Třikrát vyšší marže: Chery mění pravidla, Evropa věří v odvetu
Čínský koncern Chery na svých cenově dostupných vozech generuje v poměru k nákladům výrazně vyšší čistou marži než zavedení evropští obři. Evropa však rozhodně neskládá zbraně.
Automobilový svět dlouho žil v přesvědčení, že vyrobit auto je extrémně složitá a drahá věc, kterou nováčci bez stoleté tradice nemohou finančně utáhnout. Jenže podle podrobné finanční analýzy, kterou přinesl prestižní britský magazín Autocar, se základy této teorie otřásají v základech. Čínské Chery totiž v uplynulém období vykázalo čistou marži ve výši 6,5 %, zatímco koncern Volkswagen Group se musel spokojit s hodnotou 2,1 %.
Ještě větší šok přichází při pohledu na prodejní ceny. Zatímco Volkswagen dosahuje své marže při průměrné ceně auta přesahující 855.000 Kč (30.000 liber), Chery na trojnásobnou marži stačí průměrná prodejní cena pouhých 362.000 Kč (12.705 liber) za vůz. Jak se jim takto neuvěřitelný nepoměr daří udržet v chodu?
Kouzlo exportu a bleskový vývoj z Wu-chu
Klíč k úspěchu Chery neleží pouze v pracovní síle. Ta sice v Číně už dávno není tak laciná jako před dvaceti lety – tamní průměrná mzda v průmyslu setrvale roste a země v žebříčcích nejlevnější práce uvolnila místo Vietnamu či Indii. Stále se však bavíme o nesrovnatelných nákladech.
Průměrný měsíční plat v čínské výrobě se v přepočtu pohybuje kolem 35.000 Kč, což představuje necelou třetinu toho, co vyplatí továrny v Německu či Francii. Skutečné kouzlo Chery ale spočívá v tom, jak s touto výhodou nakládá – v chytře postaveném exportním modelu.
Čína je dnes v oblasti autoprůmyslu nejbrutálnějším koloseem na světě. Domácí cenová válka tam drtí zisky na minimum, a prodávat auta přímo čínským zákazníkům je tak pro tamní značky často ekonomicky nezajímavé. Chery proto udělalo taktický úskok a stalo se největším čínským exportérem osobních vozů.
Čínský koncern své vozy pod značkami Chery, Omoda či Jaecoo vyváží do Evropy, Jižní Ameriky a na Blízký východ. Auto vyrobené v supermoderní a plně automatizované továrně v čínském Wu-chu se pak na západních trzích navíc prodává za výrazně vyšší ceny.
Zatímco doma v Číně se základní modely prodávají doslova za hubičku, v Evropě či Velké Británii se stejný vůz s jiným jménem a bohatou výbavou nabízí s cenovkou klidně i dvakrát až třikrát vyšší. Obrovský rozdíl mezi nízkými výrobními náklady a touto exportní prodejní cenou pak putuje přímo do kapsy výrobce a vytváří nevídaný finanční polštář.
Dalším faktorem je čas. Tradiční evropské automobilky kvůli složitým schvalovacím procesům a robustní hierarchii vyvíjejí nový model čtyři až pět let. Chery, napojené na čínský technologický ekosystém a dodavatele baterií, zvládne celý proces za pouhých osmnáct měsíců.
Evropa vrací úder
Tento vývoj však rozhodně neznamená konec tradičních evropských značek. Volkswagen a další zavedení hráči mají stále obrovskou výhodu v celosvětové prodejní a servisní síti, hlubokých inženýrských znalostech a především v obrovské loajalitě milionů řidičů, kteří na kvalitu z Wolfsburgu nedají dopustit.
Problém západních koncernů tkví v tom, že táhnou obrovskou strukturální zátěž. Platí drahé energie v Evropě, vyjednávají s mocnými odborovými svazy, spravují penzijní fondy pro minulé generace zaměstnanců a investují miliardy do vývoje vlastního softwaru. Chery naproti tomu stavělo své továrny na zelené louce jako čistě robotizované katedrály, které netrápí žádné staré závazky.
Že se ale evropský průmysl dokáže nové realitě přizpůsobit, ukazuje aktuální strategie francouzského Renaultu. Dlouho se tvrdilo, že na malých elektromobilech nelze kvůli drahým bateriím vydělat a že smysl dává vyrábět pouze obří a vybavené vozy. Generální ředitel Renault Group François Provost však v rozhovoru pro deník Les Echos toto dogma přesvědčivě vyvrátil.
Provost potvrdil, že jejich nejnovější kompaktní elektromobily – ikonické retro modely Renault 5 E-Tech, R4 a městské twingo – generují vyšší ziskové marže než větší a dražší modely jako Megane nebo Scenic. Renaultu se totiž díky sdílení platforem v rámci aliance a efektivnímu nákupu baterií podařilo stlačit výrobní náklady natolik, že i cenově dostupné auto může být pro firmu vysoce ziskové.
Této evropské elektrické ofenzivě navíc nahrává i geopolitická situace. Rostoucí ceny paliv v důsledku napětí na Blízkém východě výrazně zvýšily zájem o elektromobilitu. Podle Provosta vzrostl počet objednávek na elektrické modely Renaultu na klíčových trzích v Německu a Francii o padesát procent. Boj o zákazníka a vysoké marže nemá jednoho jasného vítěze.
Cesta Wolfsburgu ke štíhlejšímu zítřku
A jak se na tuto dynamickou budoucnost připravuje samotný koncern z Wolfsburgu? I když se dnes nachází uprostřed náročné restrukturalizace, jeho výhled neslibuje ústup ze slávy, ale spíše promyšlenou evoluci. Volkswagen plánuje v letech 2026 až 2030 investovat masivních 160 miliard eur se zaměřením na zjednodušení výroby a odbourání komplexity. Skutečným trumfem se má stát nová rodina kompaktních vozů v čele s čerstvě odhaleným modelem ID. Polo.
Malá evropská elektroauta musí být pro zákazníky zkrátka neodolatelná. Přesně to se nejen díky trefnému retro designu povedlo Renaultu s modely 5 a 4, kterých už dnes po západní Evropě jezdí desetitisíce. Pokud chce Wolfsburg se svým ID. Polem uspět, bude muset k poctivé technice a softwaru přibalovat také dávku těch správných emocí.
Tradiční gigant sice prochází obdobím tvrdého resetu, ale prodloužení mandátu šéfa koncernu Olivera Blumeho do konce dekády přináší stabilitu. Hluboké inženýrské zázemí a důraz na bezpečnost slibují, že se Volkswagen z této očistné kúry vrátí agilnější, štíhlejší a plně připravený čelit globální asijské bouři.
Zdroje: Autocar, Les Echos, Reuters, Volkswagen Group, Renault