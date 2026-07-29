Uplynulo 10 let od zrození Grahama, dokonalého člověka při autonehodě. Co se změnilo?
Je to deset let, co svět šokoval Graham. Bizarní a lehce děsivý mutant s obrovskou hlavou a chybějícím krkem, který se stal globálním virálem. Představoval biologickou formu člověka, která by dokázala bez fatálních následků přežít těžkou autonehodu. Jak se od té doby změnila pasivní a aktivní bezpečnost automobilů?
Graham se narodil v roce 2016 v australském státě Victoria. Vládní organizace TAC, která tam dohlíží na bezpečnost silničního provozu, tehdy přišla s velmi prozíravým nápadem. Místo tradičních krvavých kampaní oslovila uznávanou sochařku Patricii Piccinini a špičkového traumatologa Christiana Kenfielda, aby společně navrhli člověka adaptovaného na nástrahy moderní dopravy. Do projektu se tehdy zapojil i vítěz Tour de France Cadel Evans, protože Grahamova monstrózní lebka fungovala vlastně na stejném principu jako dokonalá cyklistická helma.
Výsledek byl vizuálně fascinující a groteskní. Graham byl zhmotněný ze silikonu, pryskyřice, sklolaminátu a osazený skutečnými lidskými vlasy a chlupy. Zcela postrádal krk, aby si při nárazu nemohl zlomit páteř. Jeho tvář chránila masivní vrstva tuku a mezi extrémně zesílenými žebry měl kapsy, které fungovaly jako přirozené biologické airbagy.
Evoluce pasivní bezpečnosti
A co se od Grahamova narození změnilo? Zní to možná překvapivě, ale vývoj takzvané pasivní bezpečnosti – tedy samotné konstrukce karoserie a deformačních zón – už více než dekádu nezažívá žádnou dramatickou revoluci. Není to tím, že by inženýři usnuli na vavřínech.
Karoserie se sice neustále zdokonalují, přidávají se nové airbagy nebo se architektura zpevňuje, aby zvládla těžší konstrukci či baterie elektromobilů, ale základní koncept záchranné klece jsme zkrátka dovedli na hranici dokonalosti. Automobilky narazily na těžko překonatelný fyzikální strop.
Neznamená to ale, že by inženýři na pasivní bezpečnost zcela rezignovali. Jen se její těžiště přesunulo k cílené mikroevoluci a novým výzvám. Standardem v nárazových testech se staly středové airbagy, které brání tomu, aby si řidič se spolujezdcem při bočním nárazu roztříštili hlavy o sebe. S masivním nástupem elektromobilů museli konstruktéři navrhnout zcela nové ochranné klece pro baterie a pyrotechnické odpojovače, které při havárii v řádu milisekund izolují vysoké napětí.
A především vznikla nová kategorie: takzvaná preventivní pasivní bezpečnost. Dnešní auta využívají chytré senzory k tomu, aby zlomky sekund před neodvratitelným nárazem bleskově utáhla pásy, narovnala sedadla, nebo dokonce hydraulicky přizvedla karoserii, aby boční úder směřoval do pevných podvozkových prahů.
Inženýři tedy již dlouhá léta umí postavit fantasticky tuhé kabiny z té pevné oceli. Přesně vědí, jak se předek auta při nárazu zmačká, aby pohltil co nejvíce kinetické energie. Jenže fyziku zkrátka neoklamete. Když auto zničehonic zastaví z devadesátikilometrové rychlosti na nulu, plechy to možná vydrží a prostor pro posádku zůstane nedotčený, ale lidské orgány se uvnitř těla kvůli obrovskému přetížení a setrvačnosti dál pohybují. A trhají se. Ať uděláte auto sebetvrdší, bez Grahamovy fyziologie v něm člověk při určité rychlosti zkrátka nepřežije.
Nástup aktivní bezpečnosti
Právě proto se za posledních deset let odehrála v bezpečnosti aut absolutní revoluce, která se ale přesunula od karoserií a airbagů k elektronice a softwaru. Vývojáři přestali řešit jen to, jak nejlépe přežít nevyhnutelný náraz, a zaměřili se na to, jak k němu vůbec nedojít. Nástup aktivní bezpečnosti a všudypřítomných asistentů je tím skutečným milníkem poslední dekády.
Dnes nás nechrání jen vrstvy plechu a zástupy airbagů, ale neviditelný štít radarů a kamer s vysokým rozlišením. Moderní auta bdí. Zobrazí zvíře ve tmě, přečtou dopravní značky, nespustí oči z mrtvých úhlů, a když se na obzoru objeví problém, na který lidský mozek nestačí včas zareagovat, auto samočinně zabrzdí.
Realita všedních dnů má ale k dokonalosti ještě daleko. Každý řidič novějšího auta dnes a denně naráží na to, že tyto systémy neumí fungovat bezchybně. Falešné poplachy, otravné pípání nebo nečekané zatahání za volant v zúžení dokáže člověka za volantem občas pořádně vyvést z míry. Minimálně na papíře – a především v těch vzácných zlomcích sekund, kdy jde o život – mají však tyto systémy jasný smysl.
Při pohledu na deset let staré fotografie podivína Grahama si tak můžeme lehce oddychnout. Nemuseli jsme zmutovat do podoby monster bez krku, abychom měli na silnicích větší šanci. Automobilky nás během poslední dekády obalily elektronikou, která se snaží vidět to, co přehlédneme, a reagovat rychleji, než nám dovolí naše vlastní nervová soustava.
Zdroje: Cadel Evans, Christian Kenfield, Euro NCAP, IIHS, Projekt Meet Graham, TAC, Škoda Auto