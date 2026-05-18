Tyto automobilové koncepty jste možná nikdy neviděli. Některé z nich udivují dodnes
Koncepty či studie bývají kořením každého autosalonu. Některé vzbudí takový zájem, že se třeba jen v mírně pozměněné podobě dostanou do výroby. Typické pro původní Audi TT. Jiné naopak upadnou v zapomnění, jakmile se objeví další nový projekt.
Automobilové koncepty existují už od 30. let 20. století. Jejich úkol nemusel být vždy stejný. Vzhledem k tomu, že je automobilky vystavují na autosalonech po boku sériových automobilů, je první úloha jasná: přilákat návštěvníky výstavy na stánek dané značky.
Jenže poslání konceptů bývá širší. Některé jsou nositeli příštího designu značky. Ukazují, jaké tvarové prvky můžeme očekávat u budoucích sériových automobilů. Jiné zase ukrývají nevšední technická řešení, která se časem objeví v produkčních vozech. Zejména na začátku 70. let se hodně konceptů zaměřovalo na výrazné zvýšení bezpečnosti. Souhrnně se jim říkalo ESV (Experimental Safety Vehicle) a plnily často maximalistické požadavky zejména na pasivní bezpečnost.
Také platí, že některé koncepty jsou plně funkční. Jiné musejí být na pódium vytlačeny lidskou silou. A pak je tu skupina takových, které se sice dokážou pohybovat samy, ale jezdit byste v nich asi dobrovolně nechtěli. Přinášíme pět konceptů uvedených v sedmdesátých letech minulého století.
Mazda RX-500 (1970)
Koncepty sportovních automobilů s výrazně hranatými a ve tvaru klínu řešenými karoseriemi byly záležitostí zejména italského a britského průmyslu od konce 60. let. Z nich zmíníme Alfu Romeo Carabo z roku 1968 a Aston Martin Bulldog z roku 1979.
V roce 1970 se k podobnému vozu odhodlali také Japonci, konkrétně Mazda. Vznikl koncept RX-500, který měl všechny prvky někdejších supersportů. Třeba boční dveře otevírané vzhůru a připomínající motýlí křídla. A samozřejmě pohonnou jednotku uloženou uprostřed.
Tedy před zadní poháněnou nápravou. Kdo očekával osmiválec a zároveň nebyl příliš znalý věci, byl notně překvapen dvourotorovým motorem Wankel. Rotační motory Mazda v té době používala plošně, takže poháněly kde co. Třeba i malý mikrobus Mazda Rotary Parkway nebo pick-up. I když RX-500 vypadalo jako supersport, ve skutečnosti mělo být progresivním vozem, který ukazoval zejména možnosti zvýšení bezpečnosti.
Sem patřil třeba zvláštní doplněk, vzadu umístěná řada svítilen, která měla vozidlům jedoucím za RX-500 signalizovat, zda auto zrychluje, udržuje rychlost nebo zpomaluje. Zajímavý prvek, který se však neujal.
Volvo VESC (1972)
Švédské Volvo si vždycky potrpělo na bezpečnostní úroveň svých vozů. Volva tak nabízela lepší ochranu posádky při nehodě než jiné soudobé vozy, tedy s výjimkou mercedesů, které byly minimálně srovnatelné. Koncept VESC (Volvo Experimental Safety Concept) představený v Ženevě 1972 byl příspěvkem švédské značky do oblasti výše zmíněných bezpečných vozidel ESV.
Už tehdy nabízel několik airbagů, aktivní opěrky hlavy, ABS nebo přerušení přívodu paliva při nehodě. Nechybělo ani akustické varování před překážkou při couvání (parkovací senzory) nebo pokročile řešený sloupek volantu ve snaze zamezit jeho kontaktu s řidičem při čelním nárazu.
K výrobě takového auta sice nedošlo (to platí pro všechna tehdy představená ESV), avšak některé prvky se záhy dostaly do sériového Volva řady 200, které se konceptu VESC tvarově podobá.
Alfa Romeo New York Taxi (1976)
V polovině 70. let byly pro New York City charakteristické žluté vozy taxislužby stejně, jako je tomu v současnosti. A zatímco dnes ulicemi NYC korzují třeba Toyoty Camry, tehdy to byly velké domácí křižníky, například Chevrolet Bel Air/Impala nebo Checker Marathon.
Koncept Alfa Romeo New York Taxi měl však k uvedeným vozům dost daleko. Ve skutečnosti jej nevytvořila firma Alfa Romeo, ale karosárna Italdesign, která ale při návrhu využila mechaniku vozů milánské značky.
Italové konceptem reagovali na výzvu Newyorského muzea moderního umění, které požadovalo vůz dlouhý čtyři metry, ale zároveň schopný přepravit až pět osob. New York Taxi uvedené splňovalo, ale navíc bylo schopné odvézt také tělesně postižené cestující spolu s invalidním vozíkem.
Aby vůz nabídl více praktičnosti, uplatnil Italdesign posuvné boční dveře, což bylo v době vzniku velmi inovativní. Vzniklo tak malé MPV, ovšem nesmírně praktické. V roce 1976 šlo o neobvyklý prvek.
Velmi slibný koncept se klidně mohl dostat do sériové výroby. Bohužel po dokončení vozu byl projekt auta zastaven, a tedy v jeho vývoji se už dále nepokračovalo. Škoda, protože se jednalo o velmi progresivní záležitost.
Chrysler ETV-1 (1979)
Koncept Chrysleru ETV-1 z roku 1979 vypadá na první pohled docela atraktivně. Za takové tvary by se nemusela stydět ani Toyota Celica. Jenže o sportování tentokrát nešlo. ETV je zkratka Electric Test Vehicle, což přesně vyjadřuje, o čem tenhle koncept byl.
Primárně byl určený k vyzkoušení elektrického pohonu ve vozidle přímo na silnici. Ačkoliv šlo o zajímavý počin, povědomí o elektromobilech bylo v roce 1979 mizivé. Na koncept se proto velmi rychle zapomnělo. Navíc elektromobilita měla do současné úrovně velmi daleko, tudíž vůz neopustil stádium vývoje.
Lancia Medusa (1980)
Ani medusa není počinem značky Lancia, ale karosárny Italdesign. Mechanika, která pochází od Lancie, je však velmi zajímavá. Medusa je na pohled pětidveřový hatchback, jehož pohon však připomíná supersport.
Ona také ze supersportu v podstatě je, jelikož v útrobách se ukrývá šasi z Lancie Montecarlo, dvoumístného kupé s motorem uprostřed. Coby sériové auto však bylo montecarlo dost těžké, takže uplatněné čtyřválcové motory příliš nenaplňovaly představy o dynamice navozené jeho zevnějškem.
Karoserie medusy působí dodnes velmi moderně a je čistě řešená z hlediska aerodynamiky. Součinitel čelního odporu vzduchu tvůrci uváděli 0,263. To je hodnota, která je vynikající i dnes.
Později vznikla dokonce maketa auta DeLorean DMC-24, která měla přerůst v nový čtyřdveřový vůz. DeLorean ale zkrachoval, avšak vůz byl inspirací pro další koncept, a sice Lamborghini Marco Polo z roku 1982.
Zdroj: Autocar, Wikipedia, Foto: Mazda, Volvo, Alfa Romeo, Italdesign, Chrysler a Lancia