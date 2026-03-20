Už víme, kolik stojí nový Rivian R2 pro Evropu. Konkurent Škody Enyaq má přes 350 koní
Do Evropy brzy zamíří vozy další nové automobilky. Výjimečně sem nepřijde z Číny, ale z USA a nabídne zde velmi zajímavě vypadající elektrický offroad. Ten se právě začíná prodávat v Americe, a tak už víme i první ceny.
V Americe po vzoru Tesly vzniklo hned několik dalších startupů zaměřených na elektromobily. Plno jich už stihlo zkrachovat, což potkalo třeba Fisker (už dvakrát), Bollinger, Lordstown, Canoo, Nikolu nebo Arrival. Faraday Future nebo Karma sice existují a něco asi i vyrobí, jde ale spíše o jednotky kusů.
Dosáhnout větších prodejů se tak podařilo jen Lucidu a Rivianu. První jmenovaný nedávno uvedl svůj druhý model Gravity a rozšířit nabídku se chystá i Rivian. Ten po své prvotině, která se prodává jako pick-up R1T a SUV R1S, uvedl menší model R2. S tím se počítá i pro evropský trh, ve srovnání s R1 je totiž o kus menší.
Zatímco Rivian R1S měří 5,1 metru, R2 je s délkou 4,7 metru konkurencí třeba pro Škodu Enyaq nebo pro Teslu Model Y. Ve srovnání s těmi ale pořád vypadá jako drsný offroad, vzhled je totiž velmi blízký většímu sourozenci. I zde mimo jiné zůstává unikátní možnost stáhnout nejen zadní boční okna, ale i celé okno pátých dveří a zadní výklopná okénka.
Auto už se dá objednat v Americe a Rivian konečně zveřejnil i ceny. Základem nabídky je verze Standard s pohonem zadních kol a výkonem 261 kW. Baterie má kapacitu 87,9 kWh a auto s ní startuje na ceně 48.490 dolarů, tedy v přepočtu 1.032.000 Kč. Proti většímu R1S jde o pořádný skok, ten totiž začíná v přepočtu na 1.638.000 Kč. Nabídne ale už v základu čtyřkolku, výkon 397 kW a baterii o kapacitě 105 kWh. Nabídku R2 v základní verzi později rozšíří i levnější verze s baterií o kapacitě kolem 75 kWh. Auto využívá 450V architekturu, do 80 % se má nabít za 29 minut.
Otázkou samozřejmě je, o kolik cena naroste v Evropě, v USA jsou totiž auta obvykle levnější. Pro srovnání, základní Tesla Model Y RWD vyjde v USA v přepočtu na 851.000 Kč, u nás je stejná za 1.005.490 Kč. Větší Rivian R1S se u nás oficiálně neprodává.
Střední varianta Rivian R2 Premium už má pohon všech kol a výkon 336 kW, v Americe vyjde v přepočtu na 1.149.000 Kč. Dosavadním vrcholem je R2 Performance se čtyřkolkou o výkonu 489 kW, které vyjde v přepočtu na 1.234.000 Kč. Obě varianty mají stejnou baterii o kapacitě 87,9 kWh. Později by se měla objevit ještě ostřejší varianta se třemi elektromotory.
Rivian původně plánoval vstup na evropský trh v roce 2027, ale aktuální stav z počátku roku 2026 naznačuje mírné zpoždění. Veškerá počáteční produkce R2 z továrny v Illinois (kapacita cca 155.000 vozů ročně) je alokována pro severoamerický trh, aby se uspokojily statisíce předobjednávek. Prvními trhy zde každopádně budou Německo, Velká Británie, Norsko, Francie a Nizozemsko. Česko zatím potvrzeno nebylo.
Po R2 bude následovat ještě menší model R3, který vypadá jako kříženec SUV a hatchbacku. Stojí na stejné platformě jako R2, s délkou 4,3 metru je ale ještě podstatně kompaktnější. Techniku by měl převzít z R2, a to včetně výkonů, a i zde se počítá s příchodem třímotorové verze s výkonem kolem 600 kW. Základní varianta by měla stát pod 950.000 Kč, R3 je navíc také potvrzeno pro Evropu. Výroba by měla začít už příští rok. Následovat by měla ještě levnější dvojice příbuzných modelů R4 a R5, o kterých se ale téměř nic neví.
Zdroj: Rivian, zdroj foto: Rivian, zdroj videa: Rivian