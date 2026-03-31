Úspěch Renaultu 5 je nepřehlédnutelný. Postaví Citroën novodobé 2CV?
Retro design v kombinaci s moderní technikou se ukazuje jako trefa do černého, což potvrzují prodejní čísla nového Renaultu 5. Na vlnu nostalgie chce nyní naskočit i Citroën, který podle všeho připravuje elektrický návrat legendární „kachny“ 2CV.
Jestli jsme se za posledních pár let něco naučili, tak je to přitažlivost povedeného retro designu nezávisle na pohonu. Ano, pod testy a v článcích o Renaultu 5 E-Tech stále najdeme hlášky jako „zasloužil by si dvoulitr turbo“ a podobné, pravdou ale je, že se prodává i přes svou (nebo možná díky své) plně elektrickou platformu.
Renaultu se totiž povedlo udělat opravdu dobře moderní interpretaci retro designu, který hraje na city spotřebitele. „V nostalgii je útěcha,“ řekl vážený designér Frank Stephenson v rozhovoru pro britský magazín CAR. „Člověk se údajně vrací do lepších časů. Také si musíte uvědomit, co Mini a 500 původně přineslo úspěch. Částečně to byla jednoduchost jejich designu. A jednoduché designy jsou nadčasovější,“ dodal.
Designový i prodejní úspěch Renaultu 5 E-Tech pozorují také ostatní automobilky a i na českém trhu, který je v porovnání se západními a severskými evropskými trhy k elektromobilitě zdrženlivější, je jasné proč.
Zatímco Renault minulý rok prodal 142 Renaultů 5 E-Tech, Citroën prodal 5 kusů modelu ë-C4. Ve stejném roce Renault prodal pouhých 16 kusů plně elektrického modelu Renault Mégane E-Tech. A i když porovnání není zcela férové vzhledem k vyšší ceně méganu, ilustruje vliv povedeného vzhledu vozu na jeho prodeje.
Citroën zmiňuji záměrně, protože to vypadá, že se na retro vlnu elektromobility pokusí brzo naskočit s novodobým modelem 2CV. Ano, legendární „kachnu“ čeká návrat, koncept by se měl představit již na letošní pařížské motor show ke konci roku.
Jednou jsme již koncept novodobého 2CV zažili. V roce 2009 se představil s plug-in hybridním pohonem ve formě konceptu Revolte, který byl postavený na zkráceném základě Citroënu DS3. Původní „kachnu“ připomínal nemálo, i když její šarm nezachycoval tak dobře, jako se to povedlo novodobé R5 nebo twingu.
A právě jako konkurent twinga by měla přijít také novodobá podoba modelu 2CV. „Když si představíte model 2CV, levné auto pro venkov, je nesmírně důležité zachovat jeho filozofii a hodnoty,“ dodal Pierre Leclercq, šéf designérského týmu značky Citroën. Nová „kachna“ bude muset splňovat požadavky kategorie „M1E“ dle nařízení Evropské komise.
To se sice ještě finalizuje, ale vypadá to, že prakticky jisté jsou již podmínky o maximální délce 4,2 metru a výrobě, respektive smontování finálních vozidel v rámci EU. Mateřská společnost Stellantis již továrny na výrobu baterií po Evropě buduje, oznámila již španělský společný podnik v hodnotě 4,1 miliardy eur (100 miliard korun) s čínským výrobcem baterií CATL a gigatovárna v Zaragoze by měla baterie začít vyrábět do konce roku 2026.
Evropská komise chce tímto přimět automobilky vyrábět elektromobily domácí výroby s cenou pod 25.000 eur (600.000 korun), kam směřují malé elektromobily od koncernu Volkswagen, nové twingo a plánované nové elektromobily koncernu Stellantis spolu s novodobým 2CV.
Kromě zmínky designéra o plánovaném konceptu zatím více informací nemáme, pro porovnání však můžeme předpokládat, že by technika měla zhruba odpovídat tomu, co nabízí právě elektrické twingo. V základu jde o baterii s kapacitou 27,5 kWh, která s elektromotorem o výkonu 80 koní a točivým momentem 175 Nm stačí pro dojezd lehce pod 300 kilometrů. Citroën by novou 2CV chtěl dostat na trh pro rok 2029.
Zdroje: AutoExpress, CAR Magazine, Citroën, Renault, SDA