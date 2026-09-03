Už se ví, co bude se Seatem. Bohužel se chystá dlouho očekávaný scénář
Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom web německého ekonomického týdeníku WirtschaftsWoche (WiWo), který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu zasedající tento týden.
Podle dokumentu má být zrušeno 75 procent všech variant modelů a polovina všech modelů samotných. Volkswagen se navíc hodlá profilovat jako společnost zaměřená na sportovně-užitková vozidla (SUV), protože větší vozy přinášejí vyšší zisky.
Sesterská značka Seatu Cupra by měla rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít, píše WirtschaftsWoche. Plánovaná restrukturační opatření se ale dotýkají všech úrovní, všech světových regionů i celého produktového portfolia. Od roku 2030 by se měla mimo jiné zastavit výroba důležitého elektromobilu Porsche Taycan.
Největší evropský výrobce automobilů se také zaměří na prodej majetku, zefektivňování provozu a na prodej a redukci podílů v různých firmách, jako je Ducati, Traton, Gotion, QuantumScape a SGL Carbon. Skupina by se podle německého listu mohla zbavit až 700 společností, přičemž výnosy z těchto transakcí mají posílit její finanční rezervy.
Mateřská firma české Škody Auto zároveň plánuje omezit vlastní vývoj a odebírat výrazně více komponentů od dodavatelů. Hodlá zajít až tak daleko, že bude využívat platformy čínských koncernů, píše WirtschaftsWoche.
Skupina Volkswagen vlastní značku Seat od roku 1990. Většinu těchto aut vyrábí ve Španělsku hlavní továrna v Martorellu u Barcelony. Podle finančních výsledků a statistik se Seat v roce 2025 podílel na celkových globálních dodávkách koncernu Volkswagen přibližně 2,9 procenta, respektive 6,5 procenta, pokud se do statistik započítá i sesterská značka Cupra. Podíl vozů Škoda tvořil zhruba 11,6 procenta.
Seat se v rámci koncernu zaměřuje na cenově dostupnější a sportovněji laděné vozy pro mladší zákazníky. Využívá osvědčenou koncernovou techniku (podvozky, motory), čímž si snižuje výrobní náklady. Podíl španělské automobilové divize SEAT S.A., kam spadá i značka Cupra, na celkovém provozním zisku koncernu Volkswagen se však v poslední době pohybuje kolem nuly, a to i přes rekordní počty prodaných vozů.
Zdroj: ČTK