Turci začali prodávat vlastní land cruiser. Má masivní diesel i verzi pick-up
Veliké hranaté offroady se poslední dobou vrací do módy. Převážně tedy v Číně, kde jsou většinou poháněny nějakou formou elektrifikovaného pohonu. To v Turecku do podobného vozu dali masivní turbodiesel.
Turecko je sice velkým producentem automobilů, ve světovém žebříčku jen jednu příčku za Českem, ale vlastní značky nikdy moc neumělo. Až na výjimky jako Anadol nebo Tofas zde vznikaly jen vozy zahraničních značek, dokud se na popud vlády nerozjela de facto státní automobilka Togg. Užitkových vozů a autobusů si už Turci pod vlastními značkami vyrábějí více a jednou z nich je BMC.
Tato zkratka znamená British Motor Corporation a má svůj původ v 50. letech ve Velké Británii, kde automobilka s tímto jménem vznikla spojením Morrisu a Austinu. Podnik se později spojil s další automobilkou Leyland a vznikl koncern British Leyland, který znamenal začátek konce britského automobilového průmyslu.
Už v roce 1964 BMC založilo tureckou pobočku BMC Turkey, která vyráběla traktory, nákladní vozy a motory. Dnes se zde vyrábí především autobusy, tahače a nákladní vozy, a to i na export. V roce 2022 BMC zkusilo své vozy nabízet i v Česku, s tahačem Tugra ale moc úspěchu neměla, prodala zde totiž přesně nula kusů.
V domácí nabídce je ale také zajímavě vypadající SUV nazvané BMC Tulga, které designem připomene vozy jako Toyota Land Cruiser, ale třeba také starší hummery. Jde totiž o rámový offroad s hranatými tvary, který je v nabídce také jako pick-up. Zároveň design působí docela moderně a uhlazeně, jako některé modernější čínské vozy.
Auto se začalo vyvíjet v roce 2017 a poprvé bylo jako pick-up prezentováno veřejnosti v roce 2019 na technologickém veletrhu Teknofest. Tam si jej mimochodem vyzkoušel i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. SUV se objevilo o rok později, dalších šest let ale trval další vývoj a ladění, prodej byl totiž zahájen až letos.
Na rámovém podvozku postavený vůz pohání přeplňovaný 4,5litrový dieselový čtyřválec o výkonu 186 kW a maximálním točivém momentu 800 Nm. Převodovka je 6stupňová automatická Allison 1000SP, doplněná o 2stupňovou přídavnou převodovku značky BASE. Auto se rozjede maximálně na 130 km/h a zrychlení na stovku výrobce neudává.
V tabulce technických údajů je ale provozní váha 7450 kg u SUV, což je vzhledem k délce „jen“ 4875 mm opravdu brutální. Pick-up dlouhý téměř šest metrů má přitom jen 6500 kg. V obou případech ale můžete zapomenout na to, že byste řídili s klasickým řidičákem. Nebo že byste Tulgu vůbec někdy řídili, protože její zaměření není pro běžné civilisty.
Tulga 4x4 SUV je uzavřená verze typu SUV a slouží jako hlídkové a zásahové vozidlo, případně pro bezpečný transport VIP osob, velitelů a bezpečnostních složek v rizikových oblastech. Pojme až 6 osob včetně řidiče. Tulga 4x4 Pickup je navržena jako víceúčelový pracovní a bojový pick-up. Na korbu lze namontovat různé zbraňové systémy a pojme obvykle 4 až 5 osob.
Vozidlo poskytuje vysokou ochranu posádky proti střelám z útočných pušek ráže až 7,62 mm a jeho spodní část je navržena tak, aby odolala výbuchu odpovídajícímu 3 kg TNT. Bezpečný únik z krizových situací zajišťují run-flat pneumatiky, automatický protipožární systém a nouzový střešní poklop. Pokročilou ochranu doplňuje digitální kamerový systém s nočním viděním a možnost přepnutí do zatemněného bojového módu.
Ačkoliv tak na první pohled nevypadá, jde o specialitku pro ozbrojené složky. Letos v březnu byly oficiálně zahájeny první dodávky sériových vozů Tulga 4x4 tureckým bezpečnostním složkám. Prvním a hlavním odběratelem je turecké Ministerstvo vnitra, počítá se ale i s exportem. Jaká je cena takového stroje, se ale na webu BMC samozřejmě nedočteme.
Civilní varianta neexistuje a podle BMC vůbec není v plánu. Člen představenstva BMC Murat Yalçıntaş to během testovací fáze oficiálně potvrdil s tím, že Tulga byla od samého začátku navržena, vyvinuta a certifikována výhradně pro potřeby četnictva, policie a armády. Šasi je tvořeno masivní balistickou ocelí. Vyrobit neobrněnou civilní verzi by znamenalo auto kompletně překopat od základu, což by se BMC finančně nevyplatilo.
Zdroj: BMC, zdroj foto: BMC, zdroj videa: Auto.cz