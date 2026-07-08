Úspěchy francouzských fotbalistů slaví Citroën vzpomínkou na 40 let starou edici legendární kachny
Z euforie úspěchů francouzského národního týmu ve fotbale před 40 lety vznikla limitovaná edice Cocorico, která se po čtyřech dekádách stala velmi ceněným sběratelským vozidlem, ale také symbolem úspěchu a kreativity značky Citroën. Francouzům se letos ve fotbale daří znovu a Citroën plánuje model 2 CV reinkarnovat. Právě připomenutím vlastenecké edice to znovu připomíná.
Kdo alespoň letmo sleduje mistrovství světa ve fotbale, určitě zaznamenal úspěchy francouzského národního týmu. U jejich příležitosti se automobilka Citroën rozhodla připomenout 40. výročí modelu 2 CV Cocorico, limitované edice, která vznikla na počest mistrovství světa ve fotbale v roce 1986.
Přestože Francie nakonec v semifinále podlehla Západnímu Německu, byla edice uvedena na trh v atmosféře sportovní euforie a národního nadšení a stala se symbolem kreativity značky Citroën a jejího propojení se společností.
Vůz přezdívaný „kachna“ tehdy na své boky dostal výrazný polep v barvách francouzské trikolory, který byl vizuálně prodloužen také červeným lakováním zadních blatníků a na druhé straně modře lakovanými výdechy z boku kapoty. Odlišnost limitované série, které bylo vyrobeno pouze 1000 kusů, dále podtrhují červené nápisy 2 CV Cocorico, bílá plátěná střecha a bíle lakované disky kol s nerezovými kryty. Ty byly převzaté z luxusnějšího modelu Dyane 6.
Francii oslavoval také interiér, i když už ne tak bujaře. Sedadla byla čalouněna imitací džínoviny Tep Jean v odstínu modrá Sodalite, která připomíná atmosféru poloviny 80. let. Citroën tak těmito několika málo změnami přetvořil lidový vůz ve stylovku, která je dnes vyhledávaným kusem v rámci řady 2 CV.
Vyrobena byla totiž pouze tisícikusová série, což je v porovnání s 5.114.969 vyrobenými kusy legendární „kachny“ opravdu malý zlomek produkce. Nebylo tomu tak ale vždy, ve své době se nedočkala očekávaného zájmu, což automobilka přisuzovala porážce Francie již v semifinále turnaje.
Model 2 CV Cocorico vycházel ze základní verze 2 CV 6 Spécial s dvouválcovým motorem o objemu 602 cm3, který však ve své době poskytoval vozu s hmotností pod 600 kg dostatečný výkon pro denní potřebu.
V roce 1987 se edice Cocorico prodávala za 36.100 francouzských franků, což zhruba odpovídá tehdejším cenám. Důvodem slabého zájmu tak určitě nebyl příliš vysoký příplatek oproti běžné verzi.
To už dnes neplatí, tato verze se v inzerci objevuje zřídka a sběratelé si ji velmi cení. V roce 2020 se jeden exemplář s nájezdem pouhých 5600 km prodal za zhruba půl milionu korun, i když už neměl originální polepy.
„V roce 1948 přinesl svobodu pohybu milionům lidí a o 80 let později nový model 2CV zpřístupní elektromobilitu široké veřejnosti. Stoprocentně elektrický, vyrobený v Evropě pod 15.000 eur. Skutečné lidové auto určené pro každodenní život,“ řekl generální ředitel značky Citroën Xavier Chardon na nedávné investorské prezentaci koncernu Stellantis.
Zdroj: Citroën