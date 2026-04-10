Už i legendární Toyota Corolla AE86 jezdí na elektřinu. Má techniku z hybridního lexusu

Tomáš Dusil
Toyota Corolla AE86 je slavné kupé s pohonem zadních kol, které je stále oblíbeným nástrojem japonských drifterů. Tahle má však elektromotor.

Kompaktní kupé s klasickou koncepcí pohonu nabízené ve dvou karosářských verzích, a sice se dvěma dveřmi a spícími světlomety (levin), respektive třemi a pevnými svítilnami (trueno) se vyrábělo v letech 1983 až 1987. Ovšem existuje také levin s třídveřovou karoserií a pevnými světlomety. Obě verze vznikly v době, kdy klasická corolla už měla pohon předních kol. Vozu se přezdívá „hačiroku“, což je japonsky 86.

K pohonu sériové verze sloužil známý sportovní čtyřválec 1.6 16V 4A-GE, který poháněl také první Toyotu MR2, kupé s motorem uprostřed a rovněž Corollu GTi, obě z roku 1984, které už měla přední pohon.

Nyní slavná „hači“ opět ožívá díky iniciativě mateřské automobilky, přesněji její odnože firmy Lexus. Jedná se o AE86 BEV Concept v rámci projektu AE86 Carbon Neutral, který byl představen v roce 2023, přičemž v útrobách ukrývá trakční baterii z Lexusu NX 450h+. Tedy z hybridu. Smyslem je zajistit vozu jeho legendární nízkou hmotnost, nikoliv co možná nejdelší dojezd na jedno nabití.

K pohonu slouží trakční elektromotor, který se ale nachází vpředu, ovšem pohání zadní kola. Na motor navazuje šestistupňová manuální převodovka, což je u elektromobilů krajně neobvyklé. Motor tudíž bude v přídi zcela jistě uložený podélně stejně jako původní spalovací agregát. Toyota udává výkon motoru 129 koní (95 kW) a momentové maximum 150 Nm. Baterie se vyznačuje kapacitou 18,1 kWh a je lithium-iontová z vozu Lexus NX 450h+. Skládá se z 96 článků a je umístěna za předními sedadly, viditelná zadním sklem.

Vůz váží pouhých 1070 kg a rozložení hmotnosti na nápravy činí 48 (přední)/52 (zadní). V kabině, která je pouze dvoumístná (místo zadních sedadel jsou baterky), najdete skořepinová sportovní sedadla a také bezpečnostní klec. Vůz byl testován podobně jako jiné elektrické modely lexusu na dráze okruhu Shimoyama.

Zdroj: tisková zpráva Toyota, Wikipedia

