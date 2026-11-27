Úžasný Golf GTI Edition 50 dostal manuál! Vznikne jen omezená série
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Volkswagen plní fanouškům další přání. K oslavám padesáti let od vzniku prvního GTI si nadělil speciální edici Golf GTI 1976, která spojuje brutální techniku vrcholné verze Edition 50 s tím, co fanouškům v posledních letech chybělo nejvíce – poctivou šestistupňovou manuální převodovkou.
Tři ikonická písmena použili ve Wolfsburku poprvé v roce 1976. S prvním Golfem GTI začal příběh jedné z nejúspěšnějších řad sportovně založených kompaktních vozů na světě. Na oslavu padesátého výročí si inženýři letos nadělili hned několik vozů. Čistě elektrické modely ID. Polo GTI a ID.3 GTI ale zastínil spalovací Golf Edition 50 s přepracovaným podvozkem, výkonem atakujícím verzi R a elektrohydraulickou uzávěrkou diferenciálu VAQ vpředu.
Jako další vrchol oslav výročí představuje automobilka na autosalonu Essen Motor Show nový Golf GTI 1976. Jedná se o limitovanou edici, která z Edice 50 vychází, ale přináší jednu zásadní změnu. Poprvé za téměř tři roky nabídne Golf GTI (ve verzi 1976) šestistupňovou manuální převodovku.
Turbodmychadlem přeplňovaný dvoulitr EA888 si navíc ponechává výkon 239 kW (325 k), pouze hodnota točivého momentu klesla ze 420 Nm u Edice 50 na stále mohutných 380 Nm. O čísla ale v tomto případě příliš nejde, Volkswagen vychází touto edicí vstříc přání mnoha fanoušků GTI, kteří touží opět řídit ryzí, výkonný Golf GTI s manuálním řazením. Limitovaná série 1976 kusů bude vznikat v mateřském Wolfsburgu.
Každý vůz bude v interiéru opatřen plaketou s nápisem „ONE OF 1976“. Nechybí sportovní sedadla s potahy GTI v novém designu – logo GTI nahradil ročník 1976 a ikonické trio písmen vévodí střední části předních i zadních sedadel. Atmosféru doplňují červené bezpečnostní pásy a červený plynový pedál. Multifunkční volant je čalouněn materiálem ArtVelours a exkluzivní hlavice řadicí páky ve tvaru golfového míčku odkazuje na první Golf GTI. Prahové lišty ve dveřních otvorech zdobí nápis „GTI 1976“ a interiér doplňují ozdobné lišty s dekorem karbonu.
Zvenku limitku odhalí červená linka na předním splitteru a nápis „GTI 1976“ uprostřed. Klíčový rok se objevuje také po stranách rozměrného zadního spoileru, na vnitřní ploše leskle černých zpětných zrcátek a za šera také ve specifickém promítaném motivu „GTI 1976“ v rámci funkce uvítacího osvětlení. Loga Volkswagen na přední i zadní části vozu a také zadní boční okna jsou v souladu s celkovým stylem vozu zatmavená.
Známý boční polep z verze Clubsport se táhne podél prahů mezi 19palcovýmikoly z lehké slitiny „Queenstown“ s ikonickým designem GTI, který opět odkazuje na model z roku 1976. K tomuto specifickému vzhledu ladí tři klasické barvy karoserie GTI: bílá Pure, černá metalíza Grenadilla a červená Tornado.
Součástí standardní výbavy modelu „1976“ je adaptivní regulace podvozku DCC, se kterou je sladěna elektronicky řízená uzávěrka předního diferenciálu (převzatá z verze Clubsport) a progresivní řízení. Model „1976“ rovněž využívá jízdní profil „Special“, vyvinutý původně pro Golf GTI Clubsport. V tomto režimu jsou pohonné ústrojí, řízení a sportovní podvozek DCC cíleně přizpůsobeny specifickým nárokům okruhu Nürburgring Nordschleife.
Komu by to nestačilo, může v konfigurátoru zvolit paket GTI Performance. Ten už tak speciálnímu GTI nadělí odlehčený výfukový systém „R-Performance“ s titanovými koncovkami, lehčí 19palcová kovaná kola „Warmenau“ a ještě tužší díly podvozku. Mezi upravené komponenty patří:
tužší uložení vzpěr odpružení, tužší uložení příčných ramen a upravené těhlice pro zvětšení odklonu kol na přední nápravě,
tužší uložení tlumičů a těhlice s upraveným připojením spojovací tyče řízení na zadní nápravě,
specifická nastavení pro adaptivní regulaci podvozku DCC, systém řízení jízdní dynamiky, progresivní řízení a stabilizační systém ESC.
Automobilka slibuje vynikající trakci, neutrální jízdní vlastnosti a agilní reakce řízení. Paket GTI Performance lze volitelně rozšířit o pneumatiky typu „semi-slick“. Na evropský trh pravděpodobně nejdokonalejší Golf GTI v historii vstoupí v prvním čtvrtletí roku 2027. Cena zatím nebyla oznámena.
Zdroj: Volkswagen