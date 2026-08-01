Úspěchy nových značek: Když dítě přeroste rodiče
Češi si poslední roky oblíbili značky jako Cupra nebo Dacia a preferují je před těmi zavedenějšími, které za jejich vznikem stály. Jak se to stalo a na čem stojí úspěch novinek?
Jistě jste si všimli, že na českých cestách poslední dobou raketově přibývá vozů s povědomým designem, ale neznámým bronzovým logem na přídi. Patří značce Cupra, která existuje jen osm let, ale dnes jde o čtvrtou nejúspěšnější značku koncernu Volkswagen u nás a patnáctou celkově. A to i přesto, že vlastně není vůbec levná, na rozdíl od Seatu, ze kterého původně vznikla.
Za prvních šest měsíců tohoto roku se v Česku registrovalo 2638 vozů značky Cupra, ale jen 647 seatů. Za celý minulý rok to bylo 4200 cuper a jen 976 seatů. Cupra přitom vznikla teprve v roce 2018 jako sportovněji laděná odnož Seatu, který je o 68 let starší, má delší tradici i u nás a dlouho byl velmi populární. Češi si Cupru obzvláště oblíbili, v celé Evropě není rozdíl v registracích až tak velký jako u nás. Za rok 2025 má Cupra na kontě 296.778 aut, zatímco Seat 214.304 nových vozů. A letos už celosvětově prodal Seat 129.599 aut a Cupra 170.079 kusů. Je to úspěch nové značky a celého koncernu Volkswagen. Ten totiž takto zaplnil díru v segmentu, kde mu dlouho chyběl zástupce.
Seat vznikl v roce 1950 ve španělském Martorellu, nedaleko od Barcelony. Původně jako společný podnik mezi španělským státem, šesti místními bankami a italským Fiatem, jehož vozy automobilka zpočátku vyráběla v licenci a pod svým logem. Jako partner se mimochodem vedle Fiatu zvažoval už tehdy také Volkswagen, italská automobilka se ale ukázala jako vhodnější pro španělské podmínky. Seat sice vyráběl původem italské vozy a začínal s montáží CKD kitů, na prvním modelu Seat 1400 ale už v roce 1954 dosáhl 93% podílu lokální výroby. Díky tomu zásadně pomohl k vytvoření španělského dodavatelského řetězce a industrializaci celé země. Už v následující dekádě byl Seat největším zaměstnavatelem v převážně zemědělském Španělsku.