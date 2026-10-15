Uvnitř nové Dacie Spring: Technologie vyšších řad, dostatek místa i frunk
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Ještě než se na rumunskou vstupenku do světa elektromobility podíváme detailně při prvních jízdách, osahali jsme si ji na pařížském autosalonu. Svou příbuznost s twingem nezapře, sází ale na vlastní vychytávky a osobitý styl.
Druhá generace modelu Spring si v Paříži odbyla svou celosvětovou premiéru. Má kompletně novou techniku propůjčenou od sesterského Renaultu Twingo, svou příbuznost s ním ale skrývá typickým robustním designem značky. Oproti původnímu springu působí o poznání dospělejším a skoro až mohutným dojmem.
Zavazadelník má objem 337 litrů po započítání prostoru pod podlahou. Ta je chytře rozdělena na dvě části a potahový materiál těchto „podlahových desek“ působí na značku Dacia nezvykle dobře. Navíc místo nemusejí zabírat nabíjecí kabely, jelikož na rozdíl od modelu Twingo má spring také malý plastový úložný prostor pod přední kapotou.
Uvnitř spring kombinuje materiály, barvy a tvary typické pro značku Dacia. Trochu překvapivý je výrazný tubus pro spínací skříňku na sloupku řízení, přestože minimálně vystavené kusy měly bezklíčkové ovládání. Na kolena je ale místa dostatek a možná až na poměrně široké A-sloupky působí interiér docela vzdušně.
Před řidičem nechybí velký digitální přístrojový štít se všemi důležitými daty a uprostřed palubní desky lépe vybavených kusů je velká centrální obrazovka, která reaguje velmi rychle a její ovládání je přehledné. Řazení se přesunulo pod volant, volič inspirovaný rtěnkou je převzat přímo z modelů značky Renault.
Vzadu je to logicky s prostorem horší, na krátký přesun po městě to ale bohatě stačí. Spring zůstává pouze čtyřmístný, i tak je ale ve druhé řadě dospělým osobám těsno. Větrání zajišťují výklopná boční okénka. V případě nutnosti je možné jednotlivá sedadla sklopit.
První dojem tedy spring zanechal dobrý, zejména za cenu od 17.990 € (kolem 439.900 korun). Sice je za ni potřeba udělat ústupky, jako například spokojit se s chybějící možností rychlého nabíjení nebo se obejít bez zmiňovaného centrálního displeje, jako základní městské supermini se ale stejně jako twingo spring určitě neztratí.
Zdroj: Autorský text