Unikly plány automobilky Kia: Chystá nové sorento, elektrické SUV EV7 a vodíkový carnival
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Automobilka Kia uvádí nový model zdánlivě každý měsíc. Do konce dekády nás jich čeká ještě několik, jak odhalují uniklé dokumenty. Klíčový model Sorento se dočká nové generace se spalovacími motory a prostor mezi EV5 a EV9 doplní elektrický model EV7. Za oceánem se nové generace dočká také MPV Carnival.
Internetem kolují špionážní fotografie a grafické ilustrace příští generace modelu Sportage, co ale Kia plánuje představit dál? O uniklém interním dokumentu, údajně z výboru pro stabilitu zaměstnanosti společnosti Kia, informoval portál The Korean Car Blog.
Nastiňuje produktovou strategii pro roky 2028 a 2029 ve čtyřech různých závodech značky v Jižní Koreji, mezi nimiž se objevuje zmínka o nové generaci velkého SUV Sorento, minivanu Carnival, modernizaci pick-upu Tasman a užitkového vozu Bongo. Zmiňuje se také o vývoji zcela nového SUV s označením EV7, které se svou velikostí zařadí do segmentu zastoupeného prakticky pouze Peugeotem E-5008.
Nové elektrické SUV střední třídy se bude vyrábět v továrně v Kwangdžu (Gwangju). Do roku 2028 se v tomto závodě bude vyrábět také modernizovaná verze modelu Kia Bongo, lehkého užitkového vozu s kabinou nad motorem. Dokument nespecifikuje, zda má továrna kapacitu vyrábět oba modely současně, nebo zda EV7 ve výrobě užitkové Bongo nahradí.
V továrně Gwangmyeong zahájí Kia výrobu nového carnivalu. V Evropě ho již potkáme pouze díky individuálnímu dovozu. Tento minivan se od roku 2020 na americkém trhu prodává ve své čtvrté generaci a koncem roku 2023 prošel modernizací, která jej po stránce designu i technologií sjednotila se zbytkem modelové řady. V rámci „velké čtyřky“ je v prodejích stále na čtvrtém místě za modely Pacifica, Sienna a Odyssey, v posledních letech ale roste a za třetí hondou už zaostává jen o necelé čtyři tisíce prodaných kusů.
Nová generace využije nový hybridní systém, který se poprvé objeví v modelu Hyundai Tucson pro americký trh. Kromě vyšší efektivity má nabídnout funkce vhodné pro kempování, očekáváme tedy minimálně V2L. Zajímavější ale je, že Kia plánuje také vodíkovou verzi – pravděpodobně se systémem palivových článků z modelu Hyundai Nexo. Pokud se tak skutečně stane, půjde o vůbec první sériově vyráběný vůz značky Kia s pohonem na vodíkové palivové články (FCEV).
Souběžně s carnivalem se dočkáme nové generace modelu Sorento, které s minivanem sdílí technický základ. Jeho historie je se současným carnivalem stejná – představilo se ve čtvrté generaci v roce 2020, o tři roky později prošlo rozsáhlou modernizací a nyní, po dalších třech letech, už postupně zastarává. Výroba páté generace tohoto modelu má být zahájena v roce 2028 v závodě Hwaseong (v provincii Gyeonggi).
Ve stejném závodě Kia vyrábí také kontroverzní model Tasman. Jde o středně velký pick-up s netradičními tvary, na jehož základě se v rámci modernizace má objevit také další model; spekuluje se o velkém terénním automobilu se třemi řadami sedadel na rámovém podvozku.
Cílem je učinit model Tasman pro zákazníky atraktivnějším, jelikož jeho prodeje v Austrálii zůstávají výrazně pod původními očekáváními. Společnost Kia již dříve v tomto roce přiznala, že design vozu vyžaduje úpravy, avšak potvrdila, že k brzkému faceliftu nedojde. Původní plány na uvedení modelu na severoamerickém trhu automobilka zastavila kvůli clům na dovoz vozidel kategorie LUV, ovšem kolem roku 2030 by právě nové robustní SUV na tamní trh přijít mohlo.
Zdroje: The Korean Car Blog, CarScoops, CarBuzz, Kia