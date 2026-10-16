U kulatého stolu s šéfem automobilky Cupra: Jaká je budoucnost a za čím stojí její úspěch?
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Debata s ředitelem značky Cupra se točila kolem tajemství úspěšného vstupu na trh, budoucnosti automobilky Seat, spalovacích motorů i přechodu k elektromobilitě. Klíčové momenty z debaty vám přinášíme v následujícím článku.
Stánek automobilky Cupra byl zaměřen na čistě elektrický model Raval, který byl představen s exkluzivním paketem Custom Cupra by ABT. Automobilka také vyzdvihla úspěchy v seriálu Formula-E a ukázala čtvrtou generaci svého monopostu. Dále prezentovala svou dlouhodobou spolupráci s prémiovým výrobcem audia Sennheiser.
Především jsme ale měli možnost usednout ke kulatému stolu s šéfem automobilky Markusem Hauptem. Uvedl, že výhodou automobilky Cupra je svoboda rozhodování, kterou si může dovolit díky relativně mladému věku a absenci historie (zapomínáme na historii v podobě nejvýkonnějších modelů Seat). Pařížský autosalon byl plný konceptů i sériových vozů stylizovaných do retro designu, což je sice trendem, ale do určité míry to tradiční automobilky svazuje.
Cupra naopak za pár let existence stihla vybudovat silnou identitu a své zákazníky nachází primárně mimo stávající zákaznickou základnu Volkswagen Group. „Jsme rádi, že nemáme žádné dědictví – umožňuje nám to být jiní. Vytváří to prostor pro kreativitu,” otevírá diskuzi Haupt.
Dvě otázky zajímaly zúčastněné redaktory bez ohledu na trh nejvíce. Ta první souvisí s již zmíněným Seatem – internetem kolují různé spekulace, že tradiční španělská automobilka ukončí svou činnost na úkor moderní a trendy Cupry. Ostatně na to letos v září upozornila ČTK s odkazem na německý týdeník WirtschaftsWoche.
Haupt ale tyto spekulace vyvrací se slovy, že finální rozhodnutí uvnitř skupiny Volkswagen zatím nepadlo a že vše závisí na vývoji trhu, který se v posledních letech proměnil ve velmi turbulentní. Například pokud dojde k dalšímu zmírnění podmínek pro automobily se spalovacím motorem, je možné, že Seat přežije i svůj avizovaný konec v roce 2029.
S tím souvisí také zcela zbytečné obavy o výrobní závod v Martorellu. Zánik značky Seat by totiž neznamenal konec společnosti SEAT S.A., která vyrábí vozidla značek Seat a Cupra. Zmíněný výrobní závod vyrábí od letošního června kromě Seatů Ibiza a Arona také nové čistě elektrické hatchbacky Cupra Raval a Volkswagen ID.Polo.
Logickým rozhodnutím by dle Haupta bylo přidat i další modelovou řadu Cupry, ale o tom prý zatím rozhodnutí také nepadlo. Stejně tak nechtěl prozradit, jaký model by to měl být, vzhledem ke snaze ušetřit výrobní náklady se ale nejlogičtěji jeví nějaký sourozenec na stejné čistě elektrické platformě MEB+. To je zajímavé, jelikož vyšší epiq a ID.Cross se vyrábí v Pamploně a příchod nového modelu Cupra nic nenaznačuje.
Možná až na koncept Tindaya, který byl na stánku v Paříži také vystaven, ovšem z něj by mělo vzniknout velké SUV určené primárně pro americký trh (automobilka plánuje expandovat mimo Evropu, kvůli tarifům zavedeným prezidentem Trumpem ale první bude Blízký východ). Výroba velkého SUV společně s kompaktními hatchbacky ale příliš nedává smysl.
Koncept Tindaya byl představen minulý rok nejprve s prodlužovačem dojezdu a později také v čistě elektrické variantě. S čím se nakonec ukáže dříve potvrzený produkční model a kdy to bude, ale Haupt neprozradil. „Vše závisí na kaskádě událostí, které se v příštích letech odehrají,” dodal. Již dříve ale potvrdil, že se na jeho příchod těší.
Budoucnost není jen elektrická
Zároveň komentoval nadcházející vývoj ohledně přechodu k čisté elektromobilitě, který Cupra dříve avizovala na rok 2030. S vývojem legislativy i trhu ale tento krok zatím odsouvá na neurčito. Jelikož zatím neexistuje žádné definitivní legislativní datum, kdy by měl být znemožněn prodej vozů se spalovacími motory, vidí Haupt stále budoucnost s mnoha vzrušujícími konvenčními modely Cupra. Zda přežije pětiválec pod kapotou, ovšem nekomentoval.
Některé trhy zatím představují výzvu z pohledu elektrifikace, zkrátka ještě nejsou připravené. Právě ty považuje Haupt za současnou největší výzvu. „[Tyto trhy] musí elektromobilitu lépe komunikovat, vybudovat lepší nabíjecí infrastrukturu, zajistit stabilní cenu elektrické energie a pozitivně ovlivnit myšlení zákazníků,” dodává Haupt. Jako jeden z nich uvádí například Itálii, kde nový čistě elektrický vůz volí jen 6 % zákazníků ročně.
Naopak Francie je velmi progresivní Cupra je na tamním trhu třetí nejvíce elektrifikovanou automobilkou. U elektromobilů zaznamenala na tamním trhu Cupra meziroční růst o 80 %. Také v Německu zažívají raketový růst (téměř 70% nárůst v minulém roce) – tak rychlé změny mají samozřejmě velký dopad na finanční výsledky společnosti. Pokles zájmu o spalovací modely tlačí dolů také jejich ceny (a tudíž marže). Je tak potřeba neustále vyhodnocovat, který model je ještě výhodné nabízet – nedávno z nabídky automobilky zmizel například model Ateca, který celou značku před osmi lety nastartoval.
Dnes Cupra zažívá ohromný úspěch s modelem Raval, objednalo si ho již přes 50.000 zákazníků. Výroba ale přes nečekaně vysoký zájem nenabírá zpoždění. Dodavatel baterií PowerCo je součástí společnosti Volkswagen Group a Haupt ujišťuje, že baterií je dostatek. Také říká, že jakmile zákazník jednou koupí elektromobil, jen v malém procentě případů se při nákupu dalšího vozu vrací ke spalovacímu motoru, a tak nepředpokládá pokles zájmu.
Druhou otázkou, která zajímala snad každého na Pařížském autosalonu při rozhovorech se zástupci jakékoli automobilky, byla otázka zavedení ročních kvót na dovoz vozidel z Číny jakožto ochrana evropské produkce. „Jediným účinným řešením v případě Číny je přimět čínské výrobce k produkci v Evropě. Cupra věří, že právě toto je správný způsob, jak regulovat čínský dovoz,” odpověděl Haupt.
Zároveň vysvětluje, že Cupra je sice stejně jako většina čínských značek také novou automobilkou, ale její zákazníci vědí, že patří pod křídla koncernu Volkswagen. „Cupra představuje značku s čistým štítem, která ale využívá zavedené zázemí a znalosti koncernu.” Má tak od samotného začátku u zákazníků důvěru, kterou čínské automobilky teprve budují.
Zdroj: Autorský článek