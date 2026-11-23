TÜV Report 2027: Mezi nejhoršími jsou tesly i čínský elektromobil
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Data z téměř 10 milionů technických kontrol v Německu odhalila nejen premianty, ale také automobilové potížisty. Mezi nejnovějšími modely propadly dva bestsellery od Tesly, nepochodil ani jediný čistě čínský vůz ve srovnání.
V minulém článku o nejnovějším vydání TÜV Reportu jsme si přiblížili nejvíce spolehlivé automobily ve stáří od 3 do 13 let. V případě nejmladší kategorie se vítězem stala Mazda CX-60, kterou na českém trhu můžete pořídit jako čtyřválcový plug-in hybrid, případně se vznětovým šestiválcem o objemu 3,3 litru.
Na opačném konci srovnání najdeme spoustu zajímavých aut. Fanoušky Tesly jistě nepotěší fakt, že mezi tříletými vozy jsou mezi trojicí nejhorších hned dva zástupci americké automobilky. Vůbec nejhůře dopadla Tesla Model Y, jedno z nejprodávanějších aut světa posledních let.
|Do 3 let stáří
|Do 5 let stáří
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|109.
|Tesla Model Y
|18,50%
|102.
|BMW řady 1/2
|21,80%
|108.
|MG MG4
|16,00%
|101.
|Mini
|21,20%
|107.
|Tesla Model 3
|12,50%
|100.
|Tesla Model 3
|21,10%
|106.
|Dacia Spring
|11,10%
|99.
|BMW 2 Active Tourer
|21,00%
|102.
|Renault Scenic E-Tech
|10,00%
|98.
|BMW řady 5/6
|19,50%
|102.
|Mercedes-Benz V
|10,00%
|97.
|Ford Mondeo
|19,20%
|102.
|Seat Alhambra
|10,00%
|96.
|Volkswagen Sharan
|18,80%
|102.
|Opel Crossland
|10,00%
|94.
|Seat Alhambra
|18,30%
|100.
|Seat Leon
|9,50%
|94.
|BMW řady 3/4
|18,30%
|100.
|Opel Insignia
|9,50%
|93.
|Mini Cooper SE
|18,10%
|Zdroj: TÜV
Jestliže u vítězného SUV od Mazdy byla míra závad 2,3 procent, u elektrického konkurenta je to 18,5 %. O 2,5 procentního bodu lépe je na tom kompaktní elektromobil MG4, třetí od konce je další tesla, tentokrát sedan 3.
Tesla Model 3 je mezi trojicí nejhorších také v kategoriích do 5, respektive 7 let. U starších modelů si nevede dobře ani Dacia, která má v tabulce hned několik zástupců. Rumunskou automobilku lze ovšem s ohledem na nízkou cenu do jisté míry omluvit. Milionový americký elektromobil už tolik ne.
|Do stáří 7 let
|Do stáří 9 let
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|91.
|Tesla Model 3
|27,90%
|85.
|Dacia Duster
|28,30%
|90.
|Dacia Duster
|24,90%
|84.
|Dacia Sandero
|25,00%
|89.
|BMW X5/X6
|22,40%
|83.
|Nissan Micra
|24,60%
|88.
|BMW řady 5/6
|21,90%
|81.
|Volkswagen Sharan
|24,50%
|87.
|Volkswagen Sharan
|20,80%
|81.
|BMW X5/X6
|24,50%
|86.
|Seat Alhambra
|20,60%
|80.
|Mercedes-Benz V
|24,30%
|85.
|Renault Zoe
|20,00%
|79.
|Renault Clio
|24,10%
|84.
|Nissan Micra
|19,70%
|78.
|Renault Zoe
|23,00%
|83.
|Dacia Sandero
|19,50%
|77.
|Kia Picanto
|22,60%
|82.
|Opel Crossland X
|18,80%
|76.
|Ford Focus
|22,50%
|Zdroj: TÜV
Hned třikrát v tabulkách najdeme prostorný Mercedes-Benz V, sen mnoha (nejen) českých rodin. Své zástupce zde ovšem má též konkurence od BMW, audi naopak mezi nejhoršími nenajdeme vůbec.
|Do stáří 11 let
|Do stáří 13 let
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|79.
|Dacia Sandero
|32,20%
|74.
|Nissan Qashqai
|35,50%
|78.
|Renault Megane
|32,10%
|73.
|Renault Twingo
|35,30%
|77.
|Dacia Duster
|32,00%
|72.
|Renault Megane
|35,10%
|76.
|Renault Clio
|29,70%
|71.
|Dacia Duster
|34,50%
|75.
|BMW řady 5/6
|29,10%
|70.
|Dacia Sandero
|33,90%
|74.
|Hyundai i30
|28,50%
|68.
|Seat Ibiza
|33,70%
|73.
|Fiat 500
|28,20%
|68.
|Hyundai i30
|33,70%
|72.
|Seat Ibiza
|28,10%
|66.
|Mercedes-Benz V
|33,50%
|71.
|Nissan Micra
|27,50%
|66.
|Nissan Micra
|33,50%
|69.
|Kia Sportage
|27,40%
|65.
|Ford Focus
|33,30%
|69.
|Ford Focus
|27,40%
|64.
|Hyundai ix35
|32,90%
|Zdroj: TÜV
Zdroj: TÜV a autorský článek, foto a video: Auto.cz