Ulomené brzdy a padající nápravy: Čínská vláda chce zvýšit kvalitu tamních aut
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I přes nepochybné zvýšení kvality čínských vozů se jim nevyhýbají jisté netradiční problémy. Po padajících kolech a nadměrném rezivění jsou to v poslední době také padající nápravy a ulomené brzdy. Čínská vláda chce tuto situaci řešit.
Minulý týden jsem psal o případu prémiové čínské značky Maextro, jejímuž novému modelu V800 se v testu čínských novinářů třikrát po sobě ulomil brzdový pedál. Prvotní reakcí v Číně na to samozřejmě byla cenzura, která smazala všechna videa i články o tomto testu informující. Mezitím se ale ozvala také automobilka, která slíbila nápravu a výměnu pedálů i v už prodaných vozech.
Vložilo se ale i čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, pod které automobilový průmysl spadá. To chce v reakci na test maextra zpřísnit požadavky na testování nových vozů před jejich uvedením do prodeje. Automobilky budou muset provádět přísnější testování „inovativních“ prvků v rozsahu nejméně 30.000 kilometrů po dobu minimálně jednoho roku, který zahrnuje dvě zimy a jedno léto, uvádí návrh pravidel.
„V posledních letech některé automobilky spěchaly s uváděním nových produktů na trh v reakci na tržní trendy, aniž by provedly dostatečné testování a ověření, což zvýšilo bezpečnostní a environmentální rizika,“ uvedlo ministerstvo. Zpřísněné předpisy vstoupí v platnost 1. ledna. Peking se samozřejmě také obává, že podobné případy by mohly poškodit pověst čínských značek v zahraničí.
V době, kdy Čína čelí dovozním clům v EU a obviněním z neférových dotací, si nemůže dovolit, aby čínské vozy na zahraničních trzích selhávaly v bezpečnosti. Jediný mediálně propíraný smrťák v Evropě způsobený selháním materiálu čínského auta by mohutně poškodil reputaci celého čínského průmyslu.
„Krok ministerstva MIIT efektivně uzavřel prostor pro tyto ‚narychlo postavené vozy‘,“ uvedl Li Yanwei, člen odborného výboru Čínské asociace prodejců automobilů, s odkazem na vražedné tempo automobilového vývoje a jejich praxi řešit problémy až dodatečně pomocí aktualizací Over-The-Air (OTA).
Li dodal, že neúprosná konkurence v přeplněném čínském automobilovém sektoru donutila mladé značky elektromobilů soupeřit o tržní podíl neustálým chrlením nových modelů, kterých podle jeho odhadu od začátku roku přibývá v průměru téměř jeden denně. „Využívaly mezer v legislativě ke zjednodušení procesů a snížení nákladů,“ řekl Li. „Ale tyto mezery se příští rok zaplní.“
Divize elektromobilů společnosti Huawei, známá jako Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), si vybudovala reputaci tím, že pomáhá automobilkám vyvíjet softwarově definovaná vozidla. Dodává jim software, hardware na kterém běží a třeba také pohony. Za samotnou výrobu a vývoj těch tradičnějších částí aut jsou ale zodpovědné samotné automobilky. A třeba v případě maextra je tou automobilkou JAC, který je známý spíše pro méně kvalitní levné modely a užitkové vozy.
„Ostatní lidé stráví tři roky stavbou jednoho auta, zatímco my jsme postavili tři auta za jediný rok,“ řekl v rozhovoru pro státní média Yu Chengdong, výkonný ředitel Huawei, který vede divizi HIMA, a poukázal přitom na dravý přístup svého týmu. Aliance HIMA, založená v roce 2021, dnes zahrnuje pět značek, s několika dalšími ale Huawei spolupracuje i mimo tuto alianci.
Některé čínské startupy v oblasti elektromobilů zkrátily vývojové cykly z tradiční průmyslové normy přesahující 40 měsíců na něco málo přes 20 měsíců, přičemž snížily náklady o 30 %, uvádí zpráva konzultační společnosti AlixPartners. Zpráva tyto změny přisuzuje jednodušší hierarchii, využívání digitálních simulací pro testování kompatibility softwaru a hardwaru a akceptaci „dostatečně dobrých“ řešení. Tím je myšleno nedostatečné odladění do perfektního stavu.
Zdroj: Cnevpost, zdroj foto: Maextro, Dongchedi, zdroj videa: Dongchedi