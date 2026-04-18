Ústup manuálních převodovek: Páku už nikdo nechce
Ještě před pár lety by návrh koupě vozu s automatickou převodovkou většina Čechů ihned zavrhla. Důvodů pro to bylo spoustu, dnes jsme se ale dostali do fáze, kdy většina aut prodaných v Česku nemá možnost volit stupně manuálně.
Pokud podrobněji sledujete trh s novými vozy, asi jste si všimli zásadního ústupu manuálních převodovek. I v kategoriích, kde to dříve nebylo běžné, dnes začínají dominovat ty automatické a výrazně ubývají nové modely, které ještě manuální převodovky vůbec nabízejí. Dokonce jsou automobilky, kde najít model s manuálem je téměř nebo úplně nemožné. Nejlépe je to vidět na prémiových značkách. Pokud si otevřete konfigurátor BMW, Mercedes-Benzu nebo Lexusu, manuál už budete hledat marně. U Audi jej najdete jen v základní variantě A3 a u Porsche v 911. Manuál nenajdete ani u Volva, Hondy nebo Subaru a u Toyoty se omezuje na užitkové modely.
Vyhýbá se mu také většina nově příchozích čínských značek. Ostatně dost o tom vypovídá pohled na webový portál Sauto, kde je mezi novými vozy 3907 kusů s manuální převodovkou, ale 11.645 s automatickou. Nejvíce jsou zastoupeny značky Škoda a Hyundai, obě s více než 500 kusy manuálních vozů. Váhy se už ale přehouply i mezi ojetinami, kterých je na serveru 36.554 s manuální převodovkou a 40.738 kusů s automatickou. Ještě v minulé dekádě byla situace velmi odlišná a manuály jasně dominovaly.
Zrovna u nás přitom automatická převodovka neměla snadný start. A není tím myšleno jen to, že za dob socialismu se auto s takovou převodovkou dalo pořídit dosti obtížně. Po revoluci se k nám začaly vozy s automatem dostávat v trochu větších počtech (pod jedno procento trhu), ale většina populace je nevítala s nadšením. Řidič automatu býval považován za někoho, kdo neumí řídit nebo je líný se naučit pracovat se spojkou. Byla zde také silná asociace s „hloupými Američany“, kteří nic jiné než automat používat neumějí. A samozřejmě byla samočinná převodovka také považována za něco pro ženy, protože chlap musí své auto přece ovládat pořádně.