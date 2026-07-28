Tyto 3 prvky by měly být v autech povinné místo otravných asistentů
V rámci nových evropských předpisů GSR II mají nové vozy povinně zástupy asistentů, nově v čele s hlídáním rychlostních limitů, zásahů do řízení a sledováním pozornosti řidiče. Jenže současně mohou chybět jednoduché prvky, které chrání lidský život.
Nová evropská legislativa proměnila palubní desky moderních vozů v pípající dohledový orgán. Sledování rychlostních limitů, kontrola pozornosti nebo nekompromisní vracení do jízdního pruhu mají na papíře zvyšovat bezpečnost na silnicích. V každodenní praxi však řidiče spíše frustrují, odvádějí jeho pozornost od sledování provozu a učí ho varovné signály systému automaticky ignorovat nebo po startu okamžitě vypínat.
Unijní předpisy se soustředí na vychovávání řidiče pomocí senzorů, ale zcela přehlížejí elementární fyzickou spolehlivost a ergonomii, které rozhodují v kritických vteřinách havárie. A zatímco unijní úředníci vrší jednu elektronickou povinnost za druhou, automobilky využívají legislativní slepotu k radikálním úsporám pod záminkou futuristického designu a aerodynamiky.
Americký bezpečnostní úřad NHTSA již ostražitě prověřuje bizarní řešení typu dotykového řazení na displeji. A čínské úřady po sérii incidentů rovnou chystají plošné zákazy mnoha módních prvků. Zde jsou tři zásadní body, které by podle nás měla od automobilek nekompromisně vyžadovat i Evropa.
Mechanické kliky dveří
Honba za čistými liniemi a aerodynamikou přinesla do světa aut módu zapuštěných či plně elektronických klik. To, co dříve bývalo výsadou exotických supersportů, dnes najdete i na běžných rodinných elektromobilech. Z hlediska bezpečnosti jde však o krok zpět.
Výrobci v zásadě používají tři konstrukční typy: plně zapuštěné vysouvací kliky, které se po odemčení nebo přiblížení klíčku elektricky vysunou z karoserie; pevné zapuštěné kliky se skrytým mikrospínačem (tlačítkem); a čistě tlačítková řešení, kdy dveře po stisku tlačítka odskočí pomocí servomotoru.
Všechny tyto elektronické systémy spoléhají primárně na funkčnost palubní dvanáctivoltové sítě a signál z řídicí jednotky. Při těžké nehodě však dochází k deformaci karoserie, přetržení kabeláže nebo požáru baterie. V ten moment elektronický zámek přestane fungovat. Uvnitř sice automobilky instalují nouzové mechanické páčky, ty ale v panice, ve tmě nebo v zakouřeném interiéru vystresovaný řidič či dítě na zadním sedadle nemusí najít.
Ať už je klika na povrchu karoserie vyhrazena v jakémkoliv designu či tvaru, zásadní je požadavek na mechanické táhlo. Povinná přítomnost klasického mechanického převodu zaručuje, že dveře půjde otevřít vždy – bez ohledu na stav baterie, zamrzlý software nebo deformaci elektrických svazků.
V zahraničí už přitom narazili na tvrdou realitu. Po sérii tragických incidentů u elektromobilů, kdy záchranáři nedokázali posádku ze hořících aut včas vyprostit, přistoupilo čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií k návrhům na povinné zavedení vnějšího i vnitřního mechanického odjištění u všech vozidel.
Podobně i americký úřad pro bezpečnost silničního provozu NHTSA podrobuje konstrukce elektronických klik čím dál přísnějšímu dohledu. Evropská unie by měla reagovat stejně a klasickou mechanickou kliku se spolehlivou vazbou uzákonit jako povinný základ.
Hlídání slepého úhlu
Je fascinující, že Evropská unie dokázala automobilkám nanutit kamerové systémy čtoucí dopravní značky, které se nechají splést kdejakou odbočkou nebo paralelní komunikací, ale nejužitečnějšího asistenta historie nechala jako dobrovolnou položku. Sledování slepého úhlu přitom představuje technologii, která řidiče neobtěžuje falešným poplašným pískáním a reálně zachraňuje životy.
Moderní auta mají kvůli přísným nárazovým testům čím dál masivnější sloupky karoserie, přes které je do stran a dozadu vidět stále hůře. Změna jízdního pruhu na dálnici tak zůstává jednou z nejčastějších příčin krizových situací ve vysokých rychlostech. Dva malé radarové snímače v zadním nárazníku dokážou tento hendikep eliminovat.
Potom stačí prostě malá dioda, která se rozsvítí u zpětného zrcátka, když je ve slepém úhlu auto či jiný účastník provozu. Při zapnutí blinkru pak začne blikat, čímž vás periferně okamžitě varuje, aniž by musela pískat nebo vám trhat volantem z ruky.
Snímače navíc nepomáhají jen na dálnicích, ale čím dál tím více i ve městech. Funkce varování při vystupování dokáže zabránit tragédiím, kdy řidič nebo spolujezdec otevře dveře přímo do dráhy přijíždějícímu cyklistovi či jezdci na elektrokoloběžce. Výrobní náklady na radarové snímače jsou dnes v masové produkci zanedbatelné. Hlídání slepého úhlu by mělo být standardem v každém novém autě už roky.
Fyzické tlačítko červeného trojúhelníku
Snad největším hříchem moderního autoprůmyslu je ovšem přesun téměř všech ovládacích prvků na centrální dotykovou obrazovku. Pro automobilky jde o obrovskou úsporu peněz, protože naprogramovat virtuální tlačítko v menu je nesrovnatelně levnější než vyrábět fyzický spínač s vlastní kabeláží a mechanickou odezvou. Pro řidiče to však znamená zásadní bezpečnostní riziko.
Pokud chcete nastavit klimatizaci nebo zapnout vyhřívání skla na dotykovém displeji, musíte se na něj podívat. Slepé nahmatání po paměti, které fungovalo u fyzických ovladačů, u skleněné desky neexistuje. Výzkumy přitom potvrzují, že vizuální rozptýlení při hledání funkcí v menu prodlužuje reakční dobu řidiče více než mírná hladina alkoholu v krvi.
Korunu všemu nasazují případy, kdy se do dotykové lišty přesune i tlačítko výstražných světel neboli červený trojúhelník. Pokud vám za jízdy zamrzne infotainment, přicházíte nejen o možnost okamžitě varovat auta za sebou před náhlou překážkou.
Tento hazard s bezpečností už naštěstí začíná narážet na odpor i na evropské úrovni. Nezávislá organizace Euro NCAP ohlásila, že od roku 2026 nezískají auta plné pětihvězdičkové hodnocení, pokud nebudou mít samostatné fyzické ovladače pro pět klíčových oblastí: blinkry, výstražná světla, stěrače, houkačku a tísňové volání SOS.
Situaci již řeší Čína, kde tamní ministerstvo průmyslu a informačních technologií reagovalo na vlnu stížností u nových automobilů a již schválilo legislativní omezení dotykových ploch pro krizové funkce.
Avšak ani ve chvílích, kdy automobilka fyzické tlačítko výstražných světel v autě ponechá, není automaticky vyhráno. Designéři ho někdy zmenší na miniaturní velikost, utopí v záplavě dalších identických ovladačů, nebo dokonce přesunou na stropní panel. Když člověk poprvé marně pátrá očima po palubce jen proto, aby bliknutím poděkoval řidiči za sebou, jde ještě o ten lepší případ, ale může jít i o život. Fyzický červený trojúhelník zkrátka musí mít své pevné, nepřehlédnutelné a intuitivně dostupné místo.
Zdroje: Euro NCAP, Evropská unie (předpisy GSR II), IIHS, MIIT (Ministerstvo průmyslu a informačních technologií Číny), NHTSA