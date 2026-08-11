Už i dětské autosedačky dostanou čidla. Budou hlídat správné upevnění
Nový systém Connected Safety pomůže se správným ukotvením sedačky auta i upoutáním dítěte do sedačky. Funguje v mobilu i v Androidu Auto a na trhu bude od září.
Menší děti v autosedačkách vozíme zcela standardně, ovšem děláme to správně? Dvě studie z Německa a Nizozemska tvrdí, že až polovina dětských autosedaček je ve vozidlech nainstalována nesprávně. To samozřejmě zásadně snižuje jejich účinnost v případě nehody.
Švédská značka Thule proto přichází s novou generací chytrých autosedaček Connected Car Seats, které jsou vybaveny soustavou integrovaných senzorů. Systém dokáže v reálném čase vyhodnocovat správnost ukotvení i dotažení bezpečnostních pásů uvnitř autosedačky. To poslední se týká zhruba 30 % kojenců a 40 % batolat.
Pomocí, aby se tyto chyby nestávaly, je nový systém Connected Safety, který využívá senzory zabudované v samotné autosedačce i kotevní základně. Senzorická síť neustále monitoruje klíčové body – od správného zacvaknutí základny do úchytů Isofix přes stabilní uchycení skořepiny až po adekvátní sílu utažení bezpečnostních pásů na těle dítěte.
Skrz mobilní aplikaci umí systém poskytovat instrukce, jak správně sedačku upevnit. Pokud detekuje jakoukoliv odchylku či chybu v ukotvení, upozorní na ni tamtéž. Aplikace navíc funguje i v prostředích Apple CarPlay či Android Auto. Stejně tak v případě bezchybného upevnění sedačky i ratolesti v ní zobrazí potvrzení.
Kromě kontroly ukotvení funguje systém také jako aktivní asistent během růstu dítěte. Software dokáže rodiče v pravý čas upozornit na nutnost vyjmutí novorozenecké vložky nebo potřebu výškové úpravy hlavové opěrky. Mezi důležité funkce patří i alarm proti zapomenutí dítěte ve vozidle. Pokud řidič po vypnutí motoru opustí auto, zatímco senzory stále registrují přítomnost dítěte v sedačce, systém okamžitě spouští varování, aby předešel rizikům spojeným s přehřátím dítěte v autě zaparkovaném na slunci.
Thule Connected Safety rozšiřuje modulární koncept značky, který je určen pro děti od narození do přibližně čtyř let věku, a zahrnuje kojenecké i batolecí modely upevňované na společnou základnu. Všechny autosedačky z této série jsou vyvíjeny ve Švédsku a kompletně vyráběny v Evropě.
Na evropský trh dorazí nová řada sedaček Connected Car Seats začátkem září letošního roku, a to v modré, hnědé a černé barevné variantě. Technologický pokrok samozřejmě není zadarmo – isofixová základna Thule Alfi Connect vyjde na 7890 korun, novorozenecký model Thule Maple Connect na 7490 korun a větší autosedačka pro batolata Thule Elm Connect 360 bude stát 11.290 korun.
Zdroj info, foto: Thule