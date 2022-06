TT Assen 2022: Dramatický závod Moto2 plný pádů vyhrál Augusto Fernández, Salač desátý

V nizozemském Assenu probíhá 11. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Jako jediný v kalendáři není Velkou cenou, ač to mnoho českých „odborných“ médií okázale ignoruje. Oficiálně se jmenuje TT Assen, do roku 2003 pak Dutch TT – a říká se mu tak stále. Název „Grand Prix Nizozemska“ se používal v minulosti, od konce čtyřicátých do sedmdesátých let 20. věku, pak ještě chvíli v devadesátých.

Sedmikilometrový motodrom z roku 1955 byl o 29 let později zkrácen o kilometr a další skoro kilometr a půl ubyl při poslední velké přestavbě v roce 2006. Prostor startu a cíle však zůstal nezměněn. Slavný okruh s přezdívkou „Katedrála rychlosti“ čítá celkem dvanáct pravých a šest levých zatáček. Nemá prakticky žádné převýšení.

Motocyklové jezdce zde trápí nevyzpytatelné počasí, deště si ostatně užili do sytosti v pátek. Vane tu občas i silný nárazový vítr, letos jej zatím zůstali ušetřeni. Areál pojme sto tisíc diváků, odhady na závěrečný den letošního ročníku se pohybovaly kolem 90 tisíc. Tribuny se od rána postupně zaplnily. Nedělní vstupenka na tribunu přišla na 72 eur, k přírodnímu stání či sezení pak stála o deset eur méně. Částky tedy ještě přijatelné…

MotoGP

Spekulace ohledně přestupu Álexe Márqueze od LCR Hondy na Ducati týmu Gresini byly oficiálně potvrzeny. Fabio di Giannantonio dostane pro příští rok nového kolegu, dvojnásobného mistra světa (Moto2 a Moto3).

„Velcí kluci“ si to v neděli dopoledne rozdali ve warm upu, který trvá dvacet minut. Rychlost vypiplaných Aprilií RS-GP už nikoho nepřekvapuje. Rozcvičku vyhrál Aleix Espargaró (1:32,4 min). Jezdci nejprestižnější třídy měli před sebou ostrých 26 kol, přes 118 km.

Moto2

Luca Boscoscuro si může mnout ruce, že vyhodil Romana Fenatiho a místo něj povolal Alonsa Lópeze. V dopolední desetiminutovce měl Španěl nejlepší tempo, což dokázal časem 1:37,2 min. Alespoň není prostřední třída jen o německém Kalexu, když MV Agusta nestačí. Pády v Assenu bývají velmi rychlé, přesvědčil se o tom Američan Sean Dylan Kelly.

Jezdce v závodě čekalo 24 kol, tedy 109 km. Obrovskou smůlu měl Sam Lowes, který v první zatáčce dobrovolně vyjel ven, motorka mu odmítla jet, propadl na poslední místo a čekala ho stíhací jízda. V čele se usadil Alonso López a oba muži Jorgeho „Aspara“ Martíneze: Jake Dixon a Albert Arenas. Ogura dostal ve třetím kole highsider, ale ustál ho. Hodně ztratil, jezdil až těsně za body, tedy i za naším Filipem Salačem. Nebyl to jediný problém, který ho potkal. Pak bojoval s naším závodníkem.

Návrat formy hlásí Marcel Schrötter, který si to rozdával s „Asparovci“ a pronikl až na druhé místo. Bude škoda, pokud půjde do superbiků. Němec se navíc přilepil na lídra, zatímco červenobílé stroje s logy GasGasu (jde ale o obvyklou kombinaci Kalex-Triumph) stíhali Augusto Fernández a Bo Bendsneyder. Závodník týmu Intact GP se ujal vedení, čelní skupina se však sjela a čítala už osm jezdců včetně Camerona Beaubiera a Tonyho Arbolina.

12. okruh byl bohužel konečnou pro vedoucího Schröttera, udělal chybu a upadl. Obrovská škoda! Vedení se ujal Arenas, na svou šanci čekal Augusto Fernández. Salač byl ve hře o vysněnou první desítku v závodě. Fermín Aldeguer si musel odbýt trestní kolo, Lowes zakončil další nepovedený závod na zemi. Alessandro Zaccone zase s technickým problémem v boxech.

V 16. kole se do první zatáčky nevešel López. Vpředu se bojovalo na ostří nože, o slovo se hlásil i rodák z Rotterdamu s indonéskými kořeny Bendsneyder. Na bitvách vydělali Fernández s Arenasem, kteří soupeřům unikli. Jenže to nebylo vše, Ogura vstal doslova z mrtvých a dotáhl se mezi špičku. Beaubier také po pádu čtyř kola před cílem spadl a svůj závod zahodil. Arenas se konečně rozjel, ale v předposledním okruhu své šance i motorku poslal do kačírku. Havaroval i Antonelli.

Augusto nedal ve finále soupeřům šanci a těm, kteří jej tipují na letošní mistrovskou korunu poslal rázný souhlasný vzkaz. Fantastický Ogura skončil druhý a třetí příčku uhájil před Celestinem Viettim Brit Dixon. Pátý dojel domácí Bendsneyder, López nakonec šestý. Arenasův předčasný konec pomohl Filipovi k prvnímu umístění v Top Ten. Publikum v Assenu je korektní a aplaudovalo všem závodníkům, kteří dokončili.

Syn dvojnásobného mistra světa sajdkárů Darrena Dixona a zeť bývalého továrního jezdce Jawy Eddieho Robertse v cíli řekl: „Zvláštní závod, gumy neměly dost dlouho grip. Nakonec jsem se protlačil dopředu a zvládl jsem zajet pódium. Můj čas teprve přijde.“Ai Ogura: „Jsem trošičku zklamaný. Nefungovala zadní pneumatika, musela se zahřát, pak jsem konečně začal získávat pozice. Druhé místo je ale fantastické!“Augusto Fernández motorku položil až v parc fermé na patrně mokrém koberci a týmový šéf Aki Ajo měl co dělat, aby uskočil: „Těžký závod jsem si užiil, i když jsem zpočátku vršil chybky.. Předjíždělo se obtížně, ale zůstal jsem v čelní skupině a čekal na šanci. Pak jsem dal několik dobrých kol, což rozhodlo. Z výsledku jsem šťastný.“ Vietti s Ogurou mají aktuálně shodně bodů, další jeden na ně ztrácí Ogura. Situace v bitvě o titul je stejně dramatická jako nizozemské klání.

Moto3

V neděli ráno v Assenu nepršelo, na trati sice zůstaly po dešti vlhké skvrny, ale mimo závodní stopu. Nejrychlejší čas v desetiminutové zahřívačce zajel Daniel Holgado (1:42,1 min).

Závod byl vypsán na 22 kol, tedy necelou stovku kilometrů. Vedoucí jezdec průběžného pořadí seriálu Sergio García vyjížděl až z 18. příčky. Deniz Öncü stál na roštu jen o místo před ním. Nejlépe vyrazil Tatsuki Suzuki. Ze strkanice vyšel dobře i Ayumu Sasaki a oba Japonci se snažili ostatním ujet, jenže se jim to nepovedlo. O spoustu bodů nechtěl přijít ani poslední dovou excelentní Izan Guevara, výborný „rookie“ David Muñoz a samozřejmě ani Dennis Foggia, před sezónou považovaný za nejvážnějšího aspiranta na letošní titul. Jedním z jeho vyzyvatelů měl být Jaume Masiá.

García se probíjel dopředu a zajížděl rekordní časy. K zemi šel v šestém kole Elia Bartolini, záhy jej napodobil Scott Ogden, Foggia obdržel penalizaci dlouhého kola za zkrácení trati v poslední šikaně a propadl dozadu. Ne nadlouho, dral se zpátky. Dopředu se také vyšplhal nejzkušenější jezdec Moto2 John McPhee, obě husqvary vypadaly více než slibně. Letos měl smůlu na zranění… Hodně dobře na tom byl i Xavier Artigas. Andrea Migno si neodbyl „long lap“, tak dostal dvojitý.

Vpředu se vytvořila devítičlenná skupina, nechyběl v ní ani Foggia, který smazal ztrátu. Jenže v 18. kole dostal Ital highsider poté, co ho mírně vytlačil Muñoz. Další nula na kontě, mistrovská koruna se mu na míle vzdaluje… I když jsme prakticky v polovině sezóny – a vzpomeňte si na loňskou, kdy mohutně dotahoval i Pedra Acostu... Dennis byl pochopitelně hodně naštvaný, ale zbylá osmička se prala o triumf.

Rozhodlo poslední kolo, kdy přes limit jedoucí Muñoz sundal Masiu. McPhee musel na situaci reagovat, evidentně se lekl letící motorky, bohužel skončil také na zemi a ještě s sebou vzal málem Garcíu. Navíc Adrián Fernández v jiném incidentu shodil Joela Kelsa, Australan upadl hodně drsně... Pořadí se tak ke konci razantně měnilo. Guevara vedl skoro celý závod, ale nakonec neměl tolik štěstí jako Ayumu Sasaki, ten poprvé v životě po souboji se Španělem vyhrál a dal ten nejhezčí dárek Maxovi Biaggimu k 51. narozeninám.. Na „bednu“ se probil ještě García, který na cílové čáře pobil Suzukiho.

V cíli řekl: „Závod ve vysokém tempu byl těžký, Jel jsem na limitu, motorka byla pomalá na rovinkách. S dneškem jsem spokojen!“ Dnes „až“ druhý Izan Guevara: „Snažil jsem se. Je to šesté pódium v řadě, skvělá pozice v šampionátu.“ Nezapomněl poděkovat týmu. Vítězný Sasaki-san: „Trvalo to hrozně dlouho, obětoval jsem vítězství hodně. Pak přišlo ještě nepříjemné zranění. Doufám, že druhá polovina sezóny bude lepší.“ Následovala obvyklá děkovačka včetně rodiny, Japonec nebyl dlouho doma…

