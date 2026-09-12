Ukázat prstem a říct „otevřít“. Hyundai a Kia patentují přirozenější ovládání
Hlasový asistent v autě zpravidla potřebuje přesně formulovaný pokyn. Hyundai a Kia teď navrhují řešení, které by chybějící instrukce doplnilo podle pohybu ruky. Mohlo by tak pomoci nejen s ovládáním vozu, ale třeba i s vysvětlením významu neznámých ovládacích prvků.
Americká patentová přihláška, na kterou upozornil magazín Car and Driver, uvádí jako přihlašovatele automobilky Hyundai a Kia. Dokument podaný v srpnu 2025 byl zveřejněn na začátku letošního září. Podobnou přihlášku dostal už loni také korejský patentový úřad. Zatím jde pouze o popis zamýšleného principu. Přihláška nedokládá, že automobilky funkci schválily pro sériovou výrobu ani to, že se případně v autech objeví.
Řeknete a ukážete
Navrhované řešení propojuje vstup hlasem a gestem. Řidič nebo cestující by například ukázal na okno a řekl pouze „otevřít“. Hlasový asistent by z mluveného pokynu rozpoznal požadovanou činnost, zatímco kamery a další senzory by určily, na co konkrétně člověk ukazuje.
Software nejprve převede řeč na text a vyhodnotí záměr uživatele. Pokud ve větě chybí ovládaný prvek nebo jeho poloha, doplní je podle gesta. Z obecného příkazu se tak může stát konkrétní pokyn k otevření okna u spolujezdce.
Dokument počítá s hlasovým modulem, systémem rozpoznávání gest, kamerou, dalšími senzory a řídicí jednotkou napojenou na jednotlivé funkce automobilu. Zpracování by mělo probíhat přímo ve voze, přihláška však připouští také využití vzdáleného serveru.
Čí ruka patří k hlasu
Nejsložitější situace nastává, když v autě sedí více lidí. Kamera může současně zachytit gestikulujících rukou hned několik; systém proto musí zjistit, které gesto patří člověku, jenž příkaz vyslovil.
Polohu mluvčího by mohl určit podle síly signálu zachyceného různými mikrofony. Další možností jsou snímače obsazení jednotlivých sedadel nebo samostatná aktivační tlačítka. Následně by software přiřadil k hlasu odpovídající ruku.
Přihláška uvádí příklad, kdy řidič ukáže na okno spolujezdce a pronese „otevřít tam“. Přestože kamera zaznamená také ruku druhého člověka, systém má podle polohy a vzdálenosti určit, která patří řidiči, a otevřít správné okno.
Okno, střecha nebo Auto Hold
Stejný princip by se mohl vztahovat také na střešní okno. Jeden z příkladů jde ještě dál: cestující ukáže jednou rukou na boční okno, druhou na střešní a vysloví jediný příkaz. Systém by v takovém případě měl otevřít oba prvky.
Navrhované ovládání se neomezuje jen na okna. Dokument zmiňuje rovněž klimatizaci, nastavování sedadel, jejich vyhřívání a multimediální systém.
Další možností je vysvětlování. Uživatel by se mohl dotknout neznámého tlačítka a zeptat se: „Co je to?“ Jako příklad slouží Auto Hold, tedy funkce, která po zastavení udržuje vůz zabrzděný i po uvolnění brzdového pedálu. Hlasový asistent by rozpoznal označený ovladač a vysvětlil jeho účel.
Formuluj přesně
Současné hlasové ovládání vozů už dokáže pracovat s klimatizací, vyhříváním sedadel nebo elektrickými okny. Uživatel ale zpravidla musí funkci i její polohu přesně pojmenovat.
Patentovaný návrh by část tohoto názvosloví nahradil ukázáním. Právě spojení obou vstupů má být jeho hlavním přínosem: samotný hlas určí požadovanou činnost a gesto dodá chybějící kontext. A teď si představte, že by do takového systému šlo vložit vlastní sadu povelů. Co třeba ovládání jako z Harryho Pottera: Lumos! Silencio! Alohomora!
Zdroj: Car and Driver, Hyundai, Wheel Front