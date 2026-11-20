TÜV Report 2027: Mezi premianty japonské SUV či německý bestseller
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Německá organizace TÜV zveřejnila nejnovější výsledky z milionů technických kontrol. Zpráva zmiňuje premianty i propadáky, tentokrát se však zaměříme na potenciálně nejméně problémové modely.
Každý pátý vůz v Německu neprojde povinnou technickou prohlídkou kvůli závažným nebo nebezpečným závadám. Ukazuje to nová zpráva TÜV za rok 2027. Analýza je založena přibližně na 9,7 milionu povinných kontrol osobních automobilů, která organizace TÜV provedla mezi 1. červencem 2025 a 30. červnem 2026.
Zpráva TÜV (tzv. TÜV Report) zahrnuje přibližně 200 modelů vozidel v šesti věkových kategoriích. Míra závad, která činí 20,9 procenta, je o něco nižší než v předchozím roce (21,5 procenta). Dvě ze tří kontrolovaných vozidel (66,7 procent) prošla povinnou kontrolou vozidel bez jakýchkoli závad. Dalších 12,4 procent vykazovalo drobné závady. U 0,05 % kontrolovaných aut odborníci zjistili tak závažné závady, že byla považována za nebezpečná pro provoz na pozemních komunikacích.
Celkovým vítězem za rok 2027 se stala Mazda CX-60. Mezi vozidly starými dva až tři roky je její míra závažných závad pouze 2,3 procenta. Následuje Mercedes-Benz s GLA s 2,9 procenty a elektrická Mazda MX-30 e-Skyactiv s 3,0 procenty.
|Do 3 let stáří
|Do 5 let stáří
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|1.
|Mazda CX-60
|2,30%
|1.
|Audi Q8 e-tron
|3,30%
|2.
|Mercedes-Benz GLA
|2,90%
|2.
|Audi Q2
|3,90%
|3.
|Mazda MX-30 e-Skyactiv
|3,00%
|3.
|Volkswagen Golf Sportsvan
|4,10%
|4.
|Volkswagen T-Roc
|3,10%
|4.
|Volkswagen T-Roc
|4,30%
|5.
|Audi Q8 e-tron
|3,20%
|5.
|Mercedes-Benz GLA
|4,50%
|6.
|Mini Cooper SE
|3,30%
|6.
|Mercedes-Benz GLC
|4,60%
|7.
|Toyota Yaris Cross
|3,40%
|7.
|Mercedes-Benz B
|4,90%
|8.
|Mercedes-Benz EQA
|3,50%
|8.
|Hyundai Tucson
|5,40%
|9.
|Audi Q3
|3,60%
|9.
|Peugeot e-2008
|5,50%
|9.
|BMW řady 1/2
|3,60%
|10.
|Mercedes-Benz E
|5,60%
|9.
|Mercedes-Benz B
|3,60%
|11.
|Renault Twingo Z.E.
|5,70%
|9.
|Mercedes-Benz GLC
|3,60%
|12.
|Mazda MX-30 e-Skyactiv
|6,10%
|Zdroj: TÜV
Mládí není zárukou
Výsledky také ukazují, jak moc se technická spolehlivost může lišit u mladých vozidel. Zatímco tři zmíněné modely mají pouze nízkou míru závad, Tesla Model Y, která se umístila na posledním místě, má míru 18,5 procenta. Žebříček propadlíků si představíme v dalším článku.
|Do 7 let stáří
|Do 9 let stáří
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|1.
|Volkswagen T-Roc
|6,10%
|1.
|Volkswagen T-Roc
|9,40%
|2.
|Volkswagen Golf Sportsvan
|6,20%
|2.
|Volkswagen Golf Sportsvan
|9,50%
|3.
|Mercedes-Benz B
|7,10%
|3.
|Mercedes-Benz B
|10,50%
|4.
|Mercedes-Benz GLA
|7,30%
|4.
|Audi Q2
|10,60%
|5.
|Audi Q2
|7,80%
|5.
|Škoda Kodiaq
|10,70%
|6.
|Audi A3
|8,10%
|6.
|Mercedes-Benz GLE/ML
|11,10%
|7.
|Škoda Karoq
|8,20%
|7.
|Mercedes-Benz GLA
|11,30%
|8.
|Mercedes-Benz GLC
|8,50%
|8.
|Volkswagen Tiguan
|11,40%
|9.
|Seat Ateca
|8,60%
|9.
|Mercedes-Benz A
|11,60%
|10.
|Mercedes-Benz C
|8,70%
|10.
|Seat Ateca
|11,70%
|Zdroj: TÜV
I mezi elektromobily existují značné rozdíly mezi jednotlivými modely: U dvou až tříletých patří mezi nejlepší vozidla v žebříčku zmíněný Mazda MX-30 e-Skyactiv, Audi Q8 e-tron (3,2 procenta) a Mini Cooper SE (3,3 procenta). U čtyř až pětiletých modelů je Audi Q8 e-tron nejlepším ve své třídě s mírou závad 3,3 procenta.
|Do 11 let stáří
|Do 13 let stáří
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|Pořadí
|Model
|Míra závad
|1.
|Mercedes-Benz GLA
|13,50%
|1.
|Mercedes-Benz GLE/ML
|17,20%
|2.
|Volkswagen Golf Sportsvan
|13,50%
|2.
|Mercedes-Benz B
|18,20%
|3.
|Mercedes-Benz B
|14,00%
|3.
|Mercedes-Benz A
|18,80%
|4.
|Mercedes-Benz GLE/ML
|14,20%
|4.
|Mini
|18,80%
|5.
|Mercedes-Benz A
|14,90%
|5.
|Audi A3
|19,50%
|6.
|Audi A3
|16,20%
|6.
|Volkswagen Golf Plus
|19,80%
|7.
|Mercedes-Benz CLA
|16,90%
|7.
|Mercedes-Benz CLA
|20,00%
|8.
|Hyundai i20
|17,00%
|8.
|Mazda 3
|21,10%
|9.
|Volkswagen Golf
|17,30%
|9.
|Toyota Auris
|21,30%
|10.
|BMW X1
|17,60%
|10.
|Volkswagen Golf
|21,40%
|10.
|Toyota Aygo
|17,60%
|11.
|Audi Q5
|21,50%
|Zdroj: TÜV
Tesla Model 3 (12,5 procenta), MG4 (16,0 procenta) a Tesla Model Y (18,5 procenta) se umístily na zadních příčkách v porovnání elektromobilů ve věku dva až tři roky. MG4 je mimochodem prvním čínským modelem, který byl zahrnut do zprávy TÜV.
Zdroj: TÜV a Motor1, foto a video: Auto.cz