Trumpova vláda slibovala tunerům klid, teď spouští obří digitální hon
Ještě nedávno americké úřady motoristům slibovaly, že drobné úpravy aut už nebudou kriminalizovat a zaměří se výhradně na velké nelegální výrobce softwaru. Dnes je všechno jinak. Pod záminkou ochrany ovzduší spustilo Ministerstvo spravedlnosti USA bezprecedentní digitální zátah.
Celý příběh začal pro tunerskou komunitu nadějně. Agentura pro ochranu životního prostředí i noví vládní představitelé v minulých letech veřejně deklarovali, že honba za jednotlivci, kteří si v garáži upravují svá auta, končí. Státní aparát tehdy uznal, že stíhat každého řidiče, který si softwarově pohraje s řídicí jednotkou, je plýtváním veřejnými zdroji.
Prioritou mělo být pouze odstavení velkých průmyslových hráčů, kteří za drobný poplatek obcházeli tovární software vozů, aby docílili vyššího výkonu pohonné soustavy. Samotní jednotlivci měli být ušetřeni. Jenže nyní, uprostřed roku 2026, přišel šokující obrat o sto osmdesát stupňů. Cílem nových vládních kroků je paralyzovat moderní americké tunery.
Nepříjemné obsílky
Americké Ministerstvo spravedlnosti v těchto dnech oficiálně doručilo právně závazné obsílky společnostem Apple a Google. Požadavek je přímočarý a mrazivý: vládní vyšetřovatelé chtějí kompletní jména, adresy, telefonní čísla a historii stahování všech uživatelů, kteří mají v telefonu aplikaci EZ Lynk Auto Agent.
Aby toho nebylo málo, podobné obsílky přistály na stolech manažerů obchodních řetězců Amazon a Walmart. Od nich pro změnu vláda žádá seznamy zákazníků, kteří si fyzicky koupili hardwarové moduly pro připojení k diagnostice vozidla. Celkově se tento masivní zátah týká minimálně sta tisíc lidí.
Ona mobilní aplikace je v USA nejsnazší a nejpoužívanější cestou ke snadnému zvýšení výkonu obřích naftových pick-upů, kde přinesla revoluci v oboru v podobě cloudového ladění přes smartphone. Vedle často legálního posílení motoru však uživatelům až příliš snadno umožňovala i mnohem hlubší zásahy.
Hříšník z Kajmanských ostrovů
V centru celého dění stojí společnost EZ Lynk se sídlem na Kajmanských ostrovech. S tou se americká vláda soudí už od roku 2021 kvůli porušování zákona o čistém ovzduší. Její software a hardware totiž řidičům umožňuje kompletně obejít tovární emisní systémy.
Poté, co majitel z výfuku fyzicky odstraní filtr pevných částic nebo systém vstřikování močoviny, aplikace poslouží k přepsání softwaru řídicí jednotky motoru. Ta díky tomu přestane chybějící ekologické komponenty sledovat, nevyhlásí poplach a nespustí nouzový režim s omezeným výkonem.
Soudní bitva se táhla roky. Obrat nastal ve chvíli, kdy federální soudy definitivně smetly ze stolu obhajobu firmy, která se snažila zbavit odpovědnosti tvrzením, že je pouze neutrální cloudovou platformou a za nelegální software nahraný uživateli neručí.
Poté, co soud rozhodl, že EZ Lynk za napomáhání k porušování zákona plně odpovídá, se vyšetřovatelé rozhodli pro radikální krok. Místo toho, aby složitě rozplétali strukturu firmy na Kajmanských ostrovech, se rozhodli jít s pomocí technologických gigantů přímo po stopách jejích zákazníků.
Absurdní logika právníků
Způsob, jakým se Ministerstvo spravedlnosti snaží tento masivní zásah do soukromí obhájit, zvedá ze židle nejen automobilové fanoušky, ale i ústavní právníky. Vládní zástupci tvrdí, že data nechtějí proto, aby stotisícový dav řidičů pokutovali. Údajně z nich chtějí pouze vybrat reprezentativní vzorek svědků pro proces proti firmě EZ Lynk.
Druhý vládní argument je však ještě děsivější. Státní aparát u soudu prohlásil, že jakmile uživatelé při instalaci aplikace klikli na tlačítko „souhlasím s obchodními podmínkami“, dobrovolně se tím vzdali jakéhokoliv právního nároku na ochranu soukromí ve vztahu k těmto datům.
Podle prvních informací se však Apple ani Google nehodlají vzdát bez boje a vládnímu tlaku u soudu tvrdě vzdorují. Obránci digitálních práv varují, že vláda si dovoluje příliš.
Aplikace EZ Lynk neslouží jen k nelegálnímu obcházení emisí. Tisíce lidí ji používají pro zcela legální diagnostiku, čtení chybových kódů motoru nebo sledování provozních údajů.
Vláda tak plošně hází do jednoho pytle nevinné řidiče s těmi, kteří vědomě znečišťují ovzduší. Navíc pokud by úřady donutily řidiče svědčit o úpravách vlastních aut, porušily by ústavní zákaz sebeinkriminace.
Požadavek míří na minimálně sto tisíc lidí. Jde o nejrozsáhlejší plošný zátah na uživatele mobilních aplikací v americké historii, který násobně překonává dosavadní pokusy.
Pokud Ministerstvo spravedlnosti tento spor vyhraje, vytvoří nebezpečný precedens. Stát by pak mohl kdykoliv odmaskovat identitu kohokoliv, kdo si stáhne jakoukoliv aplikaci, která se úředníkům zrovna nehodí do krámu.
Zdroje: Forbes, Carscoops, The Drive, AppleInsider, Motor1, 9to5Mac, Pickup Truck Talk