Tukan je tu. Brazilský Volkswagen představil pick-up s evropskou technikou
První pick-up a zároveň první auto s listovými pery stojící na platformě MQB vznikl v Brazílii a tamtéž se bude vyrábět. Pod kapotou bude mít místní i evropskou techniku.
Když je řeč o autě na platformě MQB, většinou má člověk na mysli nějakou škodovku nebo třeba Volkswagen Golf. Nejnovější vůz na tomto technickém základě však přišel na trh na druhém konci světa, a to s karoserií, kterou Volkswagen v Evropě vůbec nenabízí.
Jde o samonosný pick-up a onen vůz se jmenuje Tukan, který automobilka už v květnu letošního roku poodhalila. Nyní je na světě kompletně a bez maskování coby náhrada za model Saveiro, který je v prodeji s několika facelifty od roku 2009.
Fotografie odhalují přední část nikoliv nepodobnou evropským volkswagenům; např. světlomety se tvarově inspirovaly u tiguanu, ale i dobře vybavené verze mají „jen“ reflektorové LEDky spolu s klasickými předními mlhovkami v nárazníku. Ten působí robustně a v pracovních i stylových verzích je ze značné části černý.
Pracovní verze zde má jméno Robust a dvoudveřovou kabinu. Nenajdete tu mnoho dekorativních prvků, protože zákazníci, kteří chtějí pracovní auto, o ně nemají zájem, uvádí Volkswagen v tiskové zprávě. Také je bez nich samozřejmě vůz levnější; kolik bude stát, zatím není jasné. Automobilka zatím ani neuvádí rozměry korby, slibuje ale, že její součástí bude box na nářadí (přinejmenším ve vyšších výbavách) a že pojme „palety různých velikostí“.
Zcela jistě však bude u dvoudvířka korba výrazně větší než u čtyřdvířka, které se ukázalo ve vrcholném provedení Extreme. Ani jeho detaily zatím nejsou na světě, mají se odhalit později, jak se bude blížit uvedení na trh. To je plánováno na první polovinu roku 2027.
Kromě toho, že je tukan prvním pick-upem na MQB, také je prvním autem na MQB s listovými pery pro odpružení zadní nápravy. To zvýšilo užitečnou hmotnost oproti odpružení vinutými pružinami v kombinaci s torzní příčkou, jako mají některé menší technicky příbuzné modely.
Co bude pod kapotou, také zatím není jasné. Novinkou by měl být čtyřválec 1.5 TSI Evo2 s 48V mild hybridní technikou, který známe z Evropy. Brazilská média očekávají také zachování motorizace 1.6 MSI, tedy atmosférického zážehového čtyřválce s možností běhu na etanol, a místní verze tříválce 1.0 TSI, rovněž s možností běhu na etanol. Ten může dostat šesti- nebo osmistupňový automat, zatímco u základní jedna-šestky se očekává šestistupňový manuál.
Před uvedením na trh najezdily prototypy tukanu přes dva miliony kilometrů, tvrdí automobilka. Součástí byly i testy v prašném prostředí, na jejichž základě došlo k úpravě sání, aby motor nasával čistší vzduch. Také má vůz na základě zpětné vazby od zákazníků silnější klimatizaci.
Tukan se bude vyrábět v závodě Volkswagenu v brazilském São José dos Pinhais. Automobilka uvádí, že více než tři čtvrtiny jeho dílů se vyrábí v Brazílii. Import tukanu do Evropy je krajně nepravděpodobný, stejně jako v případě ostatních tamních modelů Volkswagenu.
Zdroj info, foto: Volkswagen do Brasil | video: Svět motorů