reálně je vhodné přidat rezervu na tankování, toalety, jídlo, kolony, přejezd hranic, mýtnic, tunely. U delších tras není od věci zvážit přespání po cestě.
9. Chování v koloně: Řidič by měl udržovat odstup, nevjíždět do odstavného pruhu, respektovat záchranářskou uličku, nevymýšlet riskantní objížďky přes obce a nepřenášet frustraci na posádku. V zahraničí se navíc řada deliktů řeší přísněji než v Česku.
10. Počítejte s horkem: Letní cesta není jen otázkou silnic. Horko zvyšuje únavu. V autě má být voda, lehké jídlo, léky, nabíječky, powerbanka, hotovost, reflexní vesty pro posádku, základní hygienické potřeby a něco pro děti. Ty je dobré připravit dopředu: říct, kdy budou pauzy, jídlo, co si mohou pustit. Vezete-li zvíře, musí být bezpečně zajištěno.
Verdikt Světa motorů
Nejvíce komplikací vzniká tam, kde se potkává několik proudů najednou: odjezd z Česka v pátek odpoledne, sobotní dopoledne v Rakousku a Slovinsku, okolí Záhřebu, mýtnice a tunely, příjezdy k trajektům a návratové neděle. Typicky rizikové jsou aktuálně D1 u Prahy a Brna, D2 směrem na Bratislavu, rakouské A10 a A13, slovinská Lublaň, tunel Karavanky a chorvatské mýtnice Lučko a Demerje.
Zdroj: Svět motorů