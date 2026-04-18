Ústup manuálních převodovek: Páku už nikdo nechce

Úpadek manuálu je možné sledovat také u sportovních vozů. Poslední ferrari, které nabídlo manuální převodovku, byl model California, vyráběný mezi roky 2008 a 2014. Ze 17 349 vyrobených kusů si manuál objednali jen tři zájemci.
Prvním sériovým vozem nabízejícím automatickou převodovku se stal oldsmobile pro modelový rok 1940, což znamená výrobu od podzimu 1939
Vůbec prvním autem s variátorem (CVT) se stal DAF 600, který manuální převodovku vůbec nenabídl. Byl také prvním levnějším evropským vozem s automatem.
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Ještě před pár lety by návrh koupě vozu s automatickou převodovkou většina Čechů ihned zavrhla. Důvodů pro to bylo spoustu, dnes jsme se ale dostali do fáze, kdy většina aut prodaných v Česku nemá možnost volit stupně manuálně.

Pokud podrobněji sledujete trh s novými vozy, asi jste si všimli zásadního ústupu manuálních převodovek. I v kategoriích, kde to dříve nebylo běžné, dnes začínají dominovat ty automatické a výrazně ubývají nové modely, které ještě manuální převodovky vůbec nabízejí. Dokonce jsou automobilky, kde najít model s manuálem je téměř nebo úplně nemožné. Nejlépe je to vidět na prémiových značkách. Pokud si otevřete konfigurátor BMW, Mercedes-Benzu nebo Lexusu, manuál už budete hledat marně. U Audi jej najdete jen v základní variantě A3 a u Porsche v 911. Manuál nenajdete ani u Volva, Hondy nebo Subaru a u Toyoty se omezuje na užitkové modely.

Vyhýbá se mu také většina nově příchozích čínských značek. Ostatně dost o tom vypovídá pohled na webový portál Sauto, kde je mezi novými vozy 3907 kusů s manuální převodovkou, ale 11.645 s automatickou. Nejvíce jsou zastoupeny značky Škoda a Hyundai, obě s více než 500 kusy manuálních vozů. Váhy se už ale přehouply i mezi ojetinami, kterých je na serveru 36.554 s manuální převodovkou a 40.738 kusů s automatickou. Ještě v minulé dekádě byla situace velmi odlišná a manuály jasně dominovaly.

Zrovna u nás přitom automatická převodovka neměla snadný start. A není tím myšleno jen to, že za dob socialismu se auto s takovou převodovkou dalo pořídit dosti obtížně. Po revoluci se k nám začaly vozy s automatem dostávat v trochu větších počtech (pod jedno procento trhu), ale většina populace je nevítala s nadšením. Řidič automatu býval považován za někoho, kdo neumí řídit nebo je líný se naučit pracovat se spojkou. Byla zde také silná asociace s „hloupými Američany“, kteří nic jiné než automat používat neumějí. A samozřejmě byla samočinná převodovka také považována za něco pro ženy, protože chlap musí své auto přece ovládat pořádně.

