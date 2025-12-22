Trumpova cla zatěžují německý průmysl. Nejvíc to odnáší automobilky
Vývoz aut vyrobených v Německu do USA klesl o 14 % zejména kvůli protekcionistické politice Donalda Trumpa. Rozšířit tamní výrobní kapacity je však běh na dlouhou trať.
Cla, která zavedl americký prezident Donald Trump na obchodní partnery USA, si vybírá svou daň na německém průmyslu. Jak se nyní ukazuje, nejtvrdší úder cla zasadila výrobcům automobilů. Podle čerstvé studie, o níž informuje agentura Reuters, klesl vývoz německých vozů do Spojených států za první tři čtvrtletí roku 2025 o 14 %.
Za propadem stojí nová celní politika dohodnutá mezi Washingtonem a Bruselem. Od 1. srpna 2025 platí na vozy z EU dovozní clo ve výši 15 %. Ačkoliv je to výrazně méně než původně hrozící sazba přes 25 %, kterou Trump plánoval, pro německé automobilky to stále představuje zásadní překážku v konkurenceschopnosti na jejich klíčovém exportním trhu.
Evropské automobilky mají výrobní kapacity v USA jen omezené. BMW vyrábí svá SUV v Jižní Karolíně, Mercedes-Benz má fabriky v Jižní Karolíně a Alabamě a Volkswagen vyrábí auta své značky v Tennessee; další továrny spadající pod tento koncern v USA staví nákladní auta značky International nebo automobilové díly. Audi a Porsche v USA nevyrábí vůbec. Rozšířit výrobní kapacity, ať už výstavbou nového závodu, nebo zvětšení dosavadního, není otázkou měsíců, nýbrž let.
Problémy se však netýkají jen aut. Německé strojírenství, které čelí drastickému 50% americkému clu na výrobky z oceli a hliníku, zaznamenalo pokles exportu o 9,5 %. Stejný propad postihl i chemický průmysl, ačkoliv zde agentura upozorňuje, že na vině nejsou pouze cla, ale i domácí ekonomické problémy.
„U chemických výrobků pravděpodobně hrály roli i jiné faktory, jako je nižší výroba v Německu kvůli vyšším cenám energie,“ stojí ve studii. Celkově se německý vývoz do USA napříč všemi sektory propadl o 7,8 %, což je velká změna po letech stabilního růstu, který se mezi roky 2016 a 2024 pohyboval kolem pěti procent.
Vyhlídky na zlepšení jsou bohužel mizivé a exportéři si musí zvykat na „nový normál“. Autorka studie Samina Sultan situaci uzavřela slovy: „Vzhledem k tomu, že je v současné době nutné předpokládat, že se americká dovozní cla v dohledné době nevrátí na úroveň před Trumpovým kabinetem, je výrazné oživení německého vývozu do USA nepravděpodobné.“
Donald Trump ve svém druhém funkčním období (od roku 2025) výrazně eskaloval protekcionistickou politiku „America First“. Nejprve v březnu 2025 zrušil dosavadní výjimky pro klíčové spojence včetně Evropské unie a Japonska a uvalil na ně cla podle sekce 232 ve výši 25 % na ocel (v červnu dále zvýšeno na 50 %) a 25 % na hliník (zvýšeno z původních 10 %), k čemuž v dubnu 2025 přidal plošné 10% „reciproční“ clo na veškerý dovoz.
zdroj: Reuters | foto: Porsche, BMW, Volkswagen | video: BMW