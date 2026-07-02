Umělá inteligence nezvládá svou práci. Ford bere zpět lidi, které propustil
Když chcete nahradit zkušené zaměstnance umělou inteligencí, musíte tu umělou inteligenci napřed pořádně vycvičit, zjistil Ford na vlastní kůži. Nábor propuštěných lidí ale možná má nepříjemný háček.
Stačí se jen okrajově věnovat umělé inteligenci, abyste věděli, že je to dobrý pomocník v řadě oblastí. Kontrola kvality nově vyrobených aut k těmto oblastem očividně nepatří, zjišťuje Ford v USA na vlastní kůži.
„Umělá inteligence připraví spoustu lidí v bílých límečcích o práci,“ řekl loni v červnu Jim Farley, generální ředitel Fordu. Automobilka následně „zaměstnala“ umělou inteligenci na řadu pozic, mezi něž patřila i kontrola kvality vyrobených aut.
Podle čerstvých zpráv agentury Bloomberg však Ford v poslední době přijal zpět více než tři stovky zkušených inspektorů kvality. Proč? Aby nahradili umělou inteligenci v tom, v čem selhává.
„Umělá inteligence je fantastický nástroj, ale je jen tak dobrý, jako informace, na nichž ji natrénujete,“ řekl novinářům Charles Poon, viceprezident vývoje hardwaru u Fordu. „V minulosti jsme nevěnovali dostatek pozornosti zkušeným inženýrům, kteří s námi byli po mnoho produktových cyklů,“ kál se.
Automobilka loni na podzim spustila provoz devíti stovek kamer pro výstupní kontrolu kvality, jejichž záběry vyhodnocuje umělá inteligence. Podle Poona tento systém zaostal za očekáváním. „Mysleli jsme si, že když do toho vložíme umělou inteligenci, které vysvětlíme požadavky, bude výsledkem produkt vysoké kvality,“ řekl.
Někteří z expertů na kontrolu kvality opustili automobilku ještě dřív, než k instalaci umělé inteligence došlo. Měli totiž obavu, že jejich léty nabyté zkušenosti by mohly být použity k trénování AI a oni by se pak stali nepotřebnými.
Vypadá to ovšem, že přesně tohle chce automobilka nyní udělat. „Abychom zlepšili některé naše nástroje automatizace, strojového učení a umělé inteligence, musíme zajistit, aby je trénovali ti nejzkušenější lidé,“ řekl Poon.
Zdroj: Bloomberg | foto, video: Ford