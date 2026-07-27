Unikátní Mercedes-Benz 190 E Cabrio je k mání v aukci
Mercedes 190, přezdívaný „baby benz“, posunul v roce 1982 stuttgartskou značku do nižších segmentů, aby mohla konkurovat BMW řady 3. V nabídce byl pouze čtyřdveřový sedan. Jenže tohle je dvoudveřové kabrio. Jak je to možné?
Zatímco BMW řady 3 E30 ze stejné doby postupně nabídlo několik karosářských variant (dvou- a čtyřdveřový sedan, dvoudveřový kabriolet a nakonec pětidveřové kombi Touring), nabídl jeho přímý konkurent Mercedes-Benz 190 (řada W201) po celou dobu produkce, tedy v letech 1982 až 1993, pouze jedinou karosářskou verzi, a sice čtyřdveřový sedan. Kombi, kabrio a kupé měl Mercedes-Benz vyhrazené pro větší řadu W124.
Aukční síní Broad Arrow dražený Mercedes-Benz 190 E Cabrio je ve skutečnosti dílem společnosti Schulz Tuning, která jej v roce 1985 vyrobila na základě sedanu 190 E. Konverze na kabriolet byla technicky mimořádně náročná. Nešlo jen o to, odstranit pevnou plechovou střechu a nahradit ji elektricky ovládanou stahovací plátěnou. Pokud se na vůz podíváte blíže, zjistíte, že má pouze dvoje dveře. Součástí konverze bylo také dodatečné zesílení karoserie.
Zvenku vůz zaujme mimo jiné také tmavě modrým metalickým lakem, 15palcovými koly Lorinser (rovněž úpravce mercedesů), uvnitř zase sportovními sedadly König čalouněnými černou kůží. Pod přední kapotou se nachází standardní dvoulitrový čtyřválec řady M102 spojený se čtyřstupňovou manuální převodovkou. Trochu kuriózně působí u takového auta přístrojový štít, kde jsou namísto otáčkoměru analogové hodiny.
Důkazem neobvykle rozsáhlých úprav původního vozu budiž skutečnost, že vůz dostal vlastní výrobní číslo (VIN) SC201190S40016, a tedy již nebyl registrován jako Mercedes-Benz, ale coby produkt společnosti Schulz-Automobile.
Dražený vůz je součástí sbírky Patina Collective, kam se dostal v roce 2024, přičemž do té doby byl v Německu. Do dnešních dnů najel 162.213 km. Dražba je součástí online aukce „Global Icons“. Na stránkách Broad Arrow se uvádí očekávaná prodejní cena 45.000 až 55.000 dolarů, tedy 954.900 korun až 1.167.100 korun, bez minimální ceny.
Zdroj: Auto Bild, aukční síň Broad Arrow, Wikipedie, starší autorské články