Umí všechno, jen musíte mít na banány. Projeli jsme brutální Aston Martin DBX S
Nemusíte je mít rádi, ale žádná seriózní značka se bez nich neobejde. Aston Martin vzal své první SUV vážně a vytvořil vůz, ze kterého cítíte ducha legendární britské automobilky. Nejlépe to potvrzuje ve vrcholné verzi S, která DBX poskytuje výkon až 535 kW.
Nástup SUV byl opravdu drtivý a dnes byste těžko hledali značku, která alespoň jedno nenabízí. V roce 2020 se mezi ně přidal i Aston Martin, do té doby produkující pouze kupátka, roadstery a občasný sedan. Že bude DBX více než jen vozem pro rozvoz dětiček do školky, bylo jasné od počátku a Aston v tomto ohledu nezklamal.
První SUV Astonu na trh přišlo se čtyřlitrovým, dvakrát přeplňovaným osmiválcem od AMG a výkonem 405 kW. Ani to ale nestačilo, a tak o dva roky později přišla varianta nazvaná DBX 707, kde číslovka odkazuje na výkon v koních. Pod kapotou zůstal stejný motor, ale vyladěný na 520 kW, převodovka AMG MCT 9G-Tronic byla rovněž vylepšena – nově dostala mokrou spojku a upravené převodové poměry.
Od předloňské menší modernizace, která přinesla třeba vylepšený multimediální systém, zůstalo 707 jedinou verzí DBX v nabídce. Ale ne na dlouho, protože loni se představila ještě silnější varianta DBX S. A přesně od té jsme jedno mrazivé ráno dostali v pražském zastoupení klíčky.
SUV málokdy dokáží přinést pozitivní emoce, ale pohled na DBX dokáže rozbušit srdce. Především když proti šedi zimního dne bojuje stylovým zeleným lakem Podium Green, typickým pro tuto značku Že jde o Aston, není vůbec na pochybách, i designem se nízkým kupátkům velmi blíží.
Ani byste do něj neřekli, že měří lehce přes pět metrů. Ostatně stojí na obrovských 23“ kolech a nízká kapota nebo svalnaté boky dobře skrývají reálné proporce. Hodně se nám líbí i zezadu, kde je víko kufru zakončené typickým „ducktailem“, stejně jako to čekáme u nižších astonů. Hmotu vysokého pontonu zdárně vyplňuje spodní černá část, kde čtyři mohutné koncovky výfuků slibují pořádný orchestr.
DBX S se proti výchozímu 707 odlišuje také tím, že výfuky jsou zde posazeny nad sebou. Jiná je ale i maska, kde typické lišty nahradila „síťovina“ podobná těm ze závodních vozů. Esko také slibuje nižší váhu. Díky příplatkové karbonové střeše ušetříte 18 kg v nejvyšším bodě vozu. Hořčíková 23“ kola znamenají dohromady o 19 kg neodpružené hmotnosti méně. Nový zadní nárazník s difuzorem, boční prahy a spoiler mohou být na přání rovněž karbonové, což ušetří dalších 7 kg. A taky to velmi dobře vypadá.
Přes to všechno je esko jen o 47 kg lehčí než 707, což na 2,2 tuny vážícím voze asi moc nepoznáte. Aston ale tuto nevýhodu vynahrazuje zvýšením už tak vysokého výkonu. Pomocí vylepšeného systému přeplňování, který stále využívá dvě turbodmychadla (ze supersportu Valhalla) a také nového výfukového systému a dalších úprav se podařilo zvýšit výkon osmiválce AMG na 535 kW (727 koní) a točivý moment na 900 Nm. Podle výrobce tak má jít o nejsilnější čistě spalovací SUV na světě.
Z dalších technických změn stojí za zmínku o 4 % přímější řízení, přidání aktivního potlačování příčných náklonů či karbon-keramické brzdy o průměru kotoučů 420 mm vpředu a 390 mm vzadu. Zelený cvalík dokáže zrychlit na stovku za 3,3 sekundy, maximálně se rozjede na 310 km/h. Pokud tedy nemá zimní pneumatiky jako náš kousek, který elektronika omezila už na 250 km/h.
Interiér eska dostal nové sedačky s výrazným šípovitým prošíváním a koženým čalouněním. Ta si našla cestu i na stropnici, středovou konzoli či části přístrojové desky, volitelně ale může být částečně nahrazena alcantarou. Hlavové opěrky mají vyražena křídla z loga Aston Martinu a nechybí zde ani prominentní písmeno S.
Ve srovnání s běžnou dnešní produkcí je DBX příjemně staromilské. Na středovém tunelu nás čeká záplava tlačítek a otočných ovladačů, multimediální systém má decentní úhlopříčku 10,25“ a je plně integrovaný v palubní desce. Kulatý volant krásně padne do ruky a z displeje přístrojového štítu na nás svítí kulatý otáčkoměr a ukazatel rychlosti.
Že je v něčem doslova retro, se ukazuje, když si pro zrcadlení Android Auto musím mobil s autem propojit kabelem, zatímco jablečné přístroje umí bezdrátově. Ano, odpověď na zbytečný dotaz je očekávaná. Kolem 95 % kupujících Astonu používá iPhony, takže toto opravdu není problém. Pokud tedy nechcete třeba telefon s ohebným displejem, který si koupíte jen s Androidem.
Po nastartování se žádné výrazné burácení neděje. Klapka ve výfuku je zavřená, jízdní režim výchozí, takže se auto umí pohybovat ve stealth módu a nebudit sousedy. Zpoza volantu nám teprve dochází, jak je toto auto velké. Jen pro srovnání, přerůstá i současnou generaci BMW X5 nebo Mercedesu GLE.
Nechybí mu tak ani respekt na dálnicích, když tuhle nasupenou obrovskou masku vidíte v zrcátku, už podvědomě se vrátíte do pravého pruhu. Směrem k hranici s Německem jsme se vydali klidnou jízdou, při které se spotřeba ustálila na 14 l/100 km. Je fajn, že má auto 85litrovou nádrž, takže se na benzínku nemusí zajíždět příliš často. Tedy alespoň dokud se s autem podobně klidně plavíte.
Na okreskách se teprve ukazuje síla vozu poté, co přepneme do sportovního režimu. Podvozek se vzduchovým odpružením ztuhne, klapky ve výfuku se rozevřou, motor drží vyšší otáčky a převodovka začne také reagovat rychleji. Zvuk osmiválce je hutný, ale ne zbytečně uřvaný, což Astonu sluší. Stejně tak občasné odplivnutí z výfuku je spíše decentní.
Konečně se také ukazuje, jak zdrcující je zrychlení na stovku za 3,3 sekundy. Sice jsme v obrovském autě, ale pocit ze zatlačení do sedačky je silný i tak. DBX je samozřejmě čtyřkolka, ale pořádné sešlápnutí plynového pedálu stejně na namrzlé cestě rozhodí zadek do strany, než se auto zase zapojením předních kol srovná do stopy. Stejně jako DBX707 rozděluje DBX S svůj výkon mezi přední a zadní kola v proměnlivém poměru – s možností přenést 50 % točivého momentu na přední a až 100 % pouze na zadní kola prostřednictvím 9stupňové převodovky s mokrou spojkou, která odstraňuje potřebu konvenčního měniče točivého momentu.
A taky se nám konečně ukazuje, jak dobře DBX ukrývá svou nadváhu. Sedíme sice vysoko a kolem nás je spousta materiálu, do zatáček se ale vrhá s lehkostí a velmi ochotně. Podvozku se velmi dobře daří zabraňovat náklonům, které by se v takto vysokém autě daly očekávat. Do sportovních kupé má tedy pořád daleko, ale klidně by nás přesvědčilo, že sedíme v nízkém sedanu. Podle tiskové zprávy se "i na samém limitu DBX S díky standardní elektronické kontrole náklonu naklání maximálně o 1,5 stupně".
V serpentinách Krušných hor teprve poznáváme i nedotáčivost, na stále zasněžených cestách na hřebeni Krušných hor se s více než dvoutunovým drobkem nebojíme sklouznout, díky čtyřkolce je auto stále krásně kontrolovatelné. A také se ukazuje výhoda nastavitelného podvozku, který v režimu off-road zvedne karosérii o 45 mm, takže do závějí na neudržovaném parkovišti vjíždíme s větší jistotou. Mimochodem elektronika si v tomto režimu dává i zcela zmrzlou cestu s naprostou jistotou a nějaké klouzání se už nekoná.
Horší je pohled na displej, který po divočejší jízdě ukazuje průměrnou spotřebu přes 30 litrů a zbývající dojezd odpovídající městskému elektromobilu. Nadopovaný osmiválec a vysoká hmotnost se zde projevují naplno. Reálnou nevýhodou je zde jen nutnost častěji zajíždět ke stojanu. Se základní cenou začínající nad 6,3 milionu korun je cena paliva přeci jen drobností.
A jasnou výhodou je, že si k němu nemusíte kupovat nic dalšího. Vedle schopností sporťáku se mu podařilo dobře namixovat i komfort. Ve výchozím režimu nás vzduchový podvozek nenese na obláčku, jako to umí jiná britská značka, ale nestoudně rozflákané cesty Česka i hlavního města zvládá s naprostým respektem. Za své peníze tedy dostanete rychlé auto, které pohodlně odveze čtyři pasažéry a 632 litrů zavazadel. Mezi SUV budete jen těžko hledat konkurenci, která vlastnosti míchá podobně dobře. Ferrari Purosangue se dvanáctiválxem o výkonu 533 kW je asi jasnou odpovědí, za jeho cenu si ale DBX koupíte dvě a ještě vám zbyde na ojetý Cygnet.
|Základní technické údaje Aston Martin DBX S
|Pohon
|4x4
|Motor
|Dvakrát přeplňovaný V8
|Zdvihový objem (cm3)
|3982
|Maximální výkon (kW/min-1)
|535/6250
|Maximální točivý moment (Nm/min-1)
|900/5250
|Převodovka
|9° aut. s měničem
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|3,3
|Maximální rychlost (km/h)
|310
|Délka x šířka x výška, rozvor (mm)
|5039 x 1998 x 1680, 3060
|Objem kufru (l)
|638
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|2245/715
|Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km)
|14,3
|Objem nádrže (l)
|85
Zdroj: Autorský text, zdroj foto: Jakub Šuplata, zdroj videa: Aston Martin