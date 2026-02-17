Trump má nové obrněné SUV. Tajná služba nasadila speciální Cadillacy
Prezident Donald Trump má k dispozici nový typ obrněného vozu. Americká tajná služba zařadila do prezidentské flotily těžce pancéřovaný Cadillac Escalade.
Ochrana prezidenta Spojených států je dlouhodobě technologickou špičkou v oblasti obrněné mobility. Nyní do ní vstupuje nový prvek – těžce pancéřovaný Cadillac Escalade, který byl oficiálně představen jako součást flotily United States Secret Service chránící prezidenta Donalda Trump.
Trump je známý svou zálibou ve výrazné symbolice a reprezentativním vystupování – a právě Escalade tomu vizuálně odpovídá. Samozřejmě jde o vůz vyrobený v USA, jak je ostatně u amerických prezidentů zvykem.
Z fotografií je patrné výrazné zesílení čelního skla a bočních oken. Rámy dveří působí masivněji než u běžné verze, což odpovídá opravdu těžkému pancéřování. Konkrétní úroveň balistické ochrany zůstává neveřejná.
Pojízdná základna
Vícečetné antény naznačují přítomnost komplexního zabezpečeného komunikačního systému. Prezidentská vozidla běžně interagují s dalšími prvky kolony, mimo jiné také se specializovaným komunikačním vozidlem přezdívaným Roadrunner.
Technicky Escalade sdílí platformu s dlouhodobě používaným Chevroletem Suburban, který tvoří páteř prezidentské SUV flotily již od počátku 21. století. Právě Suburban byl dosud nejčastěji využívaným obrněným SUV pro přesuny prezidenta i viceprezidenta. Pod kapotou se pravděpodobně ukrývá benzinový osmiválec.
Zůstává tedy otevřenou otázkou, zda jde o zcela nově konstruovaný obrněný typ, nebo o evoluci existující konfigurace Suburbanu. Oficiálně potvrzeno je pouze to, že Escalade byl nově představen jako součást prezidentské ochrany.
Také nová limuzína a letadlo
Nejslavnějším vozidlem amerického prezidenta zůstává speciální limuzína přezdívaná The Beast, jejíž současná generace byla představena v roce 2018. Tajná služba dříve uvedla, že podobná vozidla mají obvyklou životnost přibližně osm let.
Flotila se tak přirozeně brzy posune směrem k další modernizaci. SUV nabízí vyšší světlou výšku a větší variabilitu použití než klasická prodloužená limuzína, která zase poslouží především na mimořádně slavnostní události.
Administrativa prezidenta Donalda Trump současně řeší i obměnu letecké části flotily. Letectvo potvrdilo, že nový prezidentský letoun má být připraven nejpozději do léta 2026.
Půjde o upravený Boeing 747, který má dočasně plnit roli Air Force One, než budou dodány dva zcela nové stroje. Ty však podle posledních informací nabírají další zpoždění a první z nich by měl být předán až v polovině roku 2028.
Dočasným řešením má být třináct let starý luxusní Boeing 747 původně provozovaný vládou Kataru, který prochází rozsáhlou přestavbou.