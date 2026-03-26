Trh s klasickými vozy se posouvá k novějším autům. Mladší sběratelé mění hru
Nejdražší vydražené vozy se posouvají o více než dekádu blíže současnosti. Zatímco ještě před pár lety dominovaly modely ze 60. a 70. let, dnes se na vrchol dostávají i auta z přelomu tisíciletí. Hlavním důvodem je generační výměna kupců.
Rok 2025 přepsal historii aukcí sběratelských automobilů. Podle dat společnosti Hagerty přesáhly nejvýznamnější aukční prodeje v součtu zhruba 22 miliard korun, přičemž průměrná cena vozů prodaných za více než jeden milion dolarů dosáhla tří milionů dolarů, tedy asi 66 milionů korun. Jde o rekordní objemy i rostoucí průměrné ceny.
Ještě výraznější změna je ale vidět jinde: průměrný rok výroby těchto nejdražších aut se během pouhých pěti let posunul z roku 1972 na 1984. Jinými slovy, špička trhu se znatelně posouvá k novějším vozům.
Za změnou stojí především generační výměna kupců. Generace Baby Boomers, tedy lidé narození přibližně mezi lety 1946 až 1964, která dlouhá léta určovala směr trhu, postupně odchází a s ní slábne i poptávka po klasických amerických vozech z 50. a 60. let s chromem a velkými motory.
Na jejich místo nastupuje generace X (1965–1980) a mileniálové (1981–1996), kteří mají jiné vzpomínky i vkus – hledají auta z 80., 90. let a novější supersporty, které obdivovali v mládí. Jednoduše řečeno, každá generace kupuje to, na čem vyrostla, a právě to teď mění celý trh.
Na špičce aukcí se proto dnes pravidelně objevují konkrétní ikony jako McLaren F1, Ferrari F40 LM nebo Ferrari F2001, jejichž ceny se pohybují ve stovkách milionů korun. Vedle historických závodních vozů si silnou pozici budují i moderní limitky – například Ferrari Daytona SP3 nebo Pagani Zonda Riviera. Tyto modely ilustrují posun trhu směrem k novějším, technologicky vyspělým a extrémně vzácným autům.
Zásadní roli nadále hraje závodní historie. Většina nejdražších prodaných vozů má přímou vazbu na motorsport, což výrazně zvyšuje jejich hodnotu. Přesto se mezi absolutní špičku dostávají i zánovní a nové vozy. A to včetně modelů, které dokonce ještě ani nebyly dodány zákazníkům. Typickým příkladem je extrémně limitovaný hypersport Gordon Murray Automotive T.50s Niki Lauda, jehož ceny na aukcích přesahují 450 milionů korun.
Vedle generační výměny ovlivňuje trh také digitalizace. Online aukční platformy a sociální sítě otevřely sběratelský svět mladším zájemcům, kteří dnes tvoří nejrychleji rostoucí skupinu kupců. Jejich podíl roste každým rokem a poptávka se stále více přesouvá k vozům z 90. let a počátku nového tisíciletí. Výrazně posilují také japonské vozy, které byly ještě před deseti lety na okraji zájmu velkých aukčních domů.
Celkový objem trhu se sběratelskými vozy se dnes odhaduje na 660 až 880 miliard korun globálně, což je nebývale vysoké číslo. Klasické vozy z 50. a 60. let však spíše stagnují, či dokonce zlevňují. Navzdory změnám však nelze starší generaci sběratelů odepsat. Tradiční sběratelé stále tvoří významnou část trhu a podílejí se zhruba třetinou na nákupech nových i ojetých vozů. Jejich vliv sice postupně slábne, ale téměř žádný trend netrvá věčně.
Sběratelská hodnota aut dnes není určena pouze stářím, vzácností či historií. Mnohem důležitější je, jak silnou emocionální vazbu dokáže vůz vyvolat u aktuální generace kupců. A právě v tom mají modernější auta aktuálně navrch.
Zdroje: Forbes, Gooding & Co., Hagerty, Bonhams, RM Sotheby’s